Klişe bir vurgudur. Yeni durumları anlat­mak adına eskiye atıf yapmak için sıkça kullanılır. Mesela, “gençler bilmez, eskiden maçlar gündüz oynanırdı, o zamanlar rad­yodan canlı anlatım vardı, dakika ve skor al­mak için farklı illere bağlanılırdı” gibi.

Gençler bilmez, gıda enflasyonu ile pa­ra arzı arasında ilişki geçen haftanın tartış­ma konusuydu. Karşılıksız para (üzerinden yapılan tartışmada) gıda enflasyonu grafiği üzerinden sebep olarak gösteriliyordu.

Literatürde bu yönde çalışmalarda farklı sonuçlar görülse de yani bazı ülkelerde gıda enflasyonu ile para politikası veya arzı ara­sında ilişki varken, bazılarında olmaması veya bazı dönemlerde güçlü olmaması gibi, elinizde bir ekonometrik çıktı olmadan bu­nu iddia etmek ana akım ezberden öteye git­mez.

M2 dolaşımdaki para ve vadesiz mevduat­lara vadeli mevduatların eklenmesi ile bulu­nur. Para arzı dendiğinde de genelde M2’ye bakılır. Fakat tartışmada geçen husus karşı­lıksız para basma olunca kasıt edilen mer­kez bankası diye anlaşılır.

Oysa parayı kredi vererek bankalar yara­tır. İkincisi Türkiye’de debit kart kullanı­mından çok kredi kartı kullanımı öndedir. M2 içerisinde kredi kartları olmadığı için, bu yüzden söylem daha da bir eksik veya an­lamsız hale gelir.

Öte yandan son gelen KMH verisi de za­ten çoğu vadesiz hesabın eksi bakiyede ol­duğunu ifade eder. Bu durumda iki olasılık vardır, ya yüksek faizle nakit dolaşan para fazladır veya nakit dolaşan para yetmedi­ği için eksi bakiye artıyordur. Her durumda kredi miktarı artıyorsa yukarıda dediğimiz şekilde bankalar kredi vererek para arzı ya­ratmıştır. Bu durumda karşılıksız para bası­mı söylemi bir bakıma bankaların para yara­tımı açısından doğru olsa da, merkez banka­sı yaratımı açısından doğru olmadığının da teyididir.

Buradan çıkan sonuç, Türkiye özelinde doğru değişkenler ile analiz yapılmadan ge­nellemelerin her ana akım ortodoks neokla­sik söylemin doğru olduğu anlamına gelme­yeceğidir.

Terkip hatası

Gençler bilmez, şimdi tümdengelim bu hatanın bir de tersi var iktisatta. Bireyler için tekilde geçerli olan bir durum, bütünde aynı sonucu vermeyebilir. Buna terkip hata­sı deniyor. Örneğin, bireyin harcamadan ta­sarrufunu arttırması demek toplumda mil­li servetin artacağı anlamına gelmiyor, ter­sine milli gelir düşüyor, çünkü harcamalar çarkları çevirir. Buna “Tasarruf Paradoksu” deniyor.

Merkez bankasının reel sektör istatistik­leri de buna benzetilerek bize bir şeyler di­yor olabilir. Sektörel farklar, dönemsel fark­lar gibi tümevarım yapıldığında terkip hata­sı olsa da 1.1 milyon bilanço esaslı şirketin konsolide finansallarının bizlere uzun za­mandır anlattığı bazı şeyler var.

Haftalık ödev olarak bu bilanço ve gelir tablolarını analiz etmesini istedim muhase­be ve finans yönetimi bölümü öğrencilerim­den. Buradan ekonominin geneli için çıka­rımlar yapmalarını istedim. İki öğrencimin bir saatten az sürede ulaştığı sonuç belki şa­şırtıcı olacak ama benim bulgularım ile ay­nıydı.

Özkaynaklar erirken, kısa vadeli borçlar yükseliyor, son yıllarda net kar artıyor. Bu para politikasının neden finansman gider­lerinde yükselişe ve serzenişe yol açtığının açıklaması, diğer yandan satıcı enflasyonu için de fikir veriyor. Öğrencilerimin bulgu­larına bir ekleme de benden. Kambiyo kar ve zararı paçalda eşit, yani kur riski değil fi­nansman giderleri esas yönetiminde zorla­nılan konu.

Müfettiş Clouseau

Gençler bilmez, Pembe Panter filmi var­dır. Louvre Müzesi soygunu, 1964 yapımı Topkapı filmini andırsa da Fransa’daki büt­çe açığı sorunu ve tartışmaları üzerinden hazinelerinin çaresizliğini göstermiş oldu.

Zucman Vergisi ile süper karların ve bü­yük şirketlerin (servetlerin) vergilendiril­mesi hala tartışılıyor. Kamu harcamaları bütçede açığa sebep olabilirken bireylerin ve şirketlerin fazlası oluyor. Önemli olan gelir dağılımı (gelirler politikası) ve yaratı­lan parayı toplamak (görüldüğü üzere para­yı yine merkez bankası yaratmıyor) için ver­ginin (vergi politikası) dağılımı.

Haliyle borcun kompozisyonu da önem­li. Arjantin gibi bütçeyi kısarak tasarruf pa­radoksu ile enflasyonu düşük tutmak için, IMF, ABD ve Çin swap kanalını, yapısal re­formlarla doğrudan ve portföy yatırımları ile yer değiştirerek suni milli gelir artışı mı doğ­ru olanı? Arjantin’in cicim yılları başlıyor.