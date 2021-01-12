Gençleri Bilim Virüsü’yle iş hayatına hazırlayacaklar!

Pandemide alternatif eğitim platformlarının yıldızı parladı. Üstelik eğitimle ilgili projeler peşinde koşan şirketlerin de böyle platformlarla daha fazla kol kola girdiğine şahit oluyoruz. Bunlardan biri de Bilim Virüsü. Eğitimden staj programlarına kadar bilimsel düşüncenin daha geniş kitlelere yayılması için çaba gösteren Bilim Virüsü, genç bir annenin sınav sistemindeki rekabetçi ortamda mutsuz olan oğlunu gözlemleyerek hayata geçirdiği geniş kapsamlı bir platform. Üç yıldır, farklı disiplinlerden 200’ü aşkın eğitmenle yapay zekadan, algoritmik düşünmeye kadar birçok alanda çocukların, gençlerin gönlünü bilimle çelmeye çalışıyor. İnsanlığın koronavirüsle çetin bir savaş verdiği bugünlerde, kurtuluşun bilim virüsünü yaymakta olduğuna inanan bir grup idealist onlar. Bilim Virüsü’nün kahramanı, uzun yıllar profesyonel dünyada iletişim danışmanlığı kariyeri olan Şule Yücebıyık. Kariyerine devam ederken bir yandan da toplumsal meselelerde hızlı bir aktivist olarak dikkat çeken Yücebıyık, “Bir bilim salgını başlatmak” hayaliyle üç yıl önce Bilim Virüsü platformunu kurmuş.

“Eğitimde ciddi bir fırsat eşitsizliği var kabul ancak; eşit fırsatlara sahip çocukların da acımasız bir sınav rekabetinde mutsuz oldukları, potansiyellerini ortaya koyamadıkları bir gerçek” diyen Yücebıyık, eğitimde rekabet terörü yaşandığına inanıyor. Alternatif bir bakış açısı, bilimi temel alan, gençlere bilimi sevdirmeyi odağına yerleştiren bir platform kurma fikrini önce akademisyenlerle paylaştığını anlatan Yücebıyık, sahaya çıktığında aslında birçok insanın benzer arayışlarda olduğunu fark etmiş. “Projemi insanlara anlattım. Farklı uzmanlıkları olan hocalara kafamdakileri söyledim. Robert Kolej’den iki eğitimci eğitim partnerim oldu. Sonra aramıza yapay zeka üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Aytül Erçil katıldı. Selçuk Şirin de projemize destek vereceğini söyledi. Sonra aramıza Umut Ekmekçi, Murat Yıldırım gibi bilim dünyasında önemli temsilcilerimiz dahil olmak istedi. Derken büyüdük. Çünkü bu herkesin gördüğü bir eksik, herkesin doldurmak istediği bir boşluk” diyor.

15 içerikle bilim eğitimi

Farklı disiplinlerden eğitimcilerin bir araya gelerek oluşturulan danışma kurulunun uzun çalışmaları sonrasında alternatif bir bilimsel eğitim içeriği oluşturulmuş önce. Temel bilimler, algoritmik düşünme, yapay zeka gibi konuların yanı sıra gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayacak hayal kurma, soru sorma gibi dersleri de bu müfredata koyduklarını söylüyor Yücebıyık. Bu şekilde 15 başlıktan oluşturulan eğitim içeriği işbirlikleriyle çocuklara ulaştırdıklarını belirtiyor. Bu eğitimlerin çocuklara nasıl ulaştığını ise şöyle anlatıyor: “Atölyeler serisi hazırladık. Sosyal ve ekonomik anlamda dezavantajlı bölgeleri seçtik. İlk yıl atölyelerimizi İstanbul’da Sanayi Mahallesi’nde yaptık. İkinci yıl ING destek verdi, onların tahsis ettiği binada eğitimleri verdik. Arkasından Antep, Mardin, Van, Bursa gibi yedi ile gittik. Yerel yönetimlerle işbirlikleri yaptık. 14-18 yaş arasında, bilime ilgi duyan gençleri seçiyoruz. İlk programa 50 kişi başvurmuştu, sonuncusuna bin 500 genç katılmak istedi. Bugüne kadar 600 kişiye yüz yüze eğitim verdik. Gençler bize bilime olan meraklarını anlatıyor. Onların ihtiyacı olan şey rol modellerle bir araya gelmek. Biz de bunu sağlıyoruz. Hedefimiz bilimi savunan gençlerden oluşan bir ekosistem yaratmak.”

Pandemide online eğitimler veriliyor

Şule Yücebıyık, amaçlarının bilimsel düşünceyi sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söylüyor. “21’inci yüzyıl yetkinlikleriyle donatılmış bir eğitim platformu tasarlamak hedefimiz oldu. Kısacası okulların veremediği bir eğitim işine soyunduk. Müfredat ve zaman baskısı yok. 200’e yakın eğitmen var platformda. Akademisyenler, koçlar dijitalleşmeden inovasyona kadar birçok konuda çocuklara vizyoner bakış açısı sunan bilgileri aktarıyor. Eğitmenler arasında iş insanları da var. Örneğin “Mavi Okyanus Stratejisi”ni anlatıyorlar” diyen Yücebıyık, pandemiyle birlikte yüz yüze eğitimlere ara vermek durumunda kaldıklarını anlatıyor.

Yücebıyık’ın verdiği bilgilere göre Bilim Virüsü’nün 15 kişilik bir gönüllü ordusu var. Kongreler ve eğitimlerle ulaşılan kişi sayısı ise 7 bin olmuş. Şimdi daha çok online ortamda toplantılar yaptıklarını belirten Yücebıyık, ayda en az dört etkinlik düzenlediklerini ifade ediyor.

Univirusity programı mezun işsizlere odaklandı

Bilim Virüsü’nün yeni projesi Univirusity. Platformu üniversitelere taşımaya odaklanan proje ile hedef gençlerin iş hayatına hazır olarak mezun olmalarını sağlamak. “Dört yıllık öğrencilik, arkasından üç yıl yeni mezun olarak adaptasyon süreci ciddi bir zaman kaybı” diyen Şule Yücebıyık, Univirusity ile bu süreyi kısaltmayı hedeflediklerini belirtiyor. Projeyi ise şöyle anlatıyor: “İşe hazır mezunlar yetiştirmek istiyoruz. Yılda 80 genci eğiteceğiz. Şirketlerin eleman seçerken okula değil insana bakmalarını esas alan bir program oluşturduk. Kurumlarda dönüşümü sağlayacak kişileri yetiştirmeye odaklandık.” Yücebıyık’ın verdiği bilgiye göre Univirusity’nin ilk mezunları haziran ayında verilecek.