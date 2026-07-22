“Geliştirileni ithal etmek dururken, geliştirilmez” denmez, ama…

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Üretimdeki sorunları, genellikle “finans­man maliyeti artışına” bağlıyoruz…

Finansman kaynakları­nı güçlendirecek tek yol olan “ürün/çalışan/araş­tırma geliştirmelerinin” a’sını dahi konuşmuyo­ruz…

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Sonuç mu?

Türkiye’nin ikinci büyük 500 kuruluşunda Ar-Ge harcamala­rının oranının binde 6’lara düş­mesini normal karşılayabiliyo­ruz…

Haberlerde/açıklamalarda dikkat çekmiyoruz; çeksek de, kenarda/köşede, kısık seslerle, kısaca yer vermekle yetiniyo­ruz…

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Hemde…

Geçtiğimiz yıl, Ar-Ge harcama­ları için:

Çin’in 800 milyar dolara yaklaş­tığını;

ABD’nin 782 milyar dolar, Ja­ponya’nın 190 milyar dolar, Alman­ya’nın 135 milyar dolar, Güney Ko­re’nin 126 milyar dolar ayırdığını;

Tayvan’ın 100 milyar doları aş­tığını; İsrail gibi ülkelerin yüksek teknoloji geliştirip/satarak açıkla­rı kapattığını:

Pakistan’ın, Bangladeş’in, Kam­boçya’nın, İsveç’in Ar-Ge oranını yükselterek neler başardığını gö­rüyorken…

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Biz neler başarıyoruz Ar-ge har­camalarını kısarak…

Türkiye’nin ikinci büyük 500 ku­ruluşunun verileri herşeyi anlatı­yor:

Örneğin, bu şirketlerimizin top­lam ihracatının, önceki yıla göre, binde 3 düştüğü görülüyor…

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Ne anlama geliyor?

Ürünlerimize olan yabancı talebi düşüyor…

Bununla da kalmıyor, kazanılan pazarlar da kaybediliyor…

VELHASIL

Üreticimiz/ihracatçımız, “Ge­liştirileni ithal etmek dururken, geliştirilmez…” demez, dememe­li… Ama… Örneğin Ankara’daki ih­racatçıların, “İhracatımızdaki ithal ürün oranı yüzde 90’lara çıkmak üzere” uyarısı:

“Geliştirileni ucuza ithal etmek dururken, geliştirilmez” cümle­sini kuranların sayısının arttığını gösteriyor… İhraç ürünlerimizdeki ithal kalem oranının yüzde 80’ler­de olmasını tedirgin edici bulup, büyük tehdit olarak nitelendirip, bu oranı yüzde 50’ler seviyesine düşürmeyi hedeflerken…

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İhraç ürünlerimizdeki ithal ka­lem oranının yüzde 90’lara ulaş­tığına, hatta aştığına dikkat çeken uyarılar da, finansman maliyetle­rindeki yükseliş de gösteriyor ki:

Finansman kaynağını artıra­bilecek en önemli kalem olan Ar-Ge çalışmalarını ve bu çalış­maları yürütecek beşeri serma­yeyi güçlendirmekten başka bir yolumuz yok…