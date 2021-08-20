Gelir 1.5 milyar lirayı aştı boya mix makineleri 35 milyon doları buldu

POLİSAN Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, Bitlis ailesinin 3’üncü kuşak temsilcileri Mehmet Cenk Bitlis ve Ahmet Efe Bitlis ile birlikte düzenlediği sohbet toplantısında söze grubun temellerinin atıldığı günlerden girdi:

- Kurucumuz Necmettin Bitlis, 1956’da Kağıthane’de Şark Mensucat’ı kurmuş. Şark Mensucat hâlâ gruptan ayrı faaliyetini sürdürüyor. Necmettin Bey, 1961’de emülsiyon reçinesi üretimiyle kimya sektörüne adım atmış. 1964’te formaldehit reçine üretimine geçmiş.

1971’de Dilovası’nda bugün Polisan’ın bulunduğu arazinin alındığını, 1975’te de ilk liman terminalinin kurulduğunu vurguladı:

- Polisan, 1985’te boya sektörüne girerken, 2004’te kimya tarafında ilk yabancı ortaklığı gerçekleştirmiş. Söz konusu şirket Dow Chemical tarafından satın alınmış. Böylece 2009’da kimya tarafında Dow Chemical ile ortaklık söz konusu olmuş.

Polisan’ın boya sektöründe önemli ilklere imza attığını belirtti:

- 2013’te Yunanistan’da pet granül üreticisi Hellas satın alınmış. 2016’da da Polisan Boya’da Japon Kansai ile ortaklık gerçekleşmiş. Kansai, sektörde dünyada ilk 10’da yer alıyor.

Kendisinin Polisan Boya’da Genel Müdürlük görevinde bulunduğunu kaydetti:

- 1 Haziran 2021’de Polisan Holding CEO’su oldum. Polisan Kansai Boya’nın 55 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçen yeni fabrikası 2019 yılında devreye girdi. Fabrika, 3 vardiyada 540 bin tona çıkabilecek kapasitesi ile Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Ardından Polisan Holding’in 2021 ilk 6 ay sonuçlarını paylaştı:

Polisan Holding, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini yüzde 69 artışla 786 milyon liraya çıkardı.

FAVÖK marjımız 2.9 puan artarak yüzde 17.9 oldu. Net kârda yüzde 162 artış gerçekleşti, 80 milyon lirayı buldu.

Grubumuzun kombine gelirleri ise 1.57 milyar liraya ulaştı.

Grubun kombine gelirlerinin dağılımına işaret etti:

Kombine gelirlerimizin yüzde 47.3’ü boya

Yüzde 42.3’ü kimya

Yüzde 8.1’i liman

Yüzde 2.3’ü de diğer faaliyetlerden oluştu.

Cenk Bitlis araya girdi:

- 6 bin boya satış noktasının 3 bin 500’ünde mix makinesi var. Toplam değerleri 35 milyon doları buluyor. Mix makinesi parkı bir fabrika bedeline yakın değere ulaşıyor.

Hacıkamiloğlu, Polisan’ın kamuoyunda boya şirketi olarak öne çıktığına dikkat çekti:

- Aslında Polisan’ı Polisan yapan kimya sektöründeki yatırımları olmuştur. Yıllık 150 bin ton düzeyinde olan reçine üretimini artırmak üzere 5 milyon Euro’luk yatırım yapıyoruz. Yatırım Nisan 2022’de tamamlanacak. Kapasite yüzde 30 büyüyecek.

Yapı kimyasalları üretiminin de yıllık 130 bin ton düzeyinde olduğunu bildirdi:

- Kimya ürünlerimizi daha katma değerli hale getirmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Halen 21 Ar-Ge projemiz devam ediyor. Kimya Ar-Ge’sine geçen yıl 7 milyon lira harcadık.

Necmettin Bitlis’in temellerini attığı Polisan Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis’in liderliğindeki ikinci kuşakla ve yabancı ortaklarıyla çıtayı adım adım yukarı taşıyor.

Cenk Bitlis ve Efe Bitlis de grupta 3’üncü kuşak etkisini ortaya koymaya başlamış görünüyor…

Yurt dışında 118 Polisan Shop var Ar-Ge’de 250’deyiz

POLİSAN Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, Polisan Kansai Boya’nın pandemi döneminde Fransa, Türkmenistan ve Romanya’da “Polisan Shop” açtığını belirtti:

- Yurt dışındaki Polisan Shop sayımız 118’e çıktı. 20 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Bütün boyaların beyaz üretildiğini vurguladı:

- Satış noktalarımızda istenen renge dönüştürülüyor. On binlerce rengi birkaç dakika içinde üretip teslimini sağlıyoruz.

Polisan Kansai Boya’nın geçen yıl Ar-Ge’ye 17 milyon lira harcadığını bildirdi:

- Ar-Ge harcamasında Türkiye’deki ilk 250 şirket arasında yer alıyoruz.

Yol çizgisi boyalarını da artık su bazlı ürettiklerini kaydetti:

- Boya üretimimizin yüzde 90’ı su bazlı ürüne dönüştü. Kalan yüzde 10’luk bölümü de su bazlı yapmak üzere Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor.

Limanda dökme sıvı kapasitesi 436 bin metreküpe çıkacak

POLİSAN Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, Dilovası’ndaki Poliport’ta geçen yıl 4.5 milyon ton kuru yük elleçlendiğini bildirdi:

- Dökme sıvı depolama kapasitemiz 271 bin metreküp düzeyinde bulunuyor. Bu kapasiteyi 5 yıl içinde 436 bin metreküpe çıkarmayı planlıyoruz.

Kuru yük kapasitelerinin 5 milyon ton olduğunu kaydetti:

- Kuru yük tarafını demir-çelik ve otomotiv sektörünü de kapsayacak şekilde çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, limanda dijital dönüşüm başlatmış bulunuyoruz.

‘Mavi yaka’ da oldular şimdi ‘yönetim kurulu adayı’ görünüyorlar

POLİSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis’in ikizleri Cenk Bitlis ile Efe Bitlis’in kartvizitlerindeki görev tanımları dikkatimi çekti:

Yönetim kurulu adayı

Bu görev tanımını merak ettim, Cenk Bitlis 2013’e döndü:

- Efe ile birlikte lise ve üniversite eğitimimizi İngiltere’de tamamladık. 2013’te İngiltere’den dönünce ciddi bir oryantasyon dönemi yaşadık. Şirketlerimizde her kademede çalıştık.

Dedesi Necmettin Bitlis’in de kendilerini bu şekilde yönlendirdiğini vurguladı:

- Büyükbabam, mavi yakalı ekiple de çalışmamızı istedi ve çalıştık. 2 yıllık oryantasyonun ardından beyaz yaka tarafında doğru geçtik. Ben 3 yıl kadar Yunanistan’daki Hellas’ta görev yaptım.

Gruptaki mevcut görevini paylaştı:

- Şu anda “Geleceğin Polisan’ı Programı”ndayım. İş geliştirme modellerine bakıyorum.

Aile ofisi kurduk ABD’de start-up peşine düştüm

EFE Bitlis, ikizi Cenk Bitlis’le aynı oryantasyon programına katıldığını belirtti:

- Daha sonra ihracat departmanında görev aldım. İç denetim biriminde de görev yaptım. Cenk’le birlikte Harvard Üniversitesi’nde 6 aylık bir programa katıldık.

Daha sonra bir “aile ofisi” kurulduğunu kaydetti:

- Ben şimdi aile ofisinde grup dışı start-up yatırımlarına bakıyorum. Şu ana kadar ABD’de 4 tane start-up’a yatırım yaptık.

Şimdiye kadar daha çok ABD’deki start-up’lara baktıklarını vurguladı:

- Türkiye’de de start-up’ları incelemeye başladık.