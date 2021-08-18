Gençler çözüm odaklı, onları dinleme vakti!

Genç Başarı Eğitim Vakfı 1999 yılında, çocukların ve gençlerin girişimci zihin yapısına sahip olması ve iş yaşamına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla kuruldu.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi son 5 yıl içerisinde 150 binden fazla çocuğa ve gence dokunma fırsatı yakaladıklarını söylüyor.

Vakfın, ilköğretimden, üniversite mezuniyetine kadar geniş bir yaş grubuna programları ve projeleri bulunuyor. Çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri protokolleri ile yürütülüyor. Seçil Yıldırım Çelebi çalışmalarını şöyle anlatıyor:

En önemli destek gönüllüleri

“Türkiye genelinde uygulamakta olduğumuz GençBizz Lise Girişimcilik Programımızda çalışmalarımıza her yıl Milli Eğitim Bakanlığımız ve protokolümüz olan İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile öğretmenlerimize yaptığımız çağrılar kanalıyla öğrencilerimizi dahil ediyoruz. Üniversite düzeyinde ise ülkemiz genelinde üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri başta olmak üzere işbirliklerimiz ile gençlerimize JA StartUp Türkiye Programı ile erişmekteyiz. Her bir çalışmamızda yararlanıcı öğrencilerimiz teorik bilgi ile beraber mutlaka deneyimsel öğrenme süreçlerinin içine giriyorlar. Çocukların ve gençlerin iş yaşamına hazırlanması konusunda en önemli aktörlerden birisi iş dünyası gönüllülerimiz. Gönüllülerimiz eğitim programları çerçevesinde öğrencilere mentorluk desteği vermekte ve gelişimlerine tecrübeleri ile ışık tutmaktalar.”

Yenilikçiliği destekleyen çalışmalar artıyor

“Ülkemizde çocuklarımız ve gençlerimiz için yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleyen çalışmalar gün geçtikçe artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda kurulmaya başlanılan Tasarım Beceri Atölyeleri bu noktada öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlamakta. Bizim de gençlerin girişimcilik deneyimini kazanmaları ve iş yaşamına gençlerin hazırlanması hedefiyle içinde yer aldığımız bu oluşum hızla ülke genelinde yaygınlaşmakta ve daha fazla çocuğa ve gence ulaşmakta. Bununla birlikte son dönemlerde yapılan etkisi yüksek işbirlikleri ve bilinçlendirme çalışmaları ile mesleki eğitimin ve özellikle meslek liselerinin gençlerin iş yaşamına hazırlanmaları ve yeni teknolojileri kullanabilir ve geliştirebilir olmalarındaki rolü çok değerli. Özellikle iş dünyası ile öğrencileri yan yana getirecek birlikte çalışmaya zemin hazırlayacak çalışmaların arttırılması büyük önem taşıyor.”

Yetkinlikler güncelleniyor

“21. yüzyıl hızla değişen ve sürekli yenilikler doğuran bir yapıya sahip. Bu sebeple gerekli yetkinlikler de aynı şekilde değişmekte ve güncellenmekte. Buradan da yola çıkarak öncelikle gençlerin değişime açık ve hızlı uyum sağlayacak esnek bir yapıda olmasının önem kazandığını görmekteyiz. Bugün artık sadece ülke sınırları içinde değil tüm dünya çapında gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek ve hızla öğrenmek gençleri bir adım öne taşıyor. Güncel teknolojileri tanıma, algoritmik düşünme becerilerini geliştirme, bireysel yetkinliklerini sürekli güncelleme ve en önemlisi tüm bunları bir hayat tarzı olarak benimseme içinde bulunduğumuz yüzyılda gençlerimizi iş yaşamında destekleyecek ve ileri taşıyacak. Tüm bunlarla birlikte her ne kadar teknoloji yoğun bir dönemde olsak da insani değerleri ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak kendilerini hayata hazırlamaları da son derece önemli.

Birey olarak var olmak istiyorlar

“Yeni nesil, bir birey olarak var olmayı, fikirlerinin dinlenmesini ve saygı duyulmasını istiyor. Gençler öncelikle çevrelerindeki sorunlara odaklandığında ve bu sorunların çözümünün mimarı ya da bir parçası olduklarında rolleri her ne olursa olsun sıkı sıkı bağlanıyorlar ve inatçı yapıları ile çözüme odaklanıyorlar. Ancak standart yönetim yaklaşımları, birey olarak değil bir çalışan olarak görülmek, kişisel tercihlerine saygı duyulmaması gençlerin aidiyetlerinin kaybolmasına ve kurumda fayda yaratmaktan uzaklaşmasına sebep oluyor. Bugün kurumlar ve yöneticiler bu alanda kendilerini geliştirmek ve dönüşmek üzere yatırım yapmaktalar. Ancak henüz bu zor değişimin öncelikle şirket kültürlerinde oturması için biraz daha zaman ve emek gerekiyor. 21. yüzyılın getirdiği yeniliklerin ve beklediği yetkinliklerin sadece gençler için önemli olmadığını, özellikle iş ve eğitim dünyasının içindeki herkes için geçerli olduğunu biz yetişkinler de kabul etmeli ve değişime açık olmayı unutmamalıyız.”

Girişimcilik önemli bir kariyer seçeneği

“Girişimcilik, gençler arasında bir kariyer seçeneği olarak görülüyor. Ancak tabi ki hem korkuları hem de girişimcilik konusunda yanlış bildikleri birçok ayrıntı var. Günümüzde gençler için özellikle üniversite seviyesi için birçok kurum girişimcilik programları düzenlemekte ve yapılan çağrılar da girişimciliğe özendirilmekte. Sürekli gündemde olan başarı örneklerinin sunum tarzı ile de girişimciliğin bağımsızlık, yüksek gelir, kısa sürede başarı elde etmek olarak algı yaratılmakta. Bu beklenti ile girişimciliğe adım atan gençler, çoğu zaman hüsrana uğruyor. Çünkü girişimciliğin, iş kurmanın ötesinde bir zihin yapısı olduğunu ve bu zihin yapısının hayatlarının her aşamasında gençlere yön vereceğini aktaramadığımız, öğretmediğimiz sürece onlar sadece maddi beklentiler ile bu yola çıkacaklar.”