Gelişmenin ve başarının sırrı farklılaşmak

Zamanın ve teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uydurmakla kalmayıp, başarı gücünü daima teknolojiye ve yeniliğe yaptığı yatırımlardan alan şirketler, marka bilinirliği ve güvenilirliği yüksek uluslararası şirketler arasında yerini alıyor. “Gelişmenin ve başarının sırrını farklılaşmak” olarak tanımlayan DOKA Türkiye de buna örnek verebileceğim, ülke ekonomisine ve sektörüne yön veren şirketlerden biri. Kocaeli Gebze OSB’de yöneticiliği, yaratıcılığı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla takdir edilen Doka Türkiye’nin Genel Müdürü Ender Özatay, DOKA’nın başarı hikayesi ile ilgili, “Başarımızın en önemli unsurundan biri her zaman müşteri odaklı bir yaklaşıma sahip olmamız. Her müşterimizin projesine özel çözümler sunabilen güçlü bir mühendislik ekibimiz, müşteri taleplerini anlayan ve hızlı dönüş yapan geniş bir satış ekibimiz var” diyor. Sektörün gelişimini destekleyen, yaptığı projelerle müşterilerine çözüm sunan DOKA, önemli yeniliklere de imza atarak, bu konudaki uzmanlığını gözler önüne seriyor.

Dijital teknolojilere yaptığı yatırımlarla pandemi sürecinde ivme yakalayan ve rakiplerinin önüne geçen DOKA, Kalıp ve iskele satışı için online satış mağazası kurarak, e-ticaret sitesiyle, sektöründe internet üzerinden müşterilerine hizmet veren ve internet üzerinden satışa geçen ilk firma oldu ve satışlarında ciddi bir artış elde etti. Ayrıca, Türkiye’nin her yerine ürünlerini ulaştırabilen başarılı bir tedarik zinciri ve operasyon ekibiyle, sektöre daima yön vermeyi bildi. DOKA gibi, sektörün teknolojik gelişmelerine öncü olan, gelişen talepler doğrultusunda ürün gamını genişletebilen şirketlerin, Türkiye ve yurtdışında daha çok prestijli projeyi hayata geçireceği kanısındayım.

DOKA yer aldığı önemli projelerle, hem sektördeki uzmanlığını kanıtlıyor hem de başarısını tüm dünyada taçlandırıyor. Bu projeler arasında, yurtdışında, Kazakistan’da Abu-Dhabi Plaza, Azerbaycan’da Port Bakü, Özbekistan Taşkent’te Nestone Projesi bulunuyor. Yurtiçinde ise, Kömürhan Köprüsü, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Binası, Vakıfbank Binası, Merkez Bankası Binası, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İkitelli Çam ve Sakura Şehir Hastaneleri ve Skyland İstanbul gibi projelerin ilk tercihi oluyor. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilecek DOKA projeleri, Avrupa standartlarında olan iş güvenliği uygulamaları ışığında hayata geçiyor. Çalışanlarına verdiği şantiye eğitimi ve sertifikasyonların yanı sıra ürettiği çözümlerle, meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesini sağlıyor.

İş güvenliği eğitiminden bahsetmişken, Türkiye genelinde nitelikli eleman sıkıntısının yaşandığı bu dönemde gençlerin bilinçlendirilmesi önem arz ediyor. Ender Bey, gençlerin ufkunu açmak ve kariyer bilinci oluşturmak amacıyla, üniversitelerin kariyer günlerinde, gençlere gelecek rotalarını çizmelerinde destek oluyor.