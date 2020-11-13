Genlerimizde sanayicilik yok, adımızda kimsede olmayan ülkemiz var

ZÜLFİKARLAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, Başkanvekili Cengiz Solakoğlu, Kurumsal İletişim Direktörü Çağlayan Kent ve danışmanlık hizmeti veren Ozan Özkan geçenlerde gazeteye ziyarete geldi.

Çağlayan Kent, Zülfikarlar Holdingde ilgili kısa tanıtım notunun yer aldığı dosyayı uzatınca logodaki aslan dikkatimizi çekti. Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve ben, logoyu yorumladık:

- Logodaki aslan, ING Bank’ı çağrıştırıyor.

İsfendiyar Zülfikari, farkı ortaya koymaya çalıştı:

- Bizimki İran aslanı...

Ardından grubun tarihçesine girdi:

-Ailem İran Azerisi. Zülfikarlar Holding’in tarihçesi 1942 yılında Hacı Zülfikari tarafından İstanbul’da kurulan “Hacı Zülfikarlar Mahdumları” adlı şirkete dayanıyor.

Robert Kolej mezunu olan babası İskender Zülfikari’nin 1972’de Zülfikarlar Kimya’yı kurarak kimyevi madde ticaretine başladığını kaydetti:

-Şirket 1985 yılında Yarımca’da (Kocaeli) ilk depolama tesisi yatırımını gerçekleştirdi. Ardından Akça Kimya’yı kurdu.

Ailenin 1994’te stratejik büyüme kararı aldığını anlattı:

-Akaryakıtta Turkuaz Petrol, finansta Akdeniz Faktoring ve Akdeniz Menkul Değerler kuruldu. Aynı yıl Zülfikarlar Holding çatısı oluşturuldu.

1997’de amcası Kazım Zülfikari’nin menkul değerler şirketini devralarak gruptan ayrıldığını aktardı:

- Ben 1999’da ABD’den döndüm. 2001 yılında babam İskender Zülfikari vefat etti. Babamın vefatı üzerine 20’li yaşlarımda yönetimi üstlendim.

2005’te ana yatırım alanlarını akaryakıt, kimya, finans ve enerji olarak belirlediklerini vurguladı:

- 2007’de elektrik üretim ve satışı faaliyeti hedefiyle Tesla Enerji’yi kurduk.

2016’da yılın büyük satın almasını gerçekleştirdiklerini anımsattı:

-Bizim Turkuaz Petrol 12’nci sırada iken özelleştirmeden Türkiye Petrolleri’ni (TP) aldık.

Alım bedelini sordum, anımsattı:

- 490 milyon liraya aldık. Sonraki yatırımlarla harcadığımız para 800 milyon lirayı buldu.

Ardından şu ayrıntıyı paylaştı:

- TP’yi alırken Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) kredi kullandık.

Bu noktada kimya ticaretine değindi:

- Kimyevi hammaddeler ithalatı yapıyoruz. Bu alanda yıllık iş hacmimiz 1.5 milyar lira dolayında. Kimya tarafında yurt dışında şirket alımı yapmak gündeme gelebilir.

Üretime dönük yatırımları olup olmadığını merak ettim, şu yanıtı verdi:

- Bizim genlerimizde sanayicilik yok. İşimiz al-sat...

Sonra TP’ye döndü:

- TP’yi aldığımızda imtiyazı vardı, kaldırıldı. TP’yi alınca sektörümüzde 7’nci sıraya yükseldik. Tabi TP, Turkuaz Petrol’ün yerini almış oldu. Sektörde TP ile varız. Şimdi 6’ncı sıradayız.

TP’nin akaryakıt istasyonu sayısının 685 olduğunu kaydetti:

- İstasyonlardan 50’si bize ait. Diğerleri bayilerimiz. 2020’de en iyi yol alanlardan biriyiz. Hedefimiz ilk 3’e girmek. Adımızda ülkemiz var, bu kimsede yok.

Şu noktanın altını çizdi:

- Layıkı ile yapılırsa akaryakıt dağıtımı bankacılık kadar değerli lisans. O nedenle lisans dikkatli verilmeli.

Noktayı grup cirosunu paylaşarak koydu:

- 2019 ciromuz 10.5 milyar lira.

Türkiye Petrolleri’nin Zülfikarlar Holding’te çıtayı yükselttiği görülüyor.

CHP, KOBİ’leri nasıl görüyor, neler öneriyor?

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak aradı:

- Sayın Genel Başkanımız KOBİ’lerin sorunları ve çözüm önerilerini açıkladı. Dikkatini çekmek istedim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının KOBİ’lerle ilgili bölümünü danışmanı Veli Özdemir’den rica ettim, gönderdi.

Kılıçdaroğlu’nun Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri’in (KOBİ) sorunları ve çözüm önerilerini içeren sözlerini sizlerle paylaşmakta yarar gördüm:

►Nisan ayında ertelenen vergiler ve banka kredileri için vadelendirme imkanı getirilsin. KDV sistemi revize edilerek girdi-çıktı farkı kaldırılsın, şirketlerin devletten KDV alacakları ödensin.

► KOBİ’lerin ekonomik büyümeye katkılarını güçlendirmek için yararlanabilecekleri finansman seçenekleri genişletilsin. KOBİ’ler için banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfırlansın.

► Katma değeri yüksek ürün üretecek firmalara özel kredi ve vergi desteği sağlansın. Teşvikli kredilerin yerinde kullanıldığını ölçmek için denetim mekanizması oluşturulsun.

►Asgari ücrette vergi kaldırılsın.

►Kamu ihale sistemi KOBİ'lerden alımları teşvik edecek şekilde değiştirilsin. AB ülkelerinde kamu alımlarının ortalama yüzde 56'sı KOBİ'lerden yapılıyor. Yunanistan'da bu oran yüzde 84'ü buluyor. Türkiye'de bu konuda bir veri yok.

► Devlet kurumlarına satılan mallar dolayısıyla üreticinin bekleyen alacakları süratle ödensin.

► Bütün OSB'lerde "Teknoloji Liseleri" kurulsun. İnovasyon ve dijitalleşme desteklensin. Dijitalleşme için gerekli beceriye sahip işgücü yetiştirilsin.

► KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimi desteklensin.

►Teşvik sistemi bölgesel ve sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilsin. Doğu-Güneydoğu'da yeni cazibe merkezleri yaratılarak yatırım ve istihdam teşvik edilsin.

►OSB’lerde KOBİ’lere özel enerji fiyatı uygulansın, üretimde verim ve rekabet gücü artırılsın.

►Bilişim altyapısında bölgesel farklar giderilsin.

►Kriz öncesi vergi ve sigorta borcunu düzenli ödemiş KOBİ’lere vergi indirimi teşviki verilsin.

►Banka borçları, çekler ve protesto edilmiş senetler nedeniyle "kara liste"ye girmiş KOBİ'ler bir defaya mahsus listeden çıkarılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılsın.