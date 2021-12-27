Genç girişimcilerden ‘single mother’lara sanal dadı aplikasyonu    

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 verilerine göre Türkiye’de toplam hane halkının yüzde 9,7’si tek ebeveyn ve çocuklardan oluşuyor. Hane halkı araştırması verileri; tek baba ve çocuk olan hane oranının yüzde 2,2; tek anne ve çocuk olan hane oranının ise yüzde 7,5 olduğunu söylüyor. Batı’da “single mother” olarak nitelendirilen “yalnız anne”lerin pandemi döneminde artan boşanmalar nedeniyle daha da arttığının da altı çiziliyor.

İTÜ Çekirdek’ten iki girişimci, yalnız ebeveynlerin akıllı bir rehbere ihtiyacı olacağı fikrinden yola çıkarak Kidolog’u kurmuşlar.

Kidolog ebeveyne doğumdan yetişkinliğe kadar yoldaşlık yapacak fiziki ve psikolojik destek birimi gibi düşünülebilir. Hatta işi bir adım daha geri götürüp evlilik terapisi desteği de veriyorlar. Kidolog’un kurucuları Eray Uğurelli ve Burak Candan çocukluk arkadaşı iki maceracı. İkisi de Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirmiş ama Eray Uğurelli’nin anlattığına göre ikisi de ailelerinin yanında ticareti öğrenmişler. Eray Uğurelli’nin daha önce sanal koşu platformu geliştirip satmak, yiyecek içecek sektöründe işletmeci olmak gibi deneyimleri var. “Kızım Ilgın doğunca emzirme ve beslenme problemleri yaşandı. Çok fazla pedagog, psikolog desteği aldık. Fikir de emzirme danışmanlığından doğdu zaten” diye anlatıyor Kidolog’u ateşleyen süreci. Çok pahalı ve herkesin erişimi mümkün olmayan bu hizmeti geniş tabana yaymak için, uzmanların ulaşılabilir olduğu bir ebeveyn rehberi, sanal bir klinik hayal etmişler.

Türkiye’de her yıl mezun olan yaklaşık 5 bin psikoloğu çocuk büyütürken zorluk yaşayan ebeveynlerle buluşturmak için Kidolog’u kurduklarını söyleyen Uğurelli ve ortağı Burak Candan’ın ilk işi pedogog ve psikologlardan oluşan bir akademik kurul kurmak olmuş. “Her iki mesleği bir araya getirerek de kidolog kelimesini türettik. Kidoloji terimini ortaya attık, isim hakkını aldık” diyor.

Kidolog, pandemide hızla yükselen bir ihtiyaca dokunduğu için kısa sürede 50 bini aşkın kullanıcıya ulaşmış. Yatırımcıların da ilgisini çeken girişim toplamda 13 milyon TL değere ulaşan iki yatırım almış. Ocakta yeni bir yatırım turuna çıkmaya hazırlanan girişim Endeavor’a da seçilmiş durumda.

300 uzman hizmet veriyor

Şubat 2021’de kurulan Kidolog bir web sitesi. Gebelik döneminden çocuk 18 yaşında bir yetişkin olana kadarki tüm süreci kapsayan 10 hizmet başlığı belirlenmiş. Şu anda sisteme kayıtlı 300 uzman var. Bunların 50’si klinik psikolog.

İşin bu yönüyle genç psikologlar için önemli bir istihdam kapısı olduklarını söylüyor CEO Eray Uğurelli. Özellikle çıkması beklenen “Ruh Sağlığı Yasası”ndan sonra sürecin regülasyonlarla daha da netleşeceğini ve istihdamın da artacağını vurguluyor.

Hedef yurtdışına açılmak olduğundan İngiltere’den de psikologlar sistemde kayıtlı. Uğurelli, “Bugüne kadar 20 ülkeye satış yaptık. Türkiye’de 50 bine yakın kullanıcı siteyi ziyaret etti. Satış oranı yüzde 1. Aylık binden fazla aileye danışmanlık yap veriyoruz. Seans süremiz ise 5 bin saati aştı” diyor.

Gurbetçi kendi dilinde danışmak istiyor

Kidolog’a gelen danışan sorunlarının başında son dönemde pandemiyle birlikte hepimizin dikkatini çeken sanal zorbalık meselesi var. Ebeveynler ergenlik dönemindeki çocuklarını sanal zorbalıktan nasıl koruyacaklarını ya da bu zorbalığın etkileriyle başa çıkma yollarını danışmak için seans satın alıyorlarmış. Okulların açılmasıyla “yeniden adaptasyon” sıkıntılarının da arttığını söylüyor Uğurelli. “Ödevler yapılmıyor, ders dikkatleri azalmış durumda. 0-6 arasında ekran bağımlılığı, ilerleyen yaşlarda da diğer bağımlılıklar ebeveynleri endişelendiriyor. Sınav kaygısı nedeniyle gelenler de çok fazla” diye anlatıyor danışan konularını.

Yalnız ebeveynler artıyor

Kidolog’un Türkiye ve yurtdışında en hızlı artan müşterileri yalnız ebeveynler. Eray Uğurelli, buradaki danışan kitlesinin önemli bölümünü gurbetçilerin oluşturduğunu söylüyor. Diyor ki, “Çin’den seans alan Türk danışanımız bile var. Gurbetçi ailelerin yeni jenerasyonlarında yalnız ebeveynlik artıyor. Kendi dillerinde danışmak istiyorlar. Danışanlarımızın yüzde 30’u gurbetçi dediğimiz, yurtdışında yaşayan Türkler. Çift terapisi de alıyorlar, sonrasında çocukları için de danışıyorlar. 20’den fazla yalnız ebeveyn ile çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye’de de üç büyük kentte yalnız ebeveynlerin sayısı artıyor. Çocuklarına pedagojik destek için bize geliyorlar.”

Eray Uğurelli’nin verdiği bilgilere göre Türkiye’de artan yalnız ebeveyn sayısı ve onların ihtiyaçları bir regülasyon hazırlığı söz konusu. “İngiltere’de boşanmış aileler, yasal olarak çocukları için pedagojik hizmet almak zorundalar. Çocuk anne ya da babanın yerini başka şeylerle doldurmak eğiliminde oluyor. Bunun bir uzmanla önüne geçilmesi gerek. Türkiye’de de buna benzer bir hazırlık var” diye anlatıyor durumu.

‘Hey Kidolog’ ile cepte dadılık

Eray Uğurelli ve ekibinin şimdiki hedefi sanal dadı uygulaması. “Hey Kidolog” adındaki bir aplikasyon ile danışmanlığı cebe indireceklerini anlatan Uğurelli, detayları şöyle sıralıyor: “Amacımız 100’den fazla ülkeye ulaşmak. Sesli sanal asistan ile sanal dadılar olacak. Ebeveyn acil bir durum olduğunda sanal dadıya danışacak. Daha derin uzmanlığa ihtiyaç olursa siteden bir uzmana ulaşacak.”

Kidolog Akademi ile genç psikologlara destek olacak

Bütün psikologlar gibi Kidolog da uzun süredir hazırlığı yapılan Ruh Sağlığı Yasası’nı dört gözle bekliyor. Her yıl psikoloji bölümlerinden mezun olan 3 ile 5 bin arası psikolog için ciddi bir istihdam sorunu yaşandığına dikkat çeken Eray Uğurelli, “Kidolog’da danışmanlık yapacak psikologları eğitmek üzere Kidolog Akademi’yi kurduk. Türkiye’de bir regülasyon açığı var. Online terapi, danışmanlık platformları için regulüsyon oluşturuluyor. Bu sistemde ilaç, reçete yok. Çocuklarla görüşme de yapılmıyor. Sadece yetişkinler danışıyor. E-devlet onaylı diplomalar sisteme yükleniyor. Arkasından mülakat ve Danışma Kurulu’nun seçimi ile işe alım yapılıyor. Regülasyon geldiğinde istihdamı ciddi oranda artıracağız. Şu anda bir uzman deneyimine göre 5-15 bin TL arasında kazanabiliyor” diyor.