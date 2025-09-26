Gelişen küresel lojistik ağları odağında cazibe merkezi olmak
Geçtiğimiz gün, TİM ve Hizmet İhracatçıları Birliği işbirliğiyle önemli, bir o kadar da gerekli bir etkinlik gerçekleştirildi. Gelişen küresel lojistik ağları odağında yer alan Türkiye’nin yatırım için avantajlı konumda olup olmadığının pek çok açıdan ele alındığı panelin ben de moderatörlüğünü üstlendim. Kamu temsilcilerinden ihracatçıya, finans kuruluşlarından lojistik sektör oyuncularına renkli bir konuşmacı kitlesi yer aldı, bu panelde. Konu böylesine önemli olunca ben de konuyu bu hafta köşeme taşımadan edemedim. Bir de kendi penceremden ve rakamları da göz önünde bulundurarak değerlendirmek istedim konuyu.
Dünya ticareti yeni bir döneme giriyor. Pandemiyle kırılan tedarik zincirleri, enerji maliyetlerindeki artış ve iklim krizinin dayattığı yeşil dönüşüm, lojistiği küresel ekonominin merkezine taşıdı. Bugün artık üretim kadar, o üretimin hangi hızla ve hangi maliyetle taşındığı belirleyici. Bu tablo, Türkiye’yi yeniden gündeme getiriyor.
Küresel lojistik yeniden şekilleniyor
Çin’den Avrupa’ya deniz yoluyla bir yükün ulaşması 35–40 gün sürerken, Türkiye üzerinden demir yoluyla bu süre 12–15 güne düşüyor. Bu fark bile ülkemizin lojistik denklemindeki önemini anlatmaya yetiyor. Dünya Ticaret Örgütü’ne göre küresel ticaret hacmi 2000’de 6 trilyon dolar iken 2024’te 32 trilyon dolara ulaştı. Bu büyüme, güvenilir ve çevreci lojistik ağlarını hiç şüphesiz zorunlu hale getiriyor.
Avrupa Birliği’nin karbon vergileri, dijital takip sistemleri, blok zincir çözümleri derken lojistikte adeta yeni bir çağ açılıyor. Ülkemiz, bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor.
Türkiye’nin avantajları
Üç kıtanın kesişiminde bulunan Türkiye, 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insana ve 26 trilyon dolarlık bir pazara erişim sağlıyor. Kara yolu ağımız 68 bin kilometreyi, otoyol uzunluğu 3.600 kilometreyi aşmış durumda. İstanbul Havalimanı 2024’te 2,5 milyon ton kargo kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük aktarma merkezlerinden biri oldu. Limanlarımızın toplam konteyner kapasitesi ise 13 milyon TEU’nun üzerinde.
Türkiye’de lojistik sektörünün büyüklüğü 110 milyar doları buluyor; yani bahse konu rakam GSYH’nin yaklaşık %12’sine denk geliyor. Bu, ekonominin neredeyse sekizde birinin lojistikten beslendiği anlamına geliyor. Dış ticarette kullanılan taşıma modlarına baktığımızda ihracatta %56 deniz yolu, %33 kara yolu, %6 havayolu, %5 demir yolu öne çıkarken, ithalatta da tablo çok farklı değil. Burada da dağılım %59 deniz yolu, %19 kara yolu, %18 havayolu ve %4 demir yolu olarak sıralanıyor.
Bu da gösteriyor ki deniz ve kara taşımacılığında güçlü bir ülkeyiz ama demir yolu ve havayolu taşımalarında ciddi bir büyüme potansiyeli var. Bahsettiğim etkinlikte de bu konunun üzerinde önemle duruldu ve ülkemizde demiryolları konusunda olması gerekenin çok gerisinde olduğumuzun altı çizildi. İşte yatırımcıların dikkatini çeken de, çekmesi gereken de bu boşluklar.
Geleceğin fırsatları
Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi öne çıkaracak üç alan olduğunu söyleyebilirim. Bunlar:
1 Yeşil lojistik: Türkiye 2030’a kadar ulaştırmadan kaynaklanan karbon salımını %20 azaltmayı hedefliyor. Elektrikli kamyonlar, LNG’li gemiler ve intermodal yatırımlar ön plana çıkacak.
2 E-ticaretin yükselişi: 2024’te 50 milyar dolara ulaşan e-ticaret hacmi, depo ve dağıtım merkezlerinde yıllık %25’lik büyümeyi beraberinde getiriyor.
3Jeopolitik çeşitlendirme: Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz’deki riskler, Türkiye’nin Orta Koridor üzerinden sunduğu alternatifleri cazip hale getiriyor.
Türkiye’nin lojistik sektörünü yatırımcılar açısından cazip kılan faktörler arasında teşvikler de önemli. KDV muafiyetleri, vergi indirimleri, serbest bölgelerdeki kolaylıklar ve 2023–2030 arasında ulaştırma yatırımları için planlanan 150 milyar dolarlık bütçe, Türkiye’yi yatırımcılar için daha da çekici kılıyor. 2024’te lojistik sektörüne giren doğrudan yabancı yatırım miktarının 2,1 milyar dolar olması pek de tesadüf değil.
Bugün dünya yeni lojistik yolları arıyor. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Orta Koridor, dijitalleşen tedarik zincirleri ve yeşil lojistik hedefleri bu arayışı hızlandırıyor. Türkiye ise bu tabloda yalnızca bir transit ülke değil; yeni nesil lojistiğin ve tedarik zincirlerinin kalbi olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki on yıl, Türkiye için büyük bir fırsat penceresi. Elbette tüm bu adımlar atılırken, bürokraside ve gümrük süreçlerinde iyileşme ve basitleştirmelerin de çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirebilirsek, ülkemiz sadece malların geçtiği bir koridor değil, küresel lojistiğin beyni ve kalbi halini çok rahatlıkla alabilir.
