Gençler özgelecek algoritmasıyla inovasyon için yarışıyor

Greta Thunberg ve arkadaşları, şirketlerin gelecekle ilgili çözümlerine gençleri daha dahil etmeleri için ilham verdi. Son yıllarda zaten çevreden yerel kalkınmaya, toplum psikolojisinden robotike kadar birçok alanda proje yarışmaları artmış, bu platformlardan çıkan parlak fikirlerin ticarete dönüşen örnekleri görülmüştü. Pandemideki bilinmezlik, geleneksel çözümlerin daha da sorgulanmasını sağlayınca gençliğe yönelik arayışların arttığını görüyoruz. Bunlardan birini Japon teknoloji şirketi Fujifilm gerçekleştiriyor. Şirket gençlerin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini desteklemek için bu yıl ilk kez İnovasyon Yarışması düzenliyor. Yarışmacılar, Fujifilm’in belirlediği "Mikrokapsül Teknolojisi", "Kurak Bölgelerde Suya Ulaşım ve Arıtma Teknolojisi", " IoT Uygulamaları", “Yapay Zeka İle Tahminleme Modelleri” ve “Uzay Teknolojileri ve Uzayda Yaşam” konularından birini seçerek projelerini sunacaklar. Bu, Fuji Türkiye Ülke Başkanı Michio Kondo'nun destek verdiği ve sürekli hale getirmeyi planladığı bir yarışma. Birinciye 12 bin TL’lik ödülün yanı sıra, başarılı olan ekiplere NASA’da çalışan bilim insanı Dr. Umut Yıldız mentörlük yapacak. İstanbul Üniversitesi Davranış Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven Ordun danışmanlığında geliştirilen özgelecek algoritması, öğrenciler içerisinde birlikte en iyi çalışabilecek kişileri bir araya getirecek. Nevrotizim, dışa dönüklük, yenilikçilik, uyumluluk, sorumluluk ana başlıklarında 25 alt faktörden oluşan bir raporla katılımcı gençlerin özgelecek algoritmaları oluşturulacak. Buradan çıkan rapora göre de üçer kişilik proje takımları belirlenecek.

Kondo: Hedef yaşam kalitesini artırmak

Tokyo merkezli Fujifilm, 1934 yılında bu yana fotoğraf makinelerinden günümüze uzanan değişimi yaşamış bir şirket. Türkiye Başkanı Michio Kondo, gittikleri tüm ülkelerde kültür, bilim, teknoloji ve endüstri alanlarında ilerlemelere katkıda bulunmak üzere çalışmalar yürüttüklerini, bunun yanında sağlık ve çevre kalitesini artırmayı da amaçladıklarını belirtti. Yarışma için DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Kondo, “Amacımız dünya çapındaki insanların yaşam kalitelerini artırmak” dedi. Türkiye’de inovasyonla ilgili önemli çalışmalar yürütmeyi planladıklarını söyleyen Kondo, dünya çapındaki altıncı Açık İnovasyon Merkezi’ni İstanbul’da konumlandırdıklarına dikkat çekti. 2017’de açılan Fujifilm Open Innovation Hub’ın yanında 2020’de Fujifilm Teknoloji Merkezi’ni de açtıklarını belirten Kondo, şimdi de inovasyon yarışmasıyla gençlerin bu alandaki yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlama hedefinde olduklarını söyledi.

Kondo, yarışmayla ilgili şu bilgileri de paylaştı: “Yarışma ile gençlere inovasyon kavramını detaylı bir şekilde irdelemeleri için bir imkan sunuyoruz. Ana başlıklarımızdan birini seçecek olan gençler, halihazırda dünyamızın karşı karşıya kaldığı sorunları mercek altına alarak ileri teknolojilerle bu sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler üretmeye çalışacaklar. Fujifilm olarak en büyük gücümüz insan kaynağımız. Günümüzde teknoloji kadar o teknolojiyi yaratan, tasarlayan ve insanların hayat kalitelerini artırmak için dönüştürebilen nitelikli bireylere ihtiyaç artıyor. Soru sorabilen, farklı bakış açıları geliştirebilen, üretebilen gençlere ihtiyacımız var. Bu gençleri ancak doğru düşünülmüş ve tasarlanmış yarışmalarla ve elbette eğitimle yetiştirebiliriz. Biz de genç nüfusu yarınlara hazırlamayı görevimiz olarak görüyor ve bu sorumlulukla hareket ediyoruz.”

Bin 500 genç başvurdu

Michio Kondo’nun verdiği bilgilere göre yarışmaya bin 500 genç başvurdu. Başarılı takımlara mentörlük yapacak bilim insanı Umut Yıldız, önümüzdeki dönemde iş hayatında akademik başarının değil inovatif yeteneği göstermekle yakalanacağını belirtti. “İnisiyatif alabilen gençler yeteneklerini artık bu tür yarışmalarla gösteriyor” diyen Yıldız, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Artık akademik not kıymetini kaybetmeye başladı. Fujifilm’in yarışmasındaki fark özgelecek algoritması. Farklı yetkinliklerdeki kişilerden takımlar kurulması sıra dışı. Nasıl ki öğrenciler iyi mentör arıyor, biz mentörler de iyi öğrenciler arıyoruz. Bir gencin potansiyelini göstermesi önemli.”