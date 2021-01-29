Genç girişimcilere örnek bir yatırım insanı

Asım Kibar, 30 yıl içinde, kendi alanlarında dünya çapında başarıya ulaşan birçok şirket kurdu. Yaşamı doğru, rasyonel, yatırıma doymayan ve hep dış pazara odaklanan bir iş insanı olarak, günümüz girişimcilerine yol gösterecek birçok öyküyle dolu.

Asım Kibar, 1933 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte tamamladı. 1951 yılında 18 yaşında manifatura ticaretiyle iş yaşamına başladı. 1964’te kot kumaşının öncü üreticisi Orta Anadolu Mensucat’ta görev aldı, burada Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar yükseldi.

1970’te İstanbul’a gelip Assan Demir ve Sac şirketini kurdu. 1972’de Kartal Sac ile başlayan yatırımları birbiri ardından devam etti. 1974’te İspak Ambalaj, 1980’de Assan Galvaniz, 1988’de 250 bin ton kapasiteli Assan Alüminyum, 1990’da 8 milyon metrekarelik alana yayılan Assan Panel kuruldu. Assan Panel, 2003’de İskenderun’da, 2012’de Balıkesir fabrikalarında üretime başladı. Bu arada ilginçtir, kurumsallaşmanın ilk adımı çok önceden, 1984’de atılmış, o yıl Kibar Holding kurulmuştu. Asım Kibar’ın yatırımları birbirlerini izledi...

1998’de 40 milyon dolar yatırımla Assan Gıda kuruldu. Kısa süre sonra 70 ülkeye ketçap ve domates salçası ihracatı başladı. Zamanla gruba Assan Gayrimenkul, Kibar Enerji, Kibar Dış Ticaret katıldı.

1989 Kibar Holding’in yaşamında bir dönüm noktası oldu. O yıl Güney Koreli Hyundai Motor ile Türkiye dağıtım temsilcisi oldu. Bunu 1994’te Hyundai Assan Otomotiv izledi. “Uygun fiyatlandırma stratejisi” izleyerek, Avrupa’ya açıldı ve 1 milyonun üzerinde araç sattı. 2013 yılında İSO 500’de 25. sırada yer aldı. İhracata daha ivme kazandırmak için Kibar International kuruldu. Son yıllarda THY ortaklığıyla uçak koltuğu üreten TSI firması kuruldu. Kibar Holding bünyesindeki şirket sayısı 19’a yükseldi.

Asım Kibar, 1998’de Milli Prodüktivite Merkezi’nce Yılın İşadamı seçildi, 2002 yılında İtalyan Cumhurbaşkanlığının Commandatore Liyakat ödülünü aldı. Ocak 2014 tarihinde aktif iş yaşamından çekilip, yönetimi oğlu Ali Kibar’a bıraktı, Onursal Başkanlık görevini üstlendi.

Asım Kibar’ın yaşamı “doğru ve rasyonel” yatırıma doymayan ve hep dış pazara odaklanan bir iş insanı olarak öğretici birçok öyküyle dolu. Ona DÜNYA gazetesi adına nice sağlıklı yıllar diliyorum.

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