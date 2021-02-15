Gelişmekte olan ülke borsalarında yabancı satışı…

Dünya borsalarındaki yükseliş yeni zirvelerle devam ediyor. Vaka sayısının azalması, aşı dağıtımının hızlanması ekonomilerin açılması, genişleyici politikalar, düşük faiz ortamı tahvilden ve nakitten hisse senedine geçişi teşvik ediyor.

Ancak genele yaygın sağlıklı bir yükselişten çok “K şeklinde” ayrışmanın öne çıktığı bir piyasa ile karşı karşıyayız. Küresel büyüme ve şirket kârlarındakinin benzeri bir ayrışma küresel hisse senedi piyasaları için de geçerli.

Salgını kontrol altına alan Uzak Doğu Asya ülkeleri (Çin ve periferisi) ve Salgınla ekonomi arasındaki bağı zayıflatan ABD “K’nın” yükselen bacağını temsil ediyor. MSCI Uzak Doğu Asya yüzde 13, MSCI Çin yüzde 18, MSCI ABD yüzde 5 sene başından beri değer artışıyla öne çıkıyor.

Salgını kontrol altına alamayan ve büyüme ile salgın arasındaki bağı kopartmayan Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri “K’nın” gerileyen bacağını temsil ediyor. MSCI Latin Amerika yüzde -2, MSCI Avrupa yüzde 3 büyümesiyle dünyanın gerisinde kalıyor.

Borsa İstanbul bu tabloda iki uç arasında bir yerde kalıyor. Uzak Doğu Asya ülkeleri kadar iyi değiliz. Ne salgınla mücadele de ne de ekonominin normalleşmesinde onlara yakın bir yerdeyiz. Buna karşın hiç şüphesiz Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden daha iyi bir konumdayız.

Hal böyle olunca, MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 4 getiri ile Avrupa ile ABD arasında, Asya’nın ise çok gerisinde bir yerde yer alıyor. Dünya ile arasındaki değerleme makasını da kapatamadı. Dünya borsaları yeni zirvelerle yükselirken Borsa İstanbul 1.550 seviyesinin üzerinde tutunamadı.

Fon girişlerine baktığımız zaman Borsa İstanbul’un yükselişinin durmasında yabancı yatırımcının borsadan çıkmasının etkili olduğunu görüyoruz. Son bir ayda Borsa İstanbul’dan 0.8 milyar dolara yakın yabancı çıkışı görülüyor.

Türkiye’ye yönelik algı olumsuza mı döndü? Hiç sanmıyoruz. Türk lirası açık ara sene başından beri en güçlü gelişmekte olan ülke parası. CDS, Eurobond ve yerel tahvilde de gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü bir performansımız var.

Aslında Türkiye satılan tek gelişmekte olan ülke de değil. Güney Afrika, Kore, Malezya, Tayvan gibi birçok düzgün piyasada da yabancı hisse satışı görüyoruz. Yerleşik kurumsal yatırımcı bazı güçlü olan Güney Afrika, Tayvan gibi ülkeler bu satışa rağmen çok güçlü. Güney Kore ve Türkiye dayak yiyor ama dayanıyor.

Borsa İstanbul için 2020 Nisan’ından beri olumlu olan görüşümüzü koruyoruz. Ancak yabancı yatırımcıların satışını iki nedenle ciddiye alıyoruz. (i) Son yıllarda azalmasına rağmen yabancı yatırımcının halen borsada hatırı sayılır bir payı var. Çıkış devam ederse yerleşik yatırımcı karşılayamaz.

(ii) Kasım – aralık aylarında giren yabancı yatırımcının çıkmaya başlaması Türkiye’ye yabancı ilgisinin stratejik değil taktiksel olduğunu gösteriyor. Hava daha bozmadan kapıya yönelmeleri iyi haber değil.