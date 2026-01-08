Gelir vergisi ödemeden kâr dağıtımı yapılabilir
Kâr payı dağıtımı, işletmelerin dönem sonunda elde ettiği net kârın belirli bir kısmını pay sahiplerine veya ortaklarına ödenmesidir. Kâr payı dağıtımı hem dağıtımı yapan şirket nezdinde hem de kâr payını elde eden ortaklar nezdinde bir takım vergi yükleri doğurmaktadır.
Kâr payı dağıtımında brüt kâr payı üzerinden vergi kesintisi yükü bulunmakta, öte yandan kâr payı elde eden ortaklar açısından elde edilen kâr payının belli bir tutarı aşması halinde menkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi bulunmaktadır. 2026 yılında elde edilen gelirlerde uygulanan gelir vergisi tarifesinin güncellenmesiyle birlikte kâr dağıtımının bir önceki yıla göre daha avantajlı hale geldiği görülüyor.
Kâr dağıtımı stopaja tabi
Kâr dağıtım stopajı, şirketlerin dağıttıkları kârlar üzerinden yapılan vergi kesintisidir. Tam mükellef kurumlar tarafından, tam ve dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kâr payları stopaja tabi tutulmaktadır. 22/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılan kâr payları üzerinden dağıtımı yapan kurum tarafından yüzde 15 oranında tevkifat yapılacaktır. Yapılan kesinti, kâr dağıtımı yapan şirket tarafından ertesi ayın 26 sında muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenecektir.
Kâr payı elde edenlerin beyanı
Gerçek kişi ortakların elde ettiği kâr payı “menkul sermaye iradı” olarak Gelir Vergisi’ne tabidir. Gerçek kişilerce elde edilen brüt kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup başka gelirlerin olmadığı varsayımıyla, kalan tutarın 2026 yılı için 400 bin lirayı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilmesi gerekmektedir. Gerçek kişilerce elde edilen brüt kâr paylarının beyana tabi olması halinde bu gelirler 2027 yılı Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Ayrıca beyan sahibinin kendisine eşine ve çocuklarına ait “eğitim, sağlık, özel sigorta” gibi bazı harcamaların yıllık beyannamede matrahın tespitinde indirim olarak dikkate alınabileceğini hatırlatmış olalım
Gelir vergisi ödemeden kâr payı alınabilir
2026 yılı gelirlerinin vergilendirmesinde uygulanan vergi tarifesinin güncellenmesi ve kâr payı beyan sınırının brüt 400 bin lira olmasıyla birlikte kâr payı alan ortağın gelir vergisi ödemeden elde edebileceği kâr payı tutarı Brüt 4.7 milyon lira olarak hesaplanmıştır. Brüt 4.7 milyon lira kâr payı elde eden ortak bunun yarısını beyan edecek, vergisini hesaplayacak ancak dağıtım aşamasında kesilen % 15 stopaj vergisi gelir vergisinden mahsup edildiğinde başa baş noktası olarak gelir vergisi ödemeyecektir. Vergi yükü % 15 stopaj tutarı kadar olacaktır.
Kâr payından iade alınabilir
Başa baş noktası olan Brüt 4.7 milyon liradan fazla kâr dağıtımı yapıldığında % 15 stopaj yükü yanında, ayrıca ortağın gelir vergisi ödemesi çıkacaktır. 4.7 milyon liranın altında kâr dağıtımı yapılması halinde ortağın beyan etmiş olduğu gelir vergisinden iade doğmaktadır. Basit bir örnekleme yapacak olursak; 2 milyon lira Brüt Kâr Dağıtımı yapıldığını varsayalım. Stopaj tutarı: (% 15)=300 bin lira. Brüt Tutarın yarısı istisna olup kalan yarısı ortak tarafından beyan edilecek. Beyan edilen 1 milyon liranın gelir vergisi 232.500 liradır. Kâr dağıtım aşamasında tevkif edilmiş olan 300 bin lira hesaplanan vergiden mahsup edildiğinde; (300.000-232.500) 67.500 lira gelir vergisi iadesi alınacaktır. Böylelikle vergi yükü % 11,6 ya düşmüş olmaktadır.
|Borsa
|12.028,84
|0,04 %
|Dolar
|43,0391
|0,01 %
|Euro
|50,3793
|0,16 %
|Euro/Dolar
|1,1678
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.167,05
|0,12 %
|Altın (ONS)
|4.456,49
|0,11 %
|Brent
|60,2300
|0,15 %