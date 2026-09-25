Gençlerin fikirleri iklim politikasına nasıl dönüşür?

Gençlerin katılımcı olduğu projeler çoğalıyor, peki gençlerin fikirleri ge­rekli kurum ve kuruluşlara ulaşıyor mu? İklim için görüş paylaşan 23 üniversite­den 200 öğrenciyi, Sürdürülebilir Yaşam Okulu liderliğinde, Marmara Üniversi­tesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü akademik desteğiyle 21 Mayıs’ta düzen­lediğimiz “COP31’e Giden Yol: İklim ve Gençlik Çalıştayı” kapsamında dinledik.

Raporumuzu T.C. Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakanlığı’na 11 Eylül’de sunduk. Ziyaretimizde İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak’a; gençle­rin önerilerinin ilgili çalışmalarda ve po­litika geliştirme süreçlerinde değerlendi­rilmesine yönelik yaklaşımlarını sorduk. “Rapor, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin beklentilerini, önce­liklerini ve çözüm önerilerini ortaya koy­ması bakımından çok değerli.

Bize genç­lerin geleceğe nasıl baktıklarını, hangi riskleri öncelikli gördüklerini ve nasıl bir dönüşüm talep ettiklerini gösteriyor. Bu perspektifin kamu politikalarının hazır­lanmasında dikkate alınması, politikala­rımızın hem toplumsal karşılığını hem de uzun vadeli etkinliğini güçlendirecek­tir. İklim eğitimi, yeşil beceriler, yeni is­tihdam alanları, teknoloji ve inovasyon, iklim finansmanı, yerel iklim eylemi ve karar alma mekanizmalarına katılım gibi başlıklarda gençlerin önerileri son dere­ce somut.

Önerilerin ilgili birimlerimizce değerlendirilmesi ve uygulanabilir olan­ların yürütülen politika ve programlar­la ilişkilendirilmesi son derece kıymetli. Temel yaklaşım, gençlerin katkısını bir istişare faaliyetinin çıktısı olarak gör­mekle sınırlı kalmamak. Asıl hedef, genç­lerden gelen nitelikli ve uygulanabilir önerilerin politika geliştirme, uygulama ve izleme süreçlerine hangi ölçüde yansı­tılabileceğini ortaya koymak.” dedi.

Katılımın gerçek karşılığı: Geri bildirim

İklim politikalarında güçlü ve kalıcı so­nuçlar elde edebilmek için merkezi ida­re, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş bir­liğinin güçlendirilmesi gerektiğine de­ğinen Solak “Gençlerin önerilerinin bu çok paydaşlı yapı içerisinde ele alınması, özellikle yerel iklim eylemi, girişimcilik, gönüllülük, farkındalık ve kapasite geliş­tirme gibi alanlarda yeni iş birliklerinin önünü açabilir.” dedi. Geri bildirim süre­cinin önemini şöyle vurguladı: “Katılım­cılığın gerçek anlamda karşılık bulabil­mesi için görüşlerin değerlendirilmesi, uygun bulunan önerilerin ilgili politika­lara aktarılması ve süreç hakkında geri bildirim sağlanması önemli.

Gençlerin kamu politikalarının oluşumuna güven duymaları ve kendilerini sürecin gerçek parçası olarak görmeleri ancak böyle bir yaklaşımla mümkün olabilir.” Gençlerin görüşlerinin yer aldığı akademi destek­li çalışmaların etkisi konusunda şunla­rı söyledi: “Türkiye’nin iklim politika­larını bilimsel temeller, ulusal öncelik­ler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kapsayıcı bir yönetişim anlayışı çerçeve­sinde geliştirmeyi önemsiyoruz. Gençle­rin görüşleri bu yaklaşımın doğal ve vaz­geçilmez bir unsuru. Bu tür çalışmaların hem bugün hem de gelecekteki politika­lar için önemli bir referans niteliği taşı­dığı kanaatindeyiz.”

Gençlerin politika süreçlerine katılı­mını merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde güçlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin farklı bölgelerinde iklim değişikliğinin etkileri, ihtiyaçlar ve öncelikler değişti­ği için gençlerin kendi şehirlerinden ve bölgelerinden getirdiği gözlemlerin, ye­rel farklılıkların politika tasarımına da­ha güçlü yansıtılmasına katkı sağlayabi­leceğini belirtti. “Üniversiteler ile kamu kurumları arasındaki sistematik iş bir­likleri ile gençlerin fikirleri görüş olarak kalmaz; araştırma, proje, pilot uygulama ve ölçülebilir politika önerilerine dönü­şebilir.” dedi. Yaygınlaşması için özel sek­tör desteğine de buradan çağrımız olsun.