Gelişen küresel lojistik ağları odağında cazibe merkezi olmak

Geçtiğimiz gün, TİM ve Hizmet İhracatçıları Birliği işbirliğiyle önemli, bir o kadar da ge­rekli bir etkinlik gerçekleştirildi. Gelişen küre­sel lojistik ağları odağında yer alan Türkiye’nin yatırım için avantajlı konumda olup olmadığı­nın pek çok açıdan ele alındığı panelin ben de moderatörlüğünü üstlendim. Kamu temsilcile­rinden ihracatçıya, finans kuruluşlarından lo­jistik sektör oyuncularına renkli bir konuşma­cı kitlesi yer aldı, bu panelde. Konu böylesine önemli olunca ben de konuyu bu hafta köşeme taşımadan edemedim. Bir de kendi pencerem­den ve rakamları da göz önünde bulundurarak değerlendirmek istedim konuyu.

Dünya ticareti yeni bir döneme giriyor. Pande­miyle kırılan tedarik zincirleri, enerji maliyetle­rindeki artış ve iklim krizinin dayattığı yeşil dö­nüşüm, lojistiği küresel ekonominin merkezine taşıdı. Bugün artık üretim kadar, o üretimin han­gi hızla ve hangi maliyetle taşındığı belirleyici. Bu tablo, Türkiye’yi yeniden gündeme getiriyor.

Küresel lojistik yeniden şekilleniyor

Çin’den Avrupa’ya deniz yoluyla bir yükün ulaşması 35–40 gün sürerken, Türkiye üzerin­den demir yoluyla bu süre 12–15 güne düşüyor. Bu fark bile ülkemizin lojistik denklemindeki önemini anlatmaya yetiyor. Dünya Ticaret Ör­gütü’ne göre küresel ticaret hacmi 2000’de 6 trilyon dolar iken 2024’te 32 trilyon dolara ulaş­tı. Bu büyüme, güvenilir ve çevreci lojistik ağla­rını hiç şüphesiz zorunlu hale getiriyor.

Avrupa Birliği’nin karbon vergileri, dijital ta­kip sistemleri, blok zincir çözümleri derken lo­jistikte adeta yeni bir çağ açılıyor. Ülkemiz, bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor.

Türkiye’nin avantajları

Üç kıtanın kesişiminde bulunan Türkiye, 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insana ve 26 trilyon do­larlık bir pazara erişim sağlıyor. Kara yolu ağı­mız 68 bin kilometreyi, otoyol uzunluğu 3.600 kilometreyi aşmış durumda. İstanbul Havali­manı 2024’te 2,5 milyon ton kargo kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük aktarma merkezlerinden biri oldu. Limanlarımızın toplam konteyner ka­pasitesi ise 13 milyon TEU’nun üzerinde.

Türkiye’de lojistik sektörünün büyüklüğü 110 milyar doları buluyor; yani bahse konu ra­kam GSYH’nin yaklaşık %12’sine denk geliyor. Bu, ekonominin neredeyse sekizde birinin lojis­tikten beslendiği anlamına geliyor. Dış ticarette kullanılan taşıma modlarına baktığımızda ihra­catta %56 deniz yolu, %33 kara yolu, %6 havayo­lu, %5 demir yolu öne çıkarken, ithalatta da tab­lo çok farklı değil. Burada da dağılım %59 deniz yolu, %19 kara yolu, %18 havayolu ve %4 demir yolu olarak sıralanıyor.

Bu da gösteriyor ki deniz ve kara taşımacılığında güçlü bir ülkeyiz ama de­mir yolu ve havayolu taşımalarında ciddi bir bü­yüme potansiyeli var. Bahsettiğim etkinlikte de bu konunun üzerinde önemle duruldu ve ülke­mizde demiryolları konusunda olması gereke­nin çok gerisinde olduğumuzun altı çizildi. İşte yatırımcıların dikkatini çeken de, çekmesi gere­ken de bu boşluklar.

Geleceğin fırsatları

Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi öne çıkara­cak üç alan olduğunu söyleyebilirim. Bunlar:

1 Yeşil lojistik: Türkiye 2030’a kadar ulaştır­madan kaynaklanan karbon salımını %20 azaltmayı hedefliyor. Elektrikli kamyonlar, LNG’li gemiler ve intermodal yatırımlar ön pla­na çıkacak.

2 E-ticaretin yükselişi: 2024’te 50 milyar do­lara ulaşan e-ticaret hacmi, depo ve dağıtım merkezlerinde yıllık %25’lik büyümeyi berabe­rinde getiriyor.

3Jeopolitik çeşitlendirme: Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz’deki riskler, Türkiye’nin Orta Ko­ridor üzerinden sunduğu alternatifleri cazip ha­le getiriyor.

Türkiye’nin lojistik sektörünü yatırımcı­lar açısından cazip kılan faktörler arasında teş­vikler de önemli. KDV muafiyetleri, vergi in­dirimleri, serbest bölgelerdeki kolaylıklar ve 2023–2030 arasında ulaştırma yatırımları için planlanan 150 milyar dolarlık bütçe, Türkiye’yi yatırımcılar için daha da çekici kılıyor. 2024’te lojistik sektörüne giren doğrudan yabancı yatı­rım miktarının 2,1 milyar dolar olması pek de te­sadüf değil.

Bugün dünya yeni lojistik yolları arıyor. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Orta Koridor, dijitalleşen tedarik zincirleri ve yeşil lojistik he­defleri bu arayışı hızlandırıyor. Türkiye ise bu tabloda yalnızca bir transit ülke değil; yeni nesil lojistiğin ve tedarik zincirlerinin kalbi olma yo­lunda ilerliyor. Önümüzdeki on yıl, Türkiye için büyük bir fırsat penceresi. Elbette tüm bu adım­lar atılırken, bürokraside ve gümrük süreçlerin­de iyileşme ve basitleştirmelerin de çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu fırsatı de­ğerlendirebilirsek, ülkemiz sadece malların geç­tiği bir koridor değil, küresel lojistiğin beyni ve kalbi halini çok rahatlıkla alabilir.