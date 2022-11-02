Gençler için dijital yetkinlik gelişimi platformu

Günümüz iş dünyasında bir yandan insan sermayesinin önemi artarken diğer yandan da çalışanlardan istenen yetenek setlerinde hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. İş dünyası çalışanlarında yeni yeteneklere ihtiyaç duyuyor. McKinsey & Company, Forward programıyla genç profesyonellere bu konuda destek olmayı amaçlıyor. Forward; kariyerlerinin ilk yıllarındaki genç profesyoneller için hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan dijital yetkinlik gelişim platformu. Forward programının temelinde, McKinsey & Company’nin “İşimizin Geleceği” (Future of Work- FoW) raporları yer alıyor. McKinsey & Company Ortağı Ezgi Demirdağ ile programın hedeflerini konuştuk:

İnsan kaynağı en önemli finansal sermaye

“İnsan kaynağının, en önemli finansal sermaye kabul edildiği bir dönemdeyiz. Sürdürülebilir başarının, şirketlerin en kritik kaynağı olan çalışanlarına bağlı olduğu gerçeğine dikkat çekmek istiyorum. Genç profesyonelleri, Forward Programımıza katılmaya davet ediyorum. İşimizin geleceğine kendilerini ne kadar güçlü bir şekilde hazırlarlarsa bu dönüşüm sürecinde o kadar avantajlı hale gelebilirler. Liderler de ekiplerindeki genç arkadaşlarını bu konuda cesaretlendirmeli ve desteklemeli. Zira geleceğin ihtiyaç duyulan yeni yeteneklerini kazanan her çalışanın, şirkete sağladığı katma değer de artıyor.”

Yeni yetenek ihtiyacı artıyor

“Pandemi öncesinde hazırladığımız ve Ocak 2020’de yayınladığımız ‘İşimizin Geleceği’ (FoW) Raporu, tüm dünya için dönüşüm zamanının geldiğini ortaya koyuyordu. Pandemi, diğer yükselen trendler gibi “İşimizin Geleceği”ni de hızlandırdı. 2021’de tekrarladığımız COVID-19 sonrası İşimizin Geleceği Raporu, bir yandan daha önceki öngörülerimizin doğruluğunu ispatlarken diğer yandan beklentilerimize ilişkin takvimi daha da öne çekmemizi sağladı. İşimizin Geleceği için hazırladığımız her iki raporun da ortak paydası; otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yarattığı yeni iş potansiyelinin beraberinde getirdiği yeni yetenek ihtiyaçlarıydı. Çalışma hayatında yaşanan bu büyük dönüşüme, işgücünün hazırlanabilmesi için, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün birlikte hareket etmesi şart”.

Analitik becerilerin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilere odaklanılıyor

“Forward; dijital, analitik becerilerin yanı sıra sosyal ve duygusal beceriler de dahil olmak üzere işimizin geleceğinde başarı için gerekenlere odaklanıyor. Kariyerin henüz başında olan ve yüksek potansiyele sahip genç profesyonelleri, yaşanan bu büyük dönüşüm sürecinde hem kendilerine hem de çevrelerine liderlik edebilmelerini sağlayacak yetenek setleriyle donatmayı hedefliyoruz. ‘Temel’-‘ileri’-‘network’ olarak adlandırdığımız ve birbirini takip eden 3 seviyeden oluşan Forward programımızla katılımcıların; işte yaşanan değişim ve gelişime adapte olmalarına, dayanıklılık kazanmalarına hem bireysel hem de takım halinde başarıyı yakalayabilmelerine destek olmak istiyoruz. Bunun için Forward programında; çevik çalışma yöntemlerini uygulayabilmenin, aynı zamanda veri ve teknoloji kullanımındaki fırsatları değerlendirebilmenin yollarını anlatıyoruz. Karmaşık iş problemlerine nasıl yaratıcı çözümler üretebileceklerini gösteriyor, iş ortamında etkili iletişim yöntemleri hakkında bilgiler veriyoruz.”

90 binden fazla genç programa katıldı

“Forward Programı, kariyerinin henüz başındaki genç profesyonellere yönelik olarak hazırlandığı için katılımcıların en çok 5 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekiyor. Bu çalışma süresi şartına uyan; kendi işini kurmuş girişimciler, şirketlerde ya da sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyoneller programa başvurabiliyor. Bunun yanı sıra katılımcıların üniversite mezunu olması ve programı takip edecek seviyede İngilizce bilgisi, aranan diğer koşullar arasında yer alıyor. Forward programına, Türkiye’nin yanı sıra tüm Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden katılım mümkün. Bugün itibariyle 60’tan fazla ülkeden genç profesyoneller Forward programından yararlanabiliyor. İlk iki dönemde, 13 bini Türkiye ve Azerbaycan’dan olmak üzere toplam 90 binden fazla genç programa katıldı. Forward Programına başvurular, 28 Kasım’a kadar yapılıyor.”