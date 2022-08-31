Genç seçmen yarını ve umudu arar…

2023 seçimlerinde, seçmenlerin üçte birini 30 yaş altında. Genç seçmenler için üç önemli sözcük; dünya için adalet, umut ve güven. Partiler genç seçmenlerin beklentilerine nasıl yanıt verebilir?

2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kaldı…. 62 milyon seçmenin yaklaşık üçte biri 30 yaşın altında. 6,5 milyonu ise ilk defa oy kullanacak gençler. Anketler “kararsız” olduklarını ortaya koyuyor. Beklentileri ise yarınlarına dönük bir “umut ve adalet” arayışı. ABD’li PEW Araştırma Kurumu, 1997-2012 arası doğumlu “Z Kuşağı”nı; dobra, yaşama açık, sosyal hareketlere sıcak duran “dijital” bir kuşak olması nedeniyle, 1945 sonrası doğan 7 kuşak içinde “en zorlusu” olarak tanımlıyor.

18 milyonluk güç olan 18-22 yaş grubundaki nüfusa siyasi partilerin samimi ve gerçekçi duruşları, bir baz noktası oluşturacak. Gençler yaşadıkları birçok sorunun, yaşlı kuşağın gerçek dışı yaklaşımlarından kaynaklandığını düşünüyor.

Siyasetin ilk yapması gereken, umudu ortaya koyan bir güven oluşturmak, somut ve kabul edilebilir programlar açıklamak. Bunların dijital dil üstünden aktarımı ayrıca önemli.

Bu programların bireylerden önce yerküre sorunlarına bakması büyük önem taşıyor. İş ve istihdam vaatlerinin ise eşitlik ve adalet içermesi gerekiyor. Z Kuşağı içinde yer alanların yarısı öğrenci. Mezun olduklarında üniversite mezunu işsizler ordusuna katılmalarını önleyecek, güven oluşturacak siyasal yaklaşımlara ihtiyaçları var.

Z Kuşağı kendisini “sosyal adalet savaşçısı” olarak niteliyor. Bu nedenle kendilerini kısıtlamayan, baskı altına almayan yönetimler arzuluyorlar. Hot-Zot’çu, tepeden buyuran yapılanmalar yerine, demokrat yönetim kadrolarına ilgi ve yakınlık duyuyorlar. Yönetime aday olacak partilerin bu gerçeği unutmadan demokrasiyi geliştirecek projeler ortaya koyması ve önce kendilerinin “demokrat” olması gerekiyor. Genç seçmenler için üç önemli sözcük; dünya için adalet, umut ve güven….

Genç seçmenin beklentilerine yanıt verebilecek programlarla çıkacak olan partiler, kuşkusuz önemli bir avantaja sahip olabilecek. PEW Araştırma’nın ortaya koyduğu gibi Z Kuşağı, dünya nüfusu içinde en açık fikirli, en az boyun eğen ve sosyal hareketlere en yatkın insan kümesi. Bu nedenle Z Kuşağı’nın oylarına talip olmak için siyasi partilerin öncelikle dev bir boy aynasında yüzleşmelerinin şart olduğunu düşünüyorum.

Yüzleşmeyi göze alan siyasi partiler, sadece Z Kuşağı’nı kazanmayacak, Türkiye’nin geleceğini de tayin edecek, buna içtenlikle inanıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Şili’de anayasa oylaması için geriye sayım işlemi başladı, seçimin sonucunu Z Kuşağı belirleyecek.