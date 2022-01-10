Genç TİM, dev projelere yürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla Genç TİM projesini 2021 yılının Ağustos ayında hayata geçirdi. Genç TİM’in kuruluş aşamasında tüm sektörlerden 131 genç ihracatçı yer aldı. Hedef 500 genç ihracatçıya ulaşmaktı, 5 ayda 558 üyeye ulaşılınca bu hedef revize edildi ve 1.000’e çıkarıldı. Genç TİM’in başkan yardımcılıklarını Atasay Kamer, Mustafa Selçuk Çevik, Işılay Reis Yorgun, Burak Önder, Kübra Orakçıoğlu Kazan, Muhammet Zeki Tanrıverdi, Selim Şankaya, Burak Ateş, Erdal Özer, Eren Günhan Ulusoy, İpek Teymur Külekçi, Mehmet Taşkın, Mustafa Mertöz, Okan Oğuz, Osman Baştaş, Özbek Haldun Özler, Turan Göksan ve Yusuf Akgül yürütüyor. Şu anda başkanvekileri atamayla görevlendiriliyor. İlerde kendi bütçesinin olması ve seçimli bir görevlendirmenin olması hedefl erden biri.

Ticaret sitesi ve sosyal iş ağı üzerinde çalışıyorlar

TİM Başkanı İsmail Gülle, Genç TİM’in lansmanında yaptığı konuşmada “TİM olarak bizler, gençlerimizin cevherinin farkındayız. İşte bu sebeple sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM'i hayata geçirdik. Genç TİM'le beraber, ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamayı, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirmeyi, genç ihracatçı sayısını artırmayı, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmeyi, gençlerimize yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmayı hedefl iyoruz" dedi. Genç TİM, Başkan Gülle’yi haklı çıkaran işler üzerinde çalışıyor. Genç TİM’in üyelerinin ne kadarlık bir ihracatı temsil ettiği bu projelerden biri… Bir diğer proje ise Genç TİM, DÜNYA Gazetesi ziyaretinde Hakan Güldağ’ın bir sorusundan ilham aldı. Bu projenin ise Genç TİM üyelerinin kaçının kendi işini kurduğunu, kaçının babadan devraldığını ortaya koyacak. Genç TİM’in çok daha ses getirecek iki projesi daha var. Bunlardan ilki Alibaba gibi bir ticaret platformu kurmak. Bu proje sayesinde kurulacak web sitesinde Türk ihracatçıların global arenada ürünlerini daha fazla satması ve ihracatlarını katlaması hedefl eniyor. İkinci proje ise Türk sosyal iş ağı kurmak. Linkedin’de verilen iş ilanlarının 400-500 dolarlık ücretini fazla bulan genç ihracatçılar, yerli bir iş ağı kurarak çok daha uygun şartlarda bu hizmeti sağlamak istiyor. Başlangıçta ihracatçılara açık olan bu ağın ilerleyen dönemde tüm iş dünyasına açılması da gündeme gelecek.

7 km'lik yürüyüşler gelenekselleşiyor mu?

Genç TİM, dev projeler üzerinde çalışırken sosyalleşmeyi de ihmal etmiyor. Genç TİM üyeleri TİM Başkanı İsmail Gülle ile yürüyüşlere de çıkmaya başladı. İlki Ekim ayında Kuruçeşme-Bebek parkurunda yapılan yürüyüşlerin ikincisi dün Emirgan- Bebek parkurunda gerçekleştirildi. 30’a yakın katılımcının olduğu yürüyüşte, TİM Marka Konseyi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da vardı. Ekip, gidiş-dönüş 7-8 kilometre süren yürüyüşü kahvaltıyla tamamladı.

Kamışlı: 2022 için sürprizimiz var

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın yeğeni, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı ile Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı’nın oğlu olan Fethi Sabancı Kamışlı, ailenin genç nesil başarılı temsilcilerinden… Esas Ventures’ın kurucusu olan Kamışlı, Türkiye’deki girişimlerle global yatırımcılar arasında köprü olmayı, 5 yıl içinde Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedefiyle yola çıktı. Fethi Sabancı Kamışlı, en büyük hayallerinden birinin de İstanbul’un bölgesinde en önemli startup merkezlerinden biri olmasını sağlamak şeklinde açıkladı. Ancak Kamışlı’nın bu yolculuğu o kadar kolay olmadı. Esas Ventures için plan yapması 1 yıl sürdü, bir o kadar süreyi de kendi tabiriyle ailesini ikna etmekle uğraştı. Silikon Vadisi’nde, Avrupa’da incelemelerde bulundu. Ailesine 2,5 saatlik bir prezentasyon yaptı, sonunda onları ikna etti ve 2018 başında Esas Ventures’ı kurdu. Esas Ventures, 200 milyon TL’lik bir fonla yola çıktı. 2020 yılının ilk çeyreğinde başarı hikayesi yazan Getir ve tekstil ve moda markası Les Benjamins, yatırım yaptığı şirketler arasında katıldı.

Toplamda 36 şirkete yatırım yaptı

Fethi Sabancı Kamışlı, 2021 yılı biterken sosyal medyadan yılın değerlendirmesini yaptı. Esas Ventures’ın 2021 yılında 17 yeni yatırıma imza attığını ve toplamda melek yatırımlar hariç 36 şirkete ulaştığını söyleyen Kamışlı, “İki şirketimiz unicorn oldu. 12 şirketimiz uplift oldu. Hindistan ve Endonezya’da ilk yatırımları yaptık. 2022 için heyecanlıyız, yeni fonumuz yolda” dedi. Fethi Sabancı Kamışlı, Les Benjamins için de “2021’de Les Benjamins: Akasya ve Dubai’de olmak üzere 2 yeni mağaza açtık. Milli Takımımızı Tokyo’ya götüren uçağı giydirdik (Dünya’da bir ilk). Geçen seneye göre euro bazında yüzde 110 büyüdük. 2022’de tam gaz devam, güzel sürprizler var” paylaşımını yaptı.