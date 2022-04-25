Genç Türkler Kuzey Makedonya’yı fethetti! 

İhracat ve işbirliklerinde fuarlar kadar nokta atışı ikili görüşmeler oldukça önemli hale geliyor. Öncesinde kurulan temaslar, iki taraf arasında olumlu sonuçlar doğuran iş ortaklıklarına dönüşüyor. Genç iş adamlarının oluşturduğu TÜGİAD’ın geçtiğimiz ay başladığı ülke toplantıları bunlardan biri. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), yeni dönemiyle başlattığı bu toplantılara katılma şansım oldu. Geçen ay Azerbaycan’da yapılan yurtdışı ticaret heyeti, geçtiğimiz hafta Kuzey Makedonya’daydı. 15 kişilik TÜGİAD heyetinde geneli 30’lu yaşlarında olan genç iş insanları bulunuyordu.

İki gün süren hummalı görüşmeleri düzenleyen TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Kuzey Makedonya’da düzenlediğimiz dolu dolu programa katılan 15 kişilik heyetimizin yüzde 80’i iş bağlantılarını gerçekleştirdi ve imza aşamasına geldiler” dedi.

TAV, LİMAK GİBİ DEVLER YOLU AÇTI

Makedonya’da TAV’dan Limak’a, Sütaş’tan Enka’ya Türk ekonomisine yön veren dev firmaların yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlar arasında oteller, havalimanları, gıda öne çıkıyor. İnşaat ve enerjinin gözde olduğu Makedonya pazarında TÜGİAD üyeleri özellikle teknoloji alanında işbirliği kurma yolunda. Bir diğer sektör ise enerji üretimi. Çevikel, “Daha önce giden büyük gruplarımız orada yatırım yapmışlar. Bizler de genç iş insanları olarak bu ülkede yatırım imkanlarını değerlendirmek istedik. Kuzey Makedonya’da yapılacak enerji yatırımları için rüzgar, güneş ve bio enerji konularında fırsatlar var. Buradan Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan’ın enerji ihtiyacına da cevap vermek mümkün. Ayrıca tekstil ve otomotiv olmak üzere birçok sektörde yatırım imkanları bulunuyor” diye konuştu.

TÜRKİYE, 5’İNCİ SIRADA

TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’in verdiği bilgilere Kuzey Makedonya, 2021 yılında 6.8 milyar dolar ithalat yaptı. Türkiye’nin ise 600 milyon dolarla yüzde 8.4’lük payı var. İthalat yaptığı ülkeler arasında, ciddi Türk nüfusu ve tarihsel bağa rağmen ilk sıralarda İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Sırbistan bulunuyor. Makedonya’daki Türkiye Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizköy ve Ticaret Baş Müşaviri Oğuzhan Berber ile görüşen TÜGİAD heyeti, Ekonomi Bakanı Kreshnik Bektashi’yi de ziyaret etti. Baktashi, Türk şirketleri için ülkede fırsatların olduğunu dile getirdi. Ülkede önemli yatırımları bulunan Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydoğan Ademoski ile yapılan teması da önemli buluyorum. Hemen hemen her sektörde yer alan Ademoski’nin TÜGİAD heyetiyle yaptığı görüşmede genç iş insanlarını ülkede bağlantı kurma yolundaki adımlarını da önümüzdeki günlerde sizlere yine bu köşeden duyuracağım. 2 günlük ziyaretin sonunda yapılan anlaşmalar ve görüşmeler, özellikle NATO ve AB üyesi Makedonya’da daha güçlü olmamız gerektiğini de ortaya koyuyor. Bu da ekonomi ile kurulacak bir köprü ile mümkün. Orada yaşayan Türk nüfusunun da ilk talebi bu. Bunu başaracak olan ise yeni nesil iş insanları.