Gelişen ekonomilerde temiz enerji yatırımları azaldı

6 Kasım’da Birleşmiş Milletler İklim Konferansı (COP27) için Mısır’da bir araya gelecek dünya liderlerinin öncelikli konularından biri, gelişmekte olan ekonomilerde fosil yakıt kullanımını sonlandırmak için temiz enerji üretim tesisleri inşa etmek olacak.

Mevcut duruma baktığımızda ise; yeşil finansman alternatiflerinin artmasına rağmen, gelişmekte olan ekonomilerde düşük karbon teknolojisine yapılan yatırımların son dört yıldır düşmekte olduğunu görüyoruz.

Gelişmekte olan ekonomiler küresel sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısını oluşturuyor; fakat COVID-19 pandemisinin küresel tedarik zincirlerini kesintiye uğratması ve projeleri sınırlamasıyla, düşük karbon girişimlerine yönelen yatırımlar da azalmış durumda.

Bir tarafta yüzde 9 düşüş, diğer tarafta yüzde 53 artış

BloombergNEF analistlerinin yaptığı bir çalışma; 2021 yılında, rüzgar ve güneş santralleri, karbon yakalama ve depolama, elektrikli ısı ve ulaşım, enerji depolama, hidrojen ve nükleer için öz sermaye ve borç finansmanı 785 milyar dolar ile rekor bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor. Bu oran bir önceki seneye oranda yüzde 25 oranında bir artışa denk geliyor. Fakat genel olarak bakıldığında, gelişmekte olan ekonomilerde düşük karbon girişimlerine yapılan yatırımlarda 2018 yılına oranla yüzde 9 düşüş izleniyor ve yatırımlar 67 milyar dolarda kalıyor. Gelişmiş ekonomilerde ise, düşük karbon ekonomisine geçiş amacıyla yapılan yatırımlarda yüzde 53 oranında bir artış izleniyor.

2050 net sıfır hedef için 4,2 trilyon dolar temiz enerji yatırımı gerekli

Birçok küresel şirket ve hükümet, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net sıfır hedefi belirledi. Bu hedefe ulaşmak için emisyon azaltımının yanı sıra, temiz enerji yatırımları, yeşil teknoloji yatırımları da çok belirleyici olacak. Yani, net sıfır hedefi sadece emisyonların azaltılması ile ilgili değil.

Teşviklerin artması gerekiyor

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2030 yılına kadar temiz enerji yatırımlarının 4,2 trilyon dolara ulaşması gerekiyor. 2021 yılında, gelişen pazarlarda temiz enerji yatırımlarının önündeki temel engel, teşviklerin yetersiz olmasıydı. Önümüzdeki dönemde, güven ortamı oluşması ve yatırımların artması açısından kamu teşviklerinin devreye girmesi çok önemli olacak.