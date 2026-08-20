Gelirden vergi toplanamayacağını bilmek!

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Çoğunluk, “vergi vermemenin yolları” (ge­liri düşük/gideri yüksek göstermeye mü­sait ortam/şartlar ve kayıt dışı) üzerine mas­ter seviyesindeyse…

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Sonuç:

“Gelirlerden vergi toplanamayacağını bi­len” karar alıcılara, başka bir yol kalmıyor…

Dolaylı vergilere (KDV, ÖTV gibi…) (Ekme­ği, sebzeyi, arabayı, yakıtı, bilgisayarı, tele­fonu alan zenginin de, fakirin de aynı oranda ödediği vergi…) yükleniyor…

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Sonuçta:

Toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payı yüzde 65’i aşıyor…

Gelir ve servetten alınan vergilerin payı ise yüzde 35’e yaklaşabiliyor…

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Vergi kaçırmanın ve/veya vergiden kaçın­manın en büyük suçlar arasında yer aldığı ABD’de bu oran:

Gelir ve servetten alınan vergiler yüzde 84…

Dolaylı vergiler yüzde 16…

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Almanya’da:

Gelir ve servetten alınan vergiler yüzde 74…

Dolaylı vergiler yüzde 26…

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OECD ülkelerinin dolaylı vergi ortalaması: yüzde 30…

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Temmuz ayında, toplanabilen vergi kalem­lerinden iki örnek:

KDV’de tahsilat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 46 artmış…

Kurumlar Vergisi’nde tahsilat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 azalmış…

VELHASIL

“Kurumlar vergisinde farklı oran uygulama­ları” gibi, sorun büyüten uygulamalarla:

Üretim ekosisteminde istismar artmış ve art­maya devam ediyorsa;

Yarattığı/yaratacağı haksız rekabet ile so­rumlu mükellefi üretimden uzaklaştırıyorsa;

Dolayısıyla açıkları kapatmak daha da zorlaş­mışsa/zorlaşıyorsa;

Ve bu orantısızlık, borçlanma rekorları kırıl­masında, nedenler arasındaysa;

Ve bu döngüyü güçlendiriyorsa;

O döngü, kalkınmayı ve kamuyu besleyenin değil, kamu kaynaklarını ve kalkınmayı törpü­leyenin önünü daha da açıyorsa, “vergi refor­mu” için geç kalınmış/kalınıyor demektir…

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Vergi reformu gecikirken; atılan “küçük adımlarla” da, umutlar canlı tutuluyor…

Ancak…

Küçük adımların, “büyük/olumlu sonuçlar” doğurabilmesi için, “atılacak/atılan adımların” etki analizinin iyi yapılması gerekiyor…