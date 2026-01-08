Gelir vergisi ödemeden kâr dağıtımı yapılabilir

Kâr payı dağıtımı, işletmelerin dönem so­nunda elde ettiği net kârın belirli bir kısmı­nı pay sahiplerine veya ortaklarına ödenmesi­dir. Kâr payı dağıtımı hem dağıtımı yapan şirket nezdinde hem de kâr payını elde eden ortaklar nezdinde bir takım vergi yükleri doğurmakta­dır.

Kâr payı dağıtımında brüt kâr payı üzerin­den vergi kesintisi yükü bulunmakta, öte yan­dan kâr payı elde eden ortaklar açısından elde edilen kâr payının belli bir tutarı aşması halin­de menkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi bulunmaktadır. 2026 yılında elde edilen ge­lirlerde uygulanan gelir vergisi tarifesinin gün­cellenmesiyle birlikte kâr dağıtımının bir önce­ki yıla göre daha avantajlı hale geldiği görülüyor.

Kâr dağıtımı stopaja tabi

Kâr dağıtım stopajı, şirketlerin dağıttıkları kârlar üzerinden yapılan vergi kesintisidir. Tam mükellef kurumlar tarafından, tam ve dar mü­kellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kâr payları stopaja tabi tutulmaktadır. 22/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılan kâr payları üzerin­den dağıtımı yapan kurum tarafından yüzde 15 oranında tevkifat yapılacaktır. Yapılan kesinti, kâr dağıtımı yapan şirket tarafından ertesi ayın 26 sında muhtasar beyanname ile beyan edile­rek ödenecektir.

Kâr payı elde edenlerin beyanı

Gerçek kişi ortakların elde ettiği kâr payı “menkul sermaye iradı” olarak Gelir Vergisi’ne tabidir. Gerçek kişilerce elde edilen brüt kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup başka gelirlerin olmadığı varsayımıyla, kalan tutarın 2026 yılı için 400 bin lirayı aşması ha­linde yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilme­si gerekmektedir. Gerçek kişilerce elde edilen brüt kâr paylarının beyana tabi olması halin­de bu gelirler 2027 yılı Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Ay­rıca beyan sahibinin kendisine eşine ve çocuk­larına ait “eğitim, sağlık, özel sigorta” gibi bazı harcamaların yıllık beyannamede matrahın tes­pitinde indirim olarak dikkate alınabileceğini hatırlatmış olalım

Gelir vergisi ödemeden kâr payı alınabilir

2026 yılı gelirlerinin vergilendirmesinde uy­gulanan vergi tarifesinin güncellenmesi ve kâr payı beyan sınırının brüt 400 bin lira olmasıy­la birlikte kâr payı alan ortağın gelir vergisi öde­meden elde edebileceği kâr payı tutarı Brüt 4.7 milyon lira olarak hesaplanmıştır. Brüt 4.7 mil­yon lira kâr payı elde eden ortak bunun yarısı­nı beyan edecek, vergisini hesaplayacak ancak dağıtım aşamasında kesilen % 15 stopaj vergisi gelir vergisinden mahsup edildiğinde başa baş noktası olarak gelir vergisi ödemeyecektir. Ver­gi yükü % 15 stopaj tutarı kadar olacaktır.

Kâr payından iade alınabilir

Başa baş noktası olan Brüt 4.7 milyon liradan fazla kâr dağıtımı yapıldığında % 15 stopaj yükü yanında, ayrıca ortağın gelir vergisi ödemesi çı­kacaktır. 4.7 milyon liranın altında kâr dağıtımı yapılması halinde ortağın beyan etmiş olduğu gelir vergisinden iade doğmaktadır. Basit bir ör­nekleme yapacak olursak; 2 milyon lira Brüt Kâr Dağıtımı yapıldığını varsayalım. Stopaj tutarı: (% 15)=300 bin lira. Brüt Tutarın yarısı istisna olup kalan yarısı ortak tarafından beyan edile­cek. Beyan edilen 1 milyon liranın gelir vergisi 232.500 liradır. Kâr dağıtım aşamasında tevkif edilmiş olan 300 bin lira hesaplanan vergiden mahsup edildiğinde; (300.000-232.500) 67.500 lira gelir vergisi iadesi alınacaktır. Böylelikle vergi yükü % 11,6 ya düşmüş olmaktadır.