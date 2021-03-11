Genç nüfus için birşeyler yapmak gerek…

TÜİK’in ocak ayı işsizlik rakamları, genç nüfusta işsizliğin yüzde 24.5 olduğunu ortaya koyuyor. Ne işte, ne eğitimde olan nüfusun da oranı çok yüksek. O nedenle gençlere beceri kazandıracak projeler geliştirilmeli, bu yönde radikal kararlar alınmalı.

TÜİK, Hane Halkı İşgücü Araştırmaları’nı Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uyumlu hale getirerek açıklama kararı aldı. Buna göre ocak ayı işsizlik oranı 0.4 puan azalışla, yüzde 12.2 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre bin azalarak, 3 milyon 861 bin oldu. 15- 24 yaş genç nüfus işsizlik oranı ise 0.7 puan azalarak 24.7 oldu. Gençlerin istihdama katılımları yüzde 0.8 artışla 30.1’e yükseldi. Buna göre istihdama katılım yüzde 39.9 oldu. Bu rakamlar ortaya koyuyor ki gençler istihdamın üçte birini oluşturuyor. İşgücüne katılan 5 kişiden 2’si genç nüfusta yer alıyor. TÜİK’in genç işsizlik verileri her 4 gençten birinin işsiz olduğunu gösteriyor. Bir başka veri ise genç nüfusun 3 milyon 412 bini ne istihdamda, ne eğitimde yer alıyor. İstihdama katılanların sektörel dağılımına baktığımızda yüzde 54.5’inin hizmetler, yüzde 21.1’inin sanayi, yüzde 13.4’ünün tarım, yüzde 5.8’inin inşaat olduğunu görüyoruz. Bu tablo, yarınımız olan gençlerin bugünkü durumunun iç açıcı olmadığını gösteriyor. Bu nedenle genç nüfusla ilgili radikal kararlar almamız gerekiyor. Bunların başında ne işte, ne istihdamda olan nüfusun işe uygun eğitimli bireyler haline getirilmesi geliyor. Bu gençlerin iş dünyasının talep ettiği beceri sahibi olmalarını sağlayacak eğitim almaları lazım.

“Ne iş olsa yaparım” diyen yapıdaki gençleri, “Bu işin eğitimini aldım” diyen gençler haline getirmeliyiz. Genç nüfusun, faydalı bireyler olarak yetiştirilmesini ancak böyle sağlayabiliriz. TÜİK istatistik verilerinin ortaya koyduğu sonuçlar, genç işsizliğin 24.7 olduğunu gösteriyor. Bu konuda vakit kaybetmeden, doğru kararlar alarak harekete geçmeliyiz. Bunun için OSB’lerle diyalog kurarak, gençlere, işyerlerinin taleplerine uygun beceriler kazandırmalıyız. Böylece yukarıda belirttiğim gibi ne iş olsa yaparım diyen gençler yerine becerili bir işi yaptığını söyleyen gençleri yetiştirmiş oluruz. Bugünkü tablodan kurtulmak için bir seferberliğe ihtiyacımız olduğu unutulmamalıdır. Gençlerin yarınımız olduğunu söylememiz yetmez, onların üretim için istihdamda yer almasını sağlamalıyız…

GÜNÜN NOTU:

Dünya üniversitelerinde ilk 500 içine giren tek üniversitemiz geçen yıl 450’inci sırada iken, bu yıl 465’inci sıraya gerileyen Koç Üniversitesi.