Gelişmelerde Rusya’nın etkisi

Ağustos ayı Türkiye’de turizmin yüksek sezonun zirvesidir. Ağustos ayı geçti, ziyaretçi girişinin azalmaya başladığı sonbahara girildi.

Yaz sezonu iyi geçti. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da daha önce 42 milyon ziyaretçi olarak açıkladığı 2022 yılsonu hedefini 47 milyona yükseltti.

Yılın yedi aylık döneminde gelen ziyaretçi sayısının 26 milyon olduğu dikkate alındığında revize edilen rakamın tutacağı görünüyor.

Bu arada kış mevsiminin de iyi geçeceğine ilişkin işaretler var.

Bunlardan biri Rusya’daki tur operatörlerinin uygulanan yaptırımlar nedeniyle uzak destinasyonlara uçuşların kış döneminde Türkiye bağlantılı olarak kullanılacağına ilişkin açıklamalarıdır.

İkincisi de Rusya bağlantılı bir gelişme.

AB’nin kendisine uyguladığı yaptırımlara karşı Rusya’nın başta Almanya olmak üzere doğalgaz akışını durdurması, kışa doğru tamamen kesebileceğine ilişkin olasılıklar üzerine Avrupa genelinde emeklilerin kış dönemini geçirebilecekleri ülke aramaya başladı. Bu konuda sıcak Akdeniz’in Türkiye, İspanya, Yunanistan ve Mısır’ı emeklilerin kışı mevsimini ülkelerinde geçirmeleri için harekete geçti.

Bu kapsamda tur operatörleri paketler hazırladı bile. Avrupalı emekliler için kışın 56 gününün Antalya’da günlük 21 Euro’ya tatil yapılarak geçirilebileceğinin hesapları çıkarıldı, paketler hazırlandı.

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu konuda Türkiye’nin rakiplere göre açık ara önde olduğu belirtiliyor.

Doğalgaz fiyatlarındaki artış üzerine kışı ülkesinde geçirmek Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri için epey pahalı bir hal alacağı için kışı başka yerde geçirme arayışındaki emeklileri ülkelerine davet eden destinasyonlardan en şanslı ülkenin Türkiye olduğu fiyatlardaki fark yanında bu işe uygun tesisi sayısında da kendini gösteriyor.

Avrupalı emekliler İspanya ve Yunanistan’da 3 yıldızlı bir otelde oda kahvaltı fiyatına Türkiye’de 4 yıldızlı bir otelde her şey dahil kalabiliyor.

Avrupalı emeklilere kış döneminde böyle bir hizmet vermeye hazır tesisi sayısı Antalya’da 152, İspanya’da 42.

Öte yandan Ukrayna olayının ne zaman nasıl bitebileceğine ilişkin bir tahmin yapılamıyor, öngörüde bulunulamıyor ise de Almanya ve İngiltere’deki tur operatörleri kendilerini sağlama almak için otellerle kontrat imzalama tarihini öne aldı. Oteller de bunu değerlendirerek 2023 yaz fiyatlarını yüzde 15-20 oranında artırıyor.

Bu birkaç gelişme alt alta konduğunda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:

Rusya Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke olarak birinci kaynak pazar iken de, yaptırımlar nedeniyle bu yılki ziyaretçi sayısının yarıya indiği ortamda da, doğrudan ve dolaylı etkileriyle turizmde belirleyici, etkileyici ve yönlendirici pazar olmuştur.

Rusya’dan gelenler yarı yarıya düşerken ziyaretçi yitiren Türkiye yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın dünyaya açılan kapısı, uçuşlarının aktarma noktası oluyor. Aynı zamanda Rusya’nın doğalgazı kısması üzerine kışı sıcak bir ülkede geçirme arayışına giren Avrupalı emekliler için Türkiye ideal destinasyon oluyor.

Türkiye’nin turizmde kışı iyi geçirmesine, yaz kontratların öne alınması ve fiyatların az da olsa artmasına vesile oluyor.

İçine girilen yeni dünya düzeni sürecinde Rusya ile ilişkilere bu temelde ve geniş açıdan bakmak gerekir.