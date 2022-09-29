Gençlere girişimci sermayesi gelecek

Seçim ekonomisi start aldı. Enfl asyonla mücadeleyi seçim sonrasına bırakan hükümet, bu dönemde para musluklarını açık tutacak. Yeni müjdeler peş peşe gelecek. Peki, yeni hedef kitle kimler olacak? Elbette gençler olacak. Ne de olsa en az 5 milyon genç seçme seçilme yaşına erişti. Yeni oy kullanacak olan gençler için hedef odaklı çalışmalar başlatılmış durumda… Hükümet bu konuda bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayacak. Beklenti şu; muhalefetin genç seçmeye yönelik proje ve vaatler hazırladığı dönemde, hükümet de genç girişimcilerin önünü açmak için para akıtacak.

İKİ SORU İKİ CEVAP Gençler neden önemli?

Gençlere getirilecek fırsat ne üzerinden şekillenecek?

TÜİK’e göre Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi. 15-44 yaş arasındaki nüfus toplam nüfusun %61’ini oluşturuyor. 24 yaşından daha genç olanlar ise AB ülkelerinden fazla… Hükümet, en hızlı hayata geçirilecek ve gençler arasında en büyük yankıyı uyandıracak aktivasyonlar tasarlıyor. Genç seçmene yönelik müjdeler, peş peşe gelecek.

Bu yeni adımlar yankı bulur mu?

Salgın sonrası aşırı sıkılan gençler için getirilecek her önerinin mutlaka bir karşılığı olur. Kaldı ki genç kesim, girişime yönelik iştahı nedeniyle böylesi projelere duyarlılık gösterir. Nitekim oy verme davranışlarında ekonomik saik, ön plana çıktığından bu kesime girişim sermayesi aktarılması, yankı bulur.

NOT

40 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK

Genç girişimciler için “Genç Girişimci Sermayesi” gelecek. Adı henüz netleşmemekle birlikte bu kesime merkezi bütçeden yaklaşık 40 milyar liralık bir kaynak ayrılacak. Seçim tarihinin netleşmesi akabinde bu miktar, daha da artırılabilecek. İkinci aşamada “genç destek kredisi” veya “gençlere can suyu hibesi” türü projeler söz konusu olabilecek. Genç Girişimci Sermayesi'nin, melek yatırımcı modeliyle mi yoksa farklı finansman yöntemleriyle mi hayata geçirileceğini, daha sonra öğrenebileceğiz.