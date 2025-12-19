Gençlerden Yeşil Nokta çözümleri

Sürdürülebilir üretim ve tüketim ka­lıpları sağlamak, küresel kalkınma amaçlarından “12. Sorumlu Üretim ve Tüketim” kapsamında temel hedef. Sür­dürülebilir gelecek hedefleri belirler­ken önce “Bugüne nasıl geldik?” sorusu­nun cevabına bakıyoruz ve konuyu Sa­nayi Devrimi ile bağlantılı ele alıyoruz. Üretim-tüketim sistemindeki ve alış­kanlıklardaki büyük değişimin başlangı­cı o döneme dayanıyor. Kitlesel üretimle birlikte işin en kritik noktalarından bi­ri, ürünlerin uzun süre ve farklı şartlarda korunabilmesi. Bu amaçla tüm akışı etki­leyen bir sektör oluşuyor ve hızla gelişi­yor: Ambalaj.

Üretimin ve tüketimin çoğalması ve yaygınlaşması için ambalaj sektörü ye­nilikçi teknolojilerle etkili çözümler ge­liştiriyor. Önceleri çok önemsenmese de süreçte iki önemli sorun ortaya çıkıyor: Üretimde hammadde kaynakları ve tü­ketimde artık kullanılmayan ambalajla­rın durumu.1990 yılında Almanya'da am­balaj atıklarını kaynağında ayrı toplama sistemine giren ambalajların belirlenme­si için “Yeşil Nokta Sistemi” kullanılma­ya başlanıyor. Sistemi yaygınlaştırmak amacıyla 1995 yılında "Packaging Reco­very Organization Europe - PRO Euro­pe" kuruluyor. PRO Europe kar amacı gütmeksizin, ülkelerin geri kazanım sis­temlerine, her ülkeden bir sistem olmak üzere, Yeşil Nokta lisansı kullanım hakkı veriyor. Türkiye’de 2003 yılında ÇEVKO Vakfı "Yeşil Nokta" kullanım hakkı alıyor. Ülkemizde alanında öncülük eden ÇEV­KO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Türkiye’de sürdü­rülebilir geri dönüşüm sisteminin kuru­lup geliştirilmesine katkı sağlamak ama­cıyla 1 Kasım 1991’de kuruluyor. Döngü­sel ekonominin sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir tüketim ve üst dönüşüm süreçlerini hayata geçirmek ve iklim de­ğişikliğine uyum ve azaltım için toplum­sal farkındalık için çalışıyor.

Dönüşüm yolculuğuna genç etkisi

“Yeşil Nokta” genişletilmiş üretici so­rumluluğunun bir göstergesi. Ekonomik işletmelerin, piyasaya sürdükleri ürün­lerin ambalajlarının geri kazanımı ile il­gili sisteme mali bir katkı sağladığı an­lamına geliyor. ÇEVKO Vakfı, çoğunlu­ğu AB üyesi 31 ülkede 540 milyonu aşkın tüketiciye ulaşan sistemi ülkemizde güç­lendiriyor. Yeşil Nokta Ödülleri ile uzun yıllardır etkili projeleri ve emek veren kişileri onurlandırıyor. Yeşil Çocuk rad­yo programım ile 2018 yılında aldığım Yeşil Nokta ödülü benim için oldukça de­ğerli. Gençlere de vakıf bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Yeşil Nokta Öğrenci Ödül­leri ile dokunuyor. Üniversite öğrencile­rinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanında özgün, çev­re dostu ürün, uygulama ve proje geliştir­melerinin teşvik edilmesini ve üniversi­te-sanayi iş birliğine katkı sağlamayı he­defliyor. Ödüller “Ambalaj Eko-Tasarımı, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamalar ve Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygu­lamaları” olarak üç kategoride veriliyor. Bu yıl 9 farklı üniversiteden 12 öğrenci ödül aldı. İşte ödül alan projeler: Recup: Sıfır Atıklı Bir Kahve Deneyimi İçin Bi­yobozunur Ambalaj Sistemi; Yapay Zekâ Destekli Sürdürülebilirlik ve Endüst­riyel Simbiyoz Platformu; Sıfır Nokta­sı; Merkezi Kompost Makinesi; Pillcyc­le; Biyotakip-Tıbbi Atıkların İzlenebilir, Güvenli ve Eğitim Temelli Yönetimi; Dö­nüşüm Festivali; Kırsalda Sürdürülebi­lir Yaşam Modeli; E-atıklarınız Deprem­zedelere Umut Olsun. Jüri Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu’nun belirttiği gibi “Gençlerin vizyonu, ülke­mizin sürdürülebilir dönüşüm yolculu­ğunun en önemli itici güçlerinden.” Bu nedenle ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer diyor ki: “Gençlerimizi dinle­meyi ve onların geliştirdikleri projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz.”