Gelişmekte olan ülke varlıkları için fırsat penceresi

Türk Lirası geçtiğimiz hafta en güçlü gelişmekte olan ülke para birimler arasında yer aldı. MSCI Türkye dünyadan pozitif ayrışmaya başladı. Ancak sene başından beri bakıldığında halen çok gerideyiz.

Beklentilerin üzerinde gelen tüketici enflasyonuna rağmen risk iştahında bir bozulma yok. Dünya borsalarında yeni zirvelerle haftaya başlıyoruz. 10 yıllık tahvil faizleri mart ayından beri gördüğü en düşük seviyede. Emtia ve gelişmekte olan ülke varlıkları değer kazanıyor.

Kötü veri sonrası güçlü piyasa tepkisi bize üç temel mesaj veriyor: (i) Piyasalar Fed’in enfl asyondaki yükseliş geçici görüşüyle inatlaşmıyor. (ii) Yükselişin kalıcı olacağına inanıp tahvil piyasasında açık yapanlar havlu atıyor. (iii) Hisse senedi, emtia ve gelişmekte olan ülke varlıklarına taktiksel para girişi devam ediyor. Açıklanan veriler bu iyimser görüsü kısmen destekliyor. Son 13 yılın en yüksek ABD enflasyonunun üçte ikiye yakını Covid-19 ile ilgili kalemlerdeki artıştan kaynaklanıyor. Uç fiyat artışları çıkartıldığı zaman çekirdek enfl asyon yüzde 5’lik manşet fiyat artışının yarısına geriliyor.

Fed varlık alımlarını azaltmak ve faizleri arttırmak için aceleci olmayacağı sinyali veriyor. Temmuz, ağustos toplantılarında bu konuda daha net bir görüş ortaya çıkacak. Mevcut beklenti varlık alımlarını azaltmak için 2022’nin ilk çeyreğinin bekleneceği faiz artışının ise 2023 ilk çeyreğinde başlayacağı yönünde.

Türkiye varlıkları ‘taktiksel fırsat penceresi’ senaryomuza uygun hareket ediyor. Türk Lirası geçtiğimiz hafta en güçlü gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yer aldı. MSCI Türkiye dünyadan pozitif ayrışmaya başladı. Ancak sene başından beri bakıldığında halen çok gerideyiz.

Borsa İstanbul için temkinli iyimser görüşümüzü koruyoruz. Aşılanmanın hızlanması, ekonominin açılması, büyümenin artması hisse senedi piyasasını destekliyor. Tüm gemileri kaldıran bir para girişi görmüyoruz.

Sanayi hisselerinde konsolidasyon devam ederken, banka, holding, rafineri, telekom gibi geride kalan sektörlere yönelme öngörüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden görüşmesinde olumlu bir gelişme yaşanırsa kamu hisseleri hareketlenebilir.