Genel Sağlık Sigortası (GSS): Kim ödüyor, kim ödemez, primler nasıl hesaplanır?
1 Aralık ve 1 Ocakta çifte zam geliyor**
Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası (GSS), sağlık hizmetlerine erişimin temel garantisi olarak sosyal güvenlik sisteminin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor. Hem vatandaşın sağlık güvencesi hem de devletin sağlık finansmanı açısından kritik bir yapıya sahip olan GSS, bugün milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.
Aşağıda GSS’yi herkesin kolayca anlayabileceği maddelerle ele alıyoruz:
1 Türkiye’de GSS kapsamında kaç kişi var?
* Türkiye’de toplam 7 milyon 740 bin 811 kişi GSS kapsamındadır.
* Bu kişilerin 2 milyon 32 bin 757’si GSS primini kendi ödemektedir.
* 5 milyon 708 bin 54 kişinin GSS primi ise devlet tarafından ödenmektedir.
2 GSS nedir?
* Türkiye’de yaşayan herkesin sağlık hizmetine erişimini garanti altına alan zorunlu sağlık sigortası sistemidir.
* Sosyal güvencesi olmayan kişilerin de sağlık kapsamına alınmasını sağlar.
3 Kimler GSS primini kendisi öder?
Aşağıdaki kişilerin her ay GSS primi ödemesi gerekir:
* Çalışmayan ve emekli olmayan yetişkinler
* Aile üzerinden sağlık güvencesi olmayan 18 yaş üstü bireyler
* Gelir testi sonucunda hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde çıkanlar
* Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan tüm Türk vatandaşları
Bugün kendi primini ödemek zorunda olan kişi sayısı: 2 milyon 32 bin 757
4 Kimlerin GSS primini devlet öder?
Aşağıdaki grupların GSS primini devlet karşılar:
* Gelir testi sonucu hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanlar
* Engelliler (şartları sağlayan)
* 65 yaş aylığı alanlar
* Sosyal yardım programlarından yararlananlar
* Yetim aylığı alanlar
* GSS primini ödeme gücü olmadığı tespit edilenler
Devletin prim ödediği kişi sayısı bugün: 5 milyon 708 bin 54
5 Gelir testi nedir?
* Sosyal güvencesi olmayan kişilerin gelir düzeyinin belirlenmesi işlemidir.
* Testin amacı, kişinin GSS primini ödeme gücünün olup olmadığını tespit etmektir.
Gelir testi başvurusu nereye yapılır?
Kişinin ikamet adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) yapılır.
Gelir durumu değişen kişiler, durumlarının değiştiği tarihten itibaren yeniden SYDV’ye başvurabilirler.
6 Mevcut GSS primi ne kadardır?
* GSS primi brüt asgari ücretin %3’ü üzerinden hesaplanıyordu.
* 2025 Kasım ayı itibarıyla GSS primi → 780 TL
7 1 Aralık’ta GSS prim oranı %3’ten %6’ya çıkıyor (Yüzde 100 artış)
Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL
Yeni prim oranı: %6
1 Aralık itibarıyla GSS primi:
780 TL → 1.560 TL
Bu, tam %100 zam anlamına geliyor.
8 1 Ocak 2026’da asgari ücret artışı nedeniyle bir zam daha gelecek
GSS primi asgari ücrete bağlı olduğu için Ocak ayında ikinci bir artış yaşanacak.
Olası senaryolar:
* Asgari ücrete %25 zam → Prim 1.950 TL olur
* Asgari ücrete %30 zam → Prim 2.028 TL olur
Kasım–Ocak döneminde toplam artış:
* %25 zam senaryosunda → %150
* %30 zam senaryosunda → %160
Bu rakamlar GSS priminin 780 TL’den yaklaşık 2.000 TL seviyesine yükselmesi anlamına geliyor.
9 Sosyal devlet açısından GSS’nin önemi
* Türkiye’de 5,7 milyon kişinin GSS primini devlet ödüyor.
* Bu rakam, sosyal devlet politikasının sağlık ayağının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.
* Aynı zamanda GSS prim değişiklikleri, hem bireysel hem kamusal maliyetleri doğrudan etkiliyor.
10 Sonuç: GSS’de yükselen maliyetler ve genişleyen kapsam
* 1 Aralık’ta primlerin iki katına çıkması,
* 1 Ocak’taki asgari ücret artışıyla primlerin yeniden yükselmesi,
* Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan milyonlarca kişi için ciddi bir mali yük oluşturacak.
Buna karşılık 5,7 milyon kişinin GSS priminin hâlâ devlet tarafından karşılanması, Türkiye’de sağlık güvencesinin sosyal devlet anlayışıyla sürdüğünün en somut göstergelerinden biridir.
