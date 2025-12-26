Genel Sağlık Sigortası primindeki artış, çalışmaya zorlar mı?
New York’ta… Sabah 5’te spor yapanların, yürüyenlerin, koşanların yoğunluğunu görünce:
“Bu kültürü kazanmak/kazandırmak için ne yapıldı/yapılmalı?” diye sormuştum…
“Zorunluluktan” demişti, o dönem, ABD’de lisans eğitimi alan arkadaşımız…
Özetlemişti:
“Sağlık sistemi çok pahalı…
İnsanlar kendilerine bakmak zorunda kalıyor!..”
8 milyona yakın kişiyi kapsayan Genel Sağlık Sigortası (GSS)…
2025’te aylık 780 liraydı prim ödemesi…
2026 için bu ödeme bin 982 liraya yükseldi…
Artış oranı yüzde 150’yi aştı…
Yaklaşık 2 milyon kişi, bu primi, kendisi ödüyor…
Yaklaşık 6 milyon kişinin primi ise sosyal yardım adı altında devlet tarafından karşılanıyor…
Emekli de olmamasına rağmen, çalışmayan;
Ailesi üzerinden sağlık güvencesi olmayan;
Gelir testi sonucunda hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde çıkan;
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan 2 milyonu aşkın kişi, ödenmesi zorunlu bu primi kendisi ödüyor…
Gelir testi sonucu hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan;
Sosyal yardım programlarında kayıtlı olan;
İşgücü vasıfları taşımasına rağmen yetim aylığı alan 6 milyona yakın kişinin primi ise devlet tarafından karşılanıyor…
VELHASIL
Milyonlarca kişi, işgücü vasıfları taşımasına rağmen, çalışma hayatından uzak duruyor…
Sanayi, tarım başta olmak üzere birçok alanda işçi, nitelikli işçi açığımız olduğu biliniyor…
Hayvancılıktan inşaata, çocuk bakımından hasta bakımına, sanayiden turizme birçok alanda, açığın, yabancı işçi ile kapatılmaya çalıştığımız da biliniyor…
Türkiye’de emekli olmak için, ortalama prim ödeme süresinin 20 yıl, AB ortalamasının 40 yıl olduğu, hatta Almanya’da bu sürenin 45 yıla çıktığı da biliniyor…
İnsanları çalışma hayatına çekecek yollar da biliniyor…
Bir yandan da, çalışma hayatına giren insanların da verimli olması gerekiyor…
Örneğin Almanya’da bir çalışan:
Çalışırken hakkını fazlasıyla alabiliyor;
Alım gücünü yüksek tutabiliyor;
Bırakın borçlanmayı, tasarruflarını artırabiliyor…
