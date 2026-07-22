“Geliştirileni ithal etmek dururken, geliştirilmez” denmez, ama…
Üretimdeki sorunları, genellikle “finansman maliyeti artışına” bağlıyoruz…
Finansman kaynaklarını güçlendirecek tek yol olan “ürün/çalışan/araştırma geliştirmelerinin” a’sını dahi konuşmuyoruz…
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Sonuç mu?
Türkiye’nin ikinci büyük 500 kuruluşunda Ar-Ge harcamalarının oranının binde 6’lara düşmesini normal karşılayabiliyoruz…
Haberlerde/açıklamalarda dikkat çekmiyoruz; çeksek de, kenarda/köşede, kısık seslerle, kısaca yer vermekle yetiniyoruz…
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Hemde…
Geçtiğimiz yıl, Ar-Ge harcamaları için:
Çin’in 800 milyar dolara yaklaştığını;
ABD’nin 782 milyar dolar, Japonya’nın 190 milyar dolar, Almanya’nın 135 milyar dolar, Güney Kore’nin 126 milyar dolar ayırdığını;
Tayvan’ın 100 milyar doları aştığını; İsrail gibi ülkelerin yüksek teknoloji geliştirip/satarak açıkları kapattığını:
Pakistan’ın, Bangladeş’in, Kamboçya’nın, İsveç’in Ar-Ge oranını yükselterek neler başardığını görüyorken…
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Biz neler başarıyoruz Ar-ge harcamalarını kısarak…
Türkiye’nin ikinci büyük 500 kuruluşunun verileri herşeyi anlatıyor:
Örneğin, bu şirketlerimizin toplam ihracatının, önceki yıla göre, binde 3 düştüğü görülüyor…
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Ne anlama geliyor?
Ürünlerimize olan yabancı talebi düşüyor…
Bununla da kalmıyor, kazanılan pazarlar da kaybediliyor…
VELHASIL
Üreticimiz/ihracatçımız, “Geliştirileni ithal etmek dururken, geliştirilmez…” demez, dememeli… Ama… Örneğin Ankara’daki ihracatçıların, “İhracatımızdaki ithal ürün oranı yüzde 90’lara çıkmak üzere” uyarısı:
“Geliştirileni ucuza ithal etmek dururken, geliştirilmez” cümlesini kuranların sayısının arttığını gösteriyor… İhraç ürünlerimizdeki ithal kalem oranının yüzde 80’lerde olmasını tedirgin edici bulup, büyük tehdit olarak nitelendirip, bu oranı yüzde 50’ler seviyesine düşürmeyi hedeflerken…
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İhraç ürünlerimizdeki ithal kalem oranının yüzde 90’lara ulaştığına, hatta aştığına dikkat çeken uyarılar da, finansman maliyetlerindeki yükseliş de gösteriyor ki:
Finansman kaynağını artırabilecek en önemli kalem olan Ar-Ge çalışmalarını ve bu çalışmaları yürütecek beşeri sermayeyi güçlendirmekten başka bir yolumuz yok…
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