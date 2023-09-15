Gençler adına heyecanlandıran bir haber: TÖDEB 100 'Fintek Çırağı' arıyor

Türkiye'nin teknolojide çok iyi noktada olduğu alanlardan birkaçını saysak ilk aklımıza gelecek olanlardan biri ‘ finansal teknolojiler’ olurdu.

Fintek diye kısaltılan bu teknolojiler farkında olduğumuz ya da olmadığımız birçok noktada günlük hayatımıza etki ediyor. Sadece para günden güne dijitalleşmiyor, paraya temas eden her şey dijitalleşiyor ve kolaylaşıyor. Bu da Türkiye gibi dünyanın önemli bölgesel üslerinden biri için çok önemli bir pazar demek. Aldığım bir haber beni kariyerine yön vermek isteyen gençler adına heyecanlandırdı.

Türkiye'nin finans sektöründeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını gidermeyi hedefleyen Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) önemli bir programı hayata geçiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÖDEB ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle yapılacak TÖDEB Fintek Çırağı Programında amaç, genç yetenekleri sektörün gereksinimleriyle buluşturarak Türkiye'nin finansal teknoloji alanındaki potansiyelini güçlendirmek.

Bugün 100 gençle başlayacak olan Fintek Çırağı programının ben kısa vadede büyüyeceğini düşünüyorum çünkü hem bu alanda istihdam açığı var hem de potansiyel sahibi çok gencimiz var. Bu yazıyı genç arkadaşlarım umarım çok geç görmez zira başvurularda son gün 21 Eylül. Seçilecek olan 100 genç önce fintek alanında iyi bir eğitim alacak sonra da şirketlerde staja alınacak. Genç istihdamının dünyada büyük probleme dönüştüğü günümüzde 100 genç başlangıç için çok iyi bir sayı.

Önce eğitim sonra staj

TÖDEB ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde belirlenen müfredat bir akademik yıla yayılacak ve ders aşaması, 4 temel ortak ders ile seçilen alana Compliance (Uyum) veya Business (İş Geliştirme) göre 3 seçmeli ders olmak üzere toplam 7 dersten oluşacak. Programın ilk yarısında, mevzuat ve iş geliştirme temelli derslerle geliştirilmiş bir müfredat izlenecek.

Akademisyenlerin ve sektörden profesyonellerin eğitim vereceği programı başarıyla tamamlayan gençler ikinci bölüme geçmeye hak kazanacaklar. Bu bölümde ise katılımcılar TÖDEB üyesi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında staj yapma fırsatı elde edecek. Böylece programı başarı ile bitirenler hem teorik hem de uygulamaya yönelik bilginin yanı sıra, deneyimleyerek öğrenme modeli ile de tecrübe kazanarak mezun olacak.

100 genç aranıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında 30 yaşının altındaki 100 genci finansal teknolojiler ile tanıştırıp, sektöre kazandırmayı hedefleyen projede yer almak bence gençler için çok çok önemli. Gazetemizde hem yazan hem de gazetemizin takipçisi olan birçok akademisyen var. Ben onların da elini taşın altına koyup Fintek Çırağı programından öğrencilerini haberdar etmeleri çağrısında bulunmak isterim. Aynı şekilde anne ve babalar da çocuklarına mutlaka bu yazıyı iletmeli. 21 Eylül'de sona erecek programda online olarak yapılan başvurular https://sembys.marmara.edu.tr/ adresi üzerinden yapılabiliyor.

Başkan Bilgetekin: Bir yıllık çalışma değil

Detayları açıklayan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, programın bir yıllık bir çalışma olmadığını ve süreci başarıyla tamamlayan gençlerin sektörde kendilerine yer bulacağının altını çizdi. ‘Gençlerimizi bekliyoruz’diyen Başkan Ufuk Bilgetekin "Bu programı oluştururken başvuru yapacak öğrenciler için bilinçli olarak bir bölüm sınırlaması yapmadık. Amacımız farklı bölümlerde okuyup bu alana geçmek isteyen gençlerimizi de bu eğitime almak, TÖDEB üyelerince seçilmiş branşlarla alakalı staj yaptırmak.

Bütün bu süreçlerinde ardından da onları iş sahibi yapıp, sektörümüze kazandırmak” ifadelerini kullandı. Ben de hem bu güzel programın paydaşlarını kutluyorum hem de katılacak tüm gençlere şimdiden başarılar diliyorum. Sonuçları ve doğacak başarı hikayelerini de bu köşeden her zaman duyurmaktan mutluluk duyacağım.