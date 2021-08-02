Genç müzisyenler izleyicileriyle buluşuyor

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) müzikseverlerle buluşuyor; ENKA Sanat’tan klasik müziğin genç yıldızlarına destek; Nedret Güvenç’e 2 Ağustos Pazartesi günü son veda; Ortaköy Feriye’nin yeni mekânı Sea Salt haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) konserlerine başlıyor

Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) 2021 yılı konserlerine başlıyor. Her yıl Türkiye’nin pek çok ilinden seçilen genç müzisyenleri dinleyicilerle buluşturan orkestra, 14. yılında da keyifli bir konser maratonuna hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl yurtdışı konserleri planlamayan orkestra, Şef Cem Mansur yönetiminde 5 – 10 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da üç, Bursa ve Balıkesir’de (Ayvalık) birer konser olmak üzere toplam beş konser verecek.

- ENKA Sanat’tan klasik müziğin genç yıldızlarına destek

ENKA Sanat’ın "Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat” söyleminden ilhamla hayat bulan yeni projesi ENKA Sahne, sanat hayatının başındaki genç yeteneklerin ulusal ve uluslararası platformlarda önlerini açmayı hedefliyor. Sanat Yönetmenliğini Cihat Aşkın’ın yaptığı proje kapsamında bu yıl seçilen sekiz genç sanatçının performansları ENKA Sanat’ın YouTube kanalından izlenebiliyor.

Bu haberlerin ve köşemizin diğer yazılarının ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

- “Obticeo” dans performansı Akbank Sanat’ta

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine “Akbank Sanat Evinizde” çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor. Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanan “Obticeo” dans performansı dansçı Melis Ergüven, yeni medya sanatçısı Nursinem Aslan, müzisyen Ilgaz Altın (Piyano), ses tarasrımcısı Cem Kimverdi ve danışman Gizem Bilgen’in bir araya gelerek gerçekleştirdikleri Kaos, Yolculuk ve Obticeo (I am silent) isimli 3 bölümden oluşan interaktif bir dijital performanstan oluşuyor.

- Nedret Güvenç’e 2 Ağustos Pazartesi günü son veda

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Nedret Güvenç 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Devlet Sanatçısı Nedret Güvenç’in cenaze töreni, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 11:30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Sanatçı, Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

- “Don Kişot’um Ben”, 16 ay aradan sonra İstanbul’da

Baba Sahne’nin prodüksiyonu “Don Kişot’um Ben”, 16 aydır ayrı kaldığı İstanbullu seyircisiyle 6 Ağustos Cuma akşamı Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yeniden buluşuyor! Ozan Güven ile Günay Karacaoğlu’nun başrollerini paylaştığı kahkaha dolu “Don Kişot’um Ben”, delilikte direndiği için bilge olan çılgın asilzade, gezgin şövalye Don Kişot ile silahtarı Sancho Panza’nın şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli macerası...

- Ortaköy Feriye’nin yeni mekânı Sea Salt

Alaçatı Isolee Plaj içindeki Balıkçı Niyazi’nin 4. kuşağı Ali Yuvanç, Ortaköy Feriye’nin içinde denize sıfır yeni bir mekân açtı. Sea Salt isimli restoranda Alaçatı’daki ürün kalitesini ve aynı lezzeti İstanbul’a da taşımayı hedefleyen Yuvanç, ürünlerinin buzluğa girmediğini, gün aşırı Urla’dan, Ovacık’tan ve bölgenin diğer yerlerindeki tedarikçilerinden getirttiğini söylüyor.

- LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, altı yaşında

Legoland® Discovery Centre, İstanbul’daki altıncı yaş gününü kutladı. 31 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul’un ve dünyanın en önemli yapılarının minyatürlerinin yer aldığı MINILAND’de Çin Seddi minyatürü de ilk kez ziyarete açıldı.