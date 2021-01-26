Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi’nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini açıkladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u Meclis’te ziyaretinin ardından Çavuşoğlu, Gine Körfezinde kaçırılan 15 Türk gemici ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yabancı bandıralı ve sahibi de yabancı olan gemide biri Azeri Türkü olmak 15 Türk mürettebatın korsanlar tarafından kaçırıldığını belirten Çavuşoğlu, önceki akşam itibariyle Gabon yetkilileri, güvenlik güçleri ve Türkiye’nin Gabon Büyükelçisinin gemiye çıktıklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Gemi temiz, korsan ya da başkasının sızmadığını anladılar, güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok. Bir vatandaşımız karnından şarapnel parçasıyla yaralanmıştı, tıbbi müdahale yapıldı durumu çok iyi” dedi. Çavuşoğlu, vefat eden Azeri vatandaşın cenaze işlemlerinin yapıldığını, cenazenin THY ile Türkiye üzerinden Azerbaycan’a gönderileceği bilgisini verdi. Cumhurbaşkanının başından beri süreci bizzat takip ettiğini, Ulaştırma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının süreci yakından izlediğini belirten Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığının da kaçırılan vatandaşların yakınlarıyla temas halinde olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Şu ana kadar korsanlardan bir haber gelmedi, geminin güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Dördüncü kaptan ve personel gemide kalıyor, şirket öyle istedi, özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı. Diğer taraftan bölge ülkelerinin tamamıyla temasa geçtik. Gabon’da hem Dışişleri Bakanlığı, hem Savunma Bakanlığı bu süreci yakından takip ediyorlar. Bizden ilave bilgiler istediler, o ilave bilgileri de verdik, diğer ülkelerin ilgili birimleri ile temastayız, süreci takip ediyoruz” dedi. TBMM Başkanı Şentop’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, 2021 yılının diplomaside hızlı başladığını, ABD’de yeni yönetimin işbaşı yaptığını belirterek, “Brüksel’den yeni döndüm. Bu süreçte Gazi Meclisimizin milletvekillerimizin ve Meclis Başkanımızın desteği önemli, parlamenter diploması benim çok önem verdiğim bir alan” dedi.

ERDOĞAN: HALKBANK KREDİ TAKSİTLERİ 6 AY ERTELENECEK

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongrelerine online katılmaya devam ediyor. Erdoğan dünkü konuşmasında esnaf ve sanatkarlara, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerinin 1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir" müjdesini verdi.