Gençler COP31 ve iklim politikaları için hazır

Dünyanın geleceğini etkileyen Birleş­miş Milletler Küresel İklim Zirvesi müzakere süreçlerine son yıllarda genç­ler de özellikle dahil ediliyor. COP31 Türkiye hazırlıkları sürerken, gençlerin iklim politikalarına katılımına yönelik düzenlediğimiz “İklim ve Gençlik Çalış­tayı” gösterdi ki, gençler karar süreçle­rinde çalışmaya istekli ve hazır.

Sürdürülebilir Yaşam Okulu liderli­ğinde, Marmara Üniversitesi Sürdürü­lebilirlik Koordinatörlüğü akademik desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışta­ya, İstanbul’daki 25 üniversiteden İlkim Elçileri dahil 200 öğrenci katıldı. Açılış panelinde COP31’in gençlerin karar ve­rici etkisini geliştireceğine değinen T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba­kanlığı İklim Değişikliğine Uyum ve Ye­rel Politikalar Dairesi Başkanı Ömer Öz­türk şunları söyledi: İklim değişikliğine uyum politikalarında gençlerin rolü gi­derek daha stratejik hale geliyor.

Genç­ler artık teknoloji geliştiren, veri üreten ve doğrudan politika süreçlerine katkı sunan çözüm ortakları. Yenilikçi bakış açısıyla iklim değişikliğine uyum pro­jeleri geliştiriyor ve toplumsal katılımı güçlendiriyorlar. COP31’in Türkiye’de düzenlenmesi, gençlerin küresel ik­lim diplomasisini yakından tanımasına, uluslararası ağlarla bağlantı kurmasına ve yerel uygulamaları dünya sahnesine taşımasına fırsat sunuyor. COP31, gele­ceğin liderleri olan gençlerin, bugünün karar vericileri olarak öne çıkabilecek­leri önemli bir kapasite geliştirme ve dö­nüşüm süreci.

Gençler “iklim sorununa çözüm üretilebiliriz” diyor

Panelde konuşan UNDP Türkiye İk­lim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöne­ticisi Meral Mungan Arda, gençlerin ik­lim politikalarını etkileyen, çözüm ge­liştiren ve karar vericileri dönüştüren aktörler olduğunu belirterek şu verile­ri paylaştı: “BM araştırma sonuçları­na göre, dünyada 16-24 yaş arasında 1,2 milyardan fazla genç var ve yüzde 67’si iklim değişikliğinden endişe duyuyor. Yüzde 72’si ise iklim sorununa çözüm üretilebileceğine inanıyor. Bu umut, gençleri iklim eyleminin merkezine ko­yuyor. Son yıllardaki gençlik hareketle­ri iklim gündemini dönüştürdü, gençle­ri bilim temelli politika çağrılarına ve müzakere salonlarına yönlendirdi. İk­lim krizinde başarılı bir dönüşüm ancak gençlerin bilgiye erişebildiği, söz sahibi olabildiği ve çözüm üretebildiği bir eko­sistemle mümkün.”

İş dünyasındaki iklim odaklı dönü­şümden söz eden Borusan Holding Sür­dürülebilirlik Birim Yöneticisi Semra Özgür ise “Sürece tüm paydaşlar katılı­yor. İklim her birimin günlük karar sü­reçlerinde iş yapış modellerine entegre ediliyor. Kurumların ve mesleklerin viz­yonu, sürdürülebilirlik ve iklim odaklı çiziliyor.” dedi. Gençlerin çalıştaya so­mut katkı sunan aktif paydaşlar olması­nın da umut verdiğini belirtti.

Öğrencilerin iklim odaklı temalarda çalışma gruplarına ayrıldıkları süreci, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir­lik Koordinatörü Prof. Dr. Esra Yüksel Acı şöyle değerlendirdi: “Gençler dön­güsel ekonominin Türkiye›nin dışa ba­ğımlılığını azaltabileceğini, sürdürü­lebilir kentlerin yalnızca altyapı değil sosyal adalet ve erişilebilirlik temelin­de ele alınması gerektiğini, yapay zekâ­nın kaynak tüketimini artıran değil ik­lim çözümleri üreten bir araç olarak kullanılmasının önemini vurguladı.

Ye­şil dönüşümün ancak uzun vadeli des­tek mekanizmaları ve adil geçiş yaklaşı­mıyla başarılı olabileceğini, kadınların ve yerel toplulukların dönüşüm sürecine etkin katılımının kritik olduğunu söyle­diler. Çalıştay, gençlerin iklim politika­larının şekillendiricisi olmaya hazır ol­duğunu gösterdi.” Değerli paydaşların katkılarıyla gençlerin sesini küreselde duyurmak için düzenlediğimiz çalışta­yın raporunu Bakanlığa sunacağız.