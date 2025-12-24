Gelişen piyasaların 2026 yılı

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Geride bıra­kacağımız yıl, sadece Türkiye için de­ğil küresel piyasalar açısından da siyase­tin, jeopolitiğin ve ekonomi politikalarının birbirini tetikleyerek risk iştahında belir­sizlik yarattığı bir dönem olarak hatırla­nacak. Neredeyse tüm yıl enflasyonun yö­nünü konuştuk. Buna yönelik beklentiler hem Merkez Bankaları’nın (MB) para po­litikasının ana eksenini oluşturdu hem de MB’lerin piyasa iletişim tonunu belirledi. Dünya’da seyircisi olduğumuz jeopolitik riskler küresel belirsizlik ortamına bir kat­man daha ekledi.

Rusya-Ukrayna savaşının enerji arzı ve lojistik hatlar üzerindeki et­kileri tam olarak ortadan kalkmazken, Orta Doğu’da dönem dönem artan gerilim pet­rol fiyatlarında dalgalanmalara ve küresel risk primlerinde ani yükselişlere neden ol­du. Kızıldeniz ve Süveyş hattındaki güven­lik sorunları küresel ticaret maliyetlerini artırarak enflasyonla mücadeleye yönelik beklentileri olumsuza çekti. Piyasalardaki belirsizlik emtia fiyatlarını adeta uçurdu. Altın bu yıl için yüzde 68 prim yaptı. Hep altın konuşuyoruz ama gümüş yüzde 132 ve platinum yüzde 120 değer kazandı.

Trump ve Powell geriliminin sonuna gelirken . . .

ABD’de Trump ile Powell arasındaki gerilimde, siyasi otorite ile ekonomi yö­netimi arasındaki restleşmeyi seyrettik. Trump, MAGA’sı için daha gevşek faiz po­litikası ihtiyacını ve Amerikan şirketle­ri için büyüme öncelikli söylemlerini tek­rarlarken; Powell, Fed’in bağımsızlığı ve temkinli duruş vurgusunu gündeme taşıdı. Neredeyse tüm yıl her Fed toplantısı ön­cesi piyasalar ekonomik verilerden çok bu söylem ayrışmasını fiyatladı. Fakat burada asıl kritik eşik artık takvim. 2026 yılı Ma­yıs ayında Powell’ın görev süresi son bulu­yor. Hem Trump’ın büyüme odaklı vurgu­su hem de ABD’nin yüksek borcu nedenli bu koltuğa gelecek kişinin de büyüme ve is­tihdam odaklı, faiz indirimlerine daha hız­lı yaklaşabilecek bir isim olacağını Trump geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Trump’a bağlı bir yol arkadaşı olacağı kesin.

Powell sonrası güvercin Fed . . .

ABD ve küresel piyasalar için Powell sonrası dönem, sadece bir isim değişikli­ği değil, bağımsız ve enflasyon odaklı Fed modelinin, büyüme ve siyasi uyum odaklı bir MB şekline dönmesine yönelik bir ev­rilmeyi işaret ediyor. Bu dönüşüm de ister istemez 2026 yılı için hem gelişmiş hem de gelişen piyasalar için de bazı beklentiler barındırıyor. Örneğin, ABD’de yüksek ola­sılıkla daha düşük faiz ortamına geçilmesi, kısa vadede finansman maliyetlerini den­geleyerek şirket karlılıklarını arttıran do­layısıyla ABD hisse senedi piyasaları için destekleyici bir unsur olarak okunsa da, enflasyon görünümünü bozacak bir senar­yo olasılığı da unutulmamalı.

Zayıf dolar ve gelişen piyasalar

Gelişen piyasaların Dünya ekonomik üretimine katkısı ve finansal piyasalarda­ki ağırlığı arasında büyük bir uçurum var. IMF’nin Ekim-2025 raporuna göre (IMF World Economic Outlook) gelişen ekono­miler, dünya üretiminin yaklaşık yüzde 61’ni elinde tutuyor. Buna karşın MSCI en­deks verilerine göre gelişen piyasaların kü­resel borsalardaki ağırlığı yüzde 10,8 sevi­yesinde.

ABD borsaların ekonomik büyük­lüğünün tek başına yaklaşık yüzde 65’ni domine ediyor. MSCI verilerine göre ile­ri F/K oranı gelişen ekonomilerde 13.46. Dünya borsaları ortalaması yaklaşık 20, ABD için 23. Öte yandan büyüme hızını da dikkate alarak piyasanın pahalı/ucuz ana­lizine destek veren PEG rasyosunun da ge­lişen ekonomiler için 1 seviyelerinde ol­ması bu piyasalar için önemli bir kazanç potansiyelini temsil ediyor. MSCI verisi piyasa değerinde gelişmekte olan ekono­miler için özellikle enformasyon teknolo­jileri ve finans kurumlarının artan değeri­ne işaret ediyor.

MSCI gelişen ekonomile­rin borsa ağırlıklarında Çin (%29), Tayvan (%20) ve Hindistan (%16) rekabeti verile­re yansıyor. Yeni Fed yönetimi ile daha za­yıf bir dolar ve düşük faiz ortamı yakalana­caksa, 2026 yılı gelişen ekonomileri aşırı ısınmış ABD borsaları karşısında rasyo­nel bir alternatif haline getirebilir. Serma­yenin yer değiştirmesi de, özellikle finans ve teknoloji ağırlıklı yükselen pazarlar için önemli bir büyüme fırsatı sunabilir.