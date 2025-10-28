Gençler bilmez
Klişe bir vurgudur. Yeni durumları anlatmak adına eskiye atıf yapmak için sıkça kullanılır. Mesela, “gençler bilmez, eskiden maçlar gündüz oynanırdı, o zamanlar radyodan canlı anlatım vardı, dakika ve skor almak için farklı illere bağlanılırdı” gibi.
Gençler bilmez, gıda enflasyonu ile para arzı arasında ilişki geçen haftanın tartışma konusuydu. Karşılıksız para (üzerinden yapılan tartışmada) gıda enflasyonu grafiği üzerinden sebep olarak gösteriliyordu.
Literatürde bu yönde çalışmalarda farklı sonuçlar görülse de yani bazı ülkelerde gıda enflasyonu ile para politikası veya arzı arasında ilişki varken, bazılarında olmaması veya bazı dönemlerde güçlü olmaması gibi, elinizde bir ekonometrik çıktı olmadan bunu iddia etmek ana akım ezberden öteye gitmez.
M2 dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatlara vadeli mevduatların eklenmesi ile bulunur. Para arzı dendiğinde de genelde M2’ye bakılır. Fakat tartışmada geçen husus karşılıksız para basma olunca kasıt edilen merkez bankası diye anlaşılır.
Oysa parayı kredi vererek bankalar yaratır. İkincisi Türkiye’de debit kart kullanımından çok kredi kartı kullanımı öndedir. M2 içerisinde kredi kartları olmadığı için, bu yüzden söylem daha da bir eksik veya anlamsız hale gelir.
Öte yandan son gelen KMH verisi de zaten çoğu vadesiz hesabın eksi bakiyede olduğunu ifade eder. Bu durumda iki olasılık vardır, ya yüksek faizle nakit dolaşan para fazladır veya nakit dolaşan para yetmediği için eksi bakiye artıyordur. Her durumda kredi miktarı artıyorsa yukarıda dediğimiz şekilde bankalar kredi vererek para arzı yaratmıştır. Bu durumda karşılıksız para basımı söylemi bir bakıma bankaların para yaratımı açısından doğru olsa da, merkez bankası yaratımı açısından doğru olmadığının da teyididir.
Buradan çıkan sonuç, Türkiye özelinde doğru değişkenler ile analiz yapılmadan genellemelerin her ana akım ortodoks neoklasik söylemin doğru olduğu anlamına gelmeyeceğidir.
Terkip hatası
Gençler bilmez, şimdi tümdengelim bu hatanın bir de tersi var iktisatta. Bireyler için tekilde geçerli olan bir durum, bütünde aynı sonucu vermeyebilir. Buna terkip hatası deniyor. Örneğin, bireyin harcamadan tasarrufunu arttırması demek toplumda milli servetin artacağı anlamına gelmiyor, tersine milli gelir düşüyor, çünkü harcamalar çarkları çevirir. Buna “Tasarruf Paradoksu” deniyor.
Merkez bankasının reel sektör istatistikleri de buna benzetilerek bize bir şeyler diyor olabilir. Sektörel farklar, dönemsel farklar gibi tümevarım yapıldığında terkip hatası olsa da 1.1 milyon bilanço esaslı şirketin konsolide finansallarının bizlere uzun zamandır anlattığı bazı şeyler var.
Haftalık ödev olarak bu bilanço ve gelir tablolarını analiz etmesini istedim muhasebe ve finans yönetimi bölümü öğrencilerimden. Buradan ekonominin geneli için çıkarımlar yapmalarını istedim. İki öğrencimin bir saatten az sürede ulaştığı sonuç belki şaşırtıcı olacak ama benim bulgularım ile aynıydı.
Özkaynaklar erirken, kısa vadeli borçlar yükseliyor, son yıllarda net kar artıyor. Bu para politikasının neden finansman giderlerinde yükselişe ve serzenişe yol açtığının açıklaması, diğer yandan satıcı enflasyonu için de fikir veriyor. Öğrencilerimin bulgularına bir ekleme de benden. Kambiyo kar ve zararı paçalda eşit, yani kur riski değil finansman giderleri esas yönetiminde zorlanılan konu.
Müfettiş Clouseau
Gençler bilmez, Pembe Panter filmi vardır. Louvre Müzesi soygunu, 1964 yapımı Topkapı filmini andırsa da Fransa’daki bütçe açığı sorunu ve tartışmaları üzerinden hazinelerinin çaresizliğini göstermiş oldu.
Zucman Vergisi ile süper karların ve büyük şirketlerin (servetlerin) vergilendirilmesi hala tartışılıyor. Kamu harcamaları bütçede açığa sebep olabilirken bireylerin ve şirketlerin fazlası oluyor. Önemli olan gelir dağılımı (gelirler politikası) ve yaratılan parayı toplamak (görüldüğü üzere parayı yine merkez bankası yaratmıyor) için verginin (vergi politikası) dağılımı.
Haliyle borcun kompozisyonu da önemli. Arjantin gibi bütçeyi kısarak tasarruf paradoksu ile enflasyonu düşük tutmak için, IMF, ABD ve Çin swap kanalını, yapısal reformlarla doğrudan ve portföy yatırımları ile yer değiştirerek suni milli gelir artışı mı doğru olanı? Arjantin’in cicim yılları başlıyor.
