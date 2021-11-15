Genç sanatçıların ilk sahnesi olmaya odaklandık

Enka Holding’in kurucularından merhum Şarık Tara, aynı zamanda eniştesi de olan ortağı Sadi Gülçelik’i kaybettiğinde, onun anısını bir iyilik projesiyle yaşatmaya karar verir. Sporu ve sanatı desteklemek üzere Enka Vakfı’nı kuracağını açıklar çevresindekilere. 1983’te, dönemin “Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü”nden Sarıyer’de geniş bir alan, 49 yıllığına kiralanır. Daha sonra Enka Okulları’nın da ekleneceği bu alan spor, kültür ve eğitim kampüsü olarak Enka Vakfı tarafından 30 yılı aşkın süredir kullanılıyor.

Kurulduğu dönemde bölgedeki halkın buluşma noktası haline gelen Enka Sanat’ın bugün yaratıcı endüstrilerde marka olmuş birçok ismin hayatında önemli bir yeri var. Enka Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu bu etkiyi, “Biz her zaman yeni mezun ya da bu alana yeni giren gençlere seyirciyle ilk buluşma fırsatı sunan bir sahne olduk” sözleriyle özetliyor. Başlarda Enka sporcularını kültürle buluşturmak üzere kurulan sahnede bugüne kadar Cem Yılmaz’dan Yılmaz Erdoğan’a, Nuri Bilge Ceylan’dan Burhan Doğançay’a birçok ünlü isim ilk deneyimlerini yaşamış, ilk ödüllerini almış. Mimaroğlu, “Bu nedenle sanatçılar burayı evleri gibi görür. Biz de gençler üzerinde bu etkiyi sürdürülebilir kılmaya odaklandık. Yeni projelerle tiyatroculara, müzisyenlere ilk profesyonel sahne deneyimleri için fırsat yaratıyoruz” diyor.

‘7 bin sanatçıyı 650 bin kişiyle buluşturduk’

Gelirlerinin büyük kısmını Enka Vakfı yoluyla Enka Holding şirketlerinden sağlayan Enka Sanat’ın sahnesinde 300’den fazla konser, 360’ın üzerinde tiyatro oyunu izleyiciyle buluşmuş. Kendisi de tiyatro kökenli olan Gül Mimaroğlu, 7 bin sanatçıyı 650 binin üzerinde sanatseverle bir araya getirdiklerini söylüyor.

Genç yeteneklere yurtdışı eğitim bursu

Enka Sanat’ın yeni isimlerin yetiştirilmesine yaptığı önemli katkılardan biri de burs programı. Fazıl Say, Genco Erkal gibi isimlerin daimi sanatçıları olduğunu vurgulayan Mimaroğlu, “Genç yeteneklerin yurtdışındaki büyük sanat okullarında eğitim almalarını sağlıyoruz. Baletler de var, piyanistler, flütçüler de… Portföy oldukça geniş ancak bir öğrencinin maliyeti 40-50 bin dolar. O nedenle daha seçici olmak durumundayız” diye anlatıyor burs yaklaşımlarını.

Pandemide yeni projeler şekillendi

Enka Sanat’ın özellikle İKSV ile çok uzun yıllara dayanan bir geçmişi var. Pandemiden en çok yara alan sanat sektöründe önemli işbirlikleriyle sanatçıların hayatta kalmasına destek verdiklerini anlatan Mimaroğlu, süreci şöyle özetliyor: “Bienal ve Müzik Festivali’nin yanı sıra geçen yıl Tiyatro Festivali’ndeki tüm yerli yapımların gösteri sponsorluğunu üstlendik. Bu yıl da uluslararası yapımların sponsoru olduk. Klasik müzik alanında gelecek vaat eden genç sanatçılarımızın geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen Enka Sahne, Barış İçin Müzik Vakfı’na verdiğimiz destek bizim için önemliydi. Aynıca BKM, DasDas, İKSV ve Zorlu PSM ile birlikte Türkiye tiyatrosuna yeni metinler kazandırmak ve bu metinlerin sahneye konmasına destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz “Ortak Yapım” adındaki proje de sanatın gelişimi için sektör tarafından yakından takip ediliyor.”

Cumhuriyet sanatçılarına vefa projesi

Enka Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, her 10 yılda bir yeniden yapılandırılan projelerde şu sıralar dönüm noktasında olduklarının altını çiziyor. İşte son dönemin önemli projelerinden Genco Erkal’ın biyografisinin anlatıldı “Genco” belgeseli de bunlardan biri.

Genco, aslında yeni bir serinin ilk adımı. Pandemi koşullarını da düşünerek kaynakların değerlendirilmesini yeniden tasarladıklarını vurgulayan Mimaroğlu, “Amacımız Atatürk döneminden itibaren cumhuriyetin öne çıkan sanatçılarını birer belgeselle anlatmak. Gençleri sanata daha çok özendirmek için rol model isimlerin yaşamlarını aktaracağız. Dijitaldeki işlerimiz devam edecek. Eskiden prodüksiyon yapmıyorduk artık buna başlıyoruz” diye anlatıyor projelerini.