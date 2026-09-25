Gençlerin fikirleri iklim politikasına nasıl dönüşür?
Gençlerin katılımcı olduğu projeler çoğalıyor, peki gençlerin fikirleri gerekli kurum ve kuruluşlara ulaşıyor mu? İklim için görüş paylaşan 23 üniversiteden 200 öğrenciyi, Sürdürülebilir Yaşam Okulu liderliğinde, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü akademik desteğiyle 21 Mayıs’ta düzenlediğimiz “COP31’e Giden Yol: İklim ve Gençlik Çalıştayı” kapsamında dinledik.
Raporumuzu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 11 Eylül’de sunduk. Ziyaretimizde İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak’a; gençlerin önerilerinin ilgili çalışmalarda ve politika geliştirme süreçlerinde değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlarını sorduk. “Rapor, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin beklentilerini, önceliklerini ve çözüm önerilerini ortaya koyması bakımından çok değerli.
Bize gençlerin geleceğe nasıl baktıklarını, hangi riskleri öncelikli gördüklerini ve nasıl bir dönüşüm talep ettiklerini gösteriyor. Bu perspektifin kamu politikalarının hazırlanmasında dikkate alınması, politikalarımızın hem toplumsal karşılığını hem de uzun vadeli etkinliğini güçlendirecektir. İklim eğitimi, yeşil beceriler, yeni istihdam alanları, teknoloji ve inovasyon, iklim finansmanı, yerel iklim eylemi ve karar alma mekanizmalarına katılım gibi başlıklarda gençlerin önerileri son derece somut.
Önerilerin ilgili birimlerimizce değerlendirilmesi ve uygulanabilir olanların yürütülen politika ve programlarla ilişkilendirilmesi son derece kıymetli. Temel yaklaşım, gençlerin katkısını bir istişare faaliyetinin çıktısı olarak görmekle sınırlı kalmamak. Asıl hedef, gençlerden gelen nitelikli ve uygulanabilir önerilerin politika geliştirme, uygulama ve izleme süreçlerine hangi ölçüde yansıtılabileceğini ortaya koymak.” dedi.
Katılımın gerçek karşılığı: Geri bildirim
İklim politikalarında güçlü ve kalıcı sonuçlar elde edebilmek için merkezi idare, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine değinen Solak “Gençlerin önerilerinin bu çok paydaşlı yapı içerisinde ele alınması, özellikle yerel iklim eylemi, girişimcilik, gönüllülük, farkındalık ve kapasite geliştirme gibi alanlarda yeni iş birliklerinin önünü açabilir.” dedi. Geri bildirim sürecinin önemini şöyle vurguladı: “Katılımcılığın gerçek anlamda karşılık bulabilmesi için görüşlerin değerlendirilmesi, uygun bulunan önerilerin ilgili politikalara aktarılması ve süreç hakkında geri bildirim sağlanması önemli.
Gençlerin kamu politikalarının oluşumuna güven duymaları ve kendilerini sürecin gerçek parçası olarak görmeleri ancak böyle bir yaklaşımla mümkün olabilir.” Gençlerin görüşlerinin yer aldığı akademi destekli çalışmaların etkisi konusunda şunları söyledi: “Türkiye’nin iklim politikalarını bilimsel temeller, ulusal öncelikler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kapsayıcı bir yönetişim anlayışı çerçevesinde geliştirmeyi önemsiyoruz. Gençlerin görüşleri bu yaklaşımın doğal ve vazgeçilmez bir unsuru. Bu tür çalışmaların hem bugün hem de gelecekteki politikalar için önemli bir referans niteliği taşıdığı kanaatindeyiz.”
Gençlerin politika süreçlerine katılımını merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde güçlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin farklı bölgelerinde iklim değişikliğinin etkileri, ihtiyaçlar ve öncelikler değiştiği için gençlerin kendi şehirlerinden ve bölgelerinden getirdiği gözlemlerin, yerel farklılıkların politika tasarımına daha güçlü yansıtılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. “Üniversiteler ile kamu kurumları arasındaki sistematik iş birlikleri ile gençlerin fikirleri görüş olarak kalmaz; araştırma, proje, pilot uygulama ve ölçülebilir politika önerilerine dönüşebilir.” dedi. Yaygınlaşması için özel sektör desteğine de buradan çağrımız olsun.
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