Genel Sağlık Sigortası primindeki artış, çalışmaya zorlar mı?

New York’ta… Sabah 5’te spor yapanla­rın, yürüyenlerin, koşanların yoğun­luğunu görünce:

“Bu kültürü kazanmak/kazandırmak için ne yapıldı/yapılmalı?” diye sormuştum…

***

“Zorunluluktan” demişti, o dönem, ABD’de lisans eğitimi alan arkadaşı­mız…

Özetlemişti:

“Sağlık sistemi çok pahalı…

İnsanlar kendilerine bakmak zorunda kalıyor!..”

***

8 milyona yakın kişiyi kapsayan Genel Sağlık Sigortası (GSS)…

2025’te aylık 780 liraydı prim ödemesi…

2026 için bu ödeme bin 982 liraya yük­seldi…

Artış oranı yüzde 150’yi aştı…

***

Yaklaşık 2 milyon kişi, bu primi, kendisi ödüyor…

Yaklaşık 6 milyon kişinin primi ise sosyal yardım adı altında devlet tarafından karşı­lanıyor…

***

Emekli de olmamasına rağmen, çalışma­yan;

Ailesi üzerinden sağlık güvencesi olma­yan;

Gelir testi sonucunda hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde çıkan;

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunma­yan 2 milyonu aşkın kişi, ödenmesi zorunlu bu primi kendisi ödüyor…

***

Gelir testi sonucu hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan;

Sosyal yardım programlarında kayıtlı olan;

İşgücü vasıfları taşımasına rağmen ye­tim aylığı alan 6 milyona yakın kişinin pri­mi ise devlet tarafından karşılanıyor…

VELHASIL

Milyonlarca kişi, işgücü vasıfları ta­şımasına rağmen, çalışma hayatından uzak duruyor…

Sanayi, tarım başta olmak üzere birçok alanda işçi, nitelikli işçi açığımız olduğu bi­liniyor…

Hayvancılıktan inşaata, çocuk bakımın­dan hasta bakımına, sanayiden turizme birçok alanda, açığın, yabancı işçi ile kapa­tılmaya çalıştığımız da biliniyor…

Türkiye’de emekli olmak için, ortalama prim ödeme süresinin 20 yıl, AB ortalama­sının 40 yıl olduğu, hatta Almanya’da bu sü­renin 45 yıla çıktığı da biliniyor…

***

İnsanları çalışma hayatına çekecek yol­lar da biliniyor…

***

Bir yandan da, çalışma hayatına giren in­sanların da verimli olması gerekiyor…

Örneğin Almanya’da bir çalışan:

Çalışırken hakkını fazlasıyla alabiliyor;

Alım gücünü yüksek tutabiliyor;

Bırakın borçlanmayı, tasarruflarını artı­rabiliyor…