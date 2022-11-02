Getir, Doğu'nun kapısını Azerbaycan'la aralıyor

Türkiye’nin en önemli hızlı teslimat şirketi Getir, 12 milyar dolarlık değerleme ile en değerli şirketler arasında da yer alıyor. Son iki yılda hızla büyüyen şirket, Avrupa ve Amerika kıtasındaki büyümesini Asya ile desteklemek istiyor. Hatırlayacağınız üzere bununla ilgili son gelişmeyi geçen yıl ekim ayı sonunda sizlerle paylaşmıştık. O haberimizde Getir’in İspanyol uygulama Blok’u aldığını, Vishal Verma ve Varun Kapoor adlı iki Hintli ile Hunab Moreno adlı bir İspanyol girişimcinin kurduğu Blok’un Hindistan’daki ekibini de devralarak yeni bir üs kurma planında olduğunu sizlere duyurmuştuk. Gelinen süreçte Hindistan’da teknoloji üssü kuruldu.

Asya için ikinci bir adım ise geçtiğimiz günlerde atıldı. Getir, hem Asya hem de Türki Cumhuriyetlerin bulunduğu coğrafya ulaşmak için Azerbaycan ile temasa geçti. Getir’in CEO’su Hatice Evren, Azerbaycan’a gitti ve görüşmelerini yaptı. Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMBDA) Yönetim Kurulu Başkanı Orkhan Mammadov ile de bir araya geldi. Mammadov, Getir’in Azerbaycan pazarına girişini görüştüklerini duyurdu.

ALMAN RAKİBİNİ ALMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz yıl İngiltere ile sadece Avrupa değil, küresel anlamda da ilk adımı atan Getir, ardından Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya pazarına girdi. Ardından ABD’ye giren Getir, bir yandan satın almalarla büyüme kararı aldı. Anadolu Grubu bünyesindeki mobilite şirketi Moov'un yüzde 75'ini alan Getir, 2021’in sonlarında İngiliz startup Weezy’yi, sonrasında ise İspanyol Blok’u bünyesine kattı.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda ise Almanya pazarında büyümesini alımla geliştirmek isteyen Getir, Alman rakibi Gorillas Technologies'i satın almak için ileri aşama görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Kaynaklara dayandırılan haberde, sunulan teklifin nakit ve hisse takası karışımından oluştuğu belirtiliyor. Satışın gerçekleşmesi halinde bu satın alma, Mubadala Investment Co. ve Sequoia Capital tarafından desteklenen Getir’in İngiltere ve Almanya’nın da dahil olduğu Avrupa pazarı içinde basamak atlamasını sağlayabilir.

Getir gibi satın almalarla büyüyen alman Gorillas bu yılın başlarında Fransız Frichtti’yi bünyesine katmıştı.