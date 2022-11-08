Gelişmekte olan ülkelerin “kayıp ve zararları” zirvenin resmi gündemi oldu

Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nin (COP27) ikinci gününe olumlu bir gelişme damga vurdu.

Gelişmekte olan ülkelerin iklim krizi nedeniyle uğradığı ekonomik kayıpların gelişmiş ekonomiler tarafından tazmin edilmesi anlamına gelen Kayıp ve Zarar Mekanizması’na fon ayrılması ilk kez resmi gündem maddesi olarak kabul edildi.

Zirveyi Mısır’da takip eden Ekoiq Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ve Dünya WebTV’de canlı olarak yayınlanan EKOTUBE’da, 15 gün boyunca her gün saat 15.00’te zirvede öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Barış Doğru’nun izlenimlerine ve diğer gelişmelere de her gün Sürdürülebilir Dünya sayfasında da detaylı bir şekilde yer vereceğim.

Barış Doğru’nun zirveye dair dikkat çektiği ilk konu, “Kayıp ve Zarar Mekanizması’na fon ayrılmasının gündem maddesi olarak kabul edilmesinin” iklim krizi ile mücadelede sürece denge getirecek olması. Doğru, uzun süren müzakerelerin sonunda bu maddenin kabul edilmiş olmasını, önümüzdeki döneme yönelik son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Dün de bu sayfada ifade ettiğim gibi, gelişmekte olan ülkelerde iklime uyum planları için 2030’a kadar yıllık 160 ile 340 milyar dolar arasında finansmana ihtiyaç duyuluyor; fakat 2020’de bu ülkelere sağlanan küresel iklim ve uyum finansmanı bu miktarın yüzde 10'unun altında kalıyor. Gelişmekte olan ülkeler, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için 2009’dan itibaren kendilerine taahhüt edilen ancak hiçbir yılda tam olarak ödenmeyen yıllık 100 milyar dolarlık iklim tazminatının taahhüt edildiği şekilde ödenmesini ve ödeneceği günün öne çekilmesini istiyor.

Barış Doğru; zirvenin gündem maddeleri olduğu kadar, katılımcı olarak da bir “Afrika zirvesi” olduğunu; katılımcıların çok büyük bir bölümünün Afrika ülkelerinden geldiğine dikkat çekiyor.

ZİRVEDEN NOTLAR