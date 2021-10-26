'Getir' Hindistan'a teknoloji götürüyor

Türkiye’nin son dönemde adından en fazla söz ettiren şirketlerinden biri Getir. Sene başından bu yana Avrupa’daki hızlı büyümesini sürdüren, 7.5 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, hizmet verdiği ülkeler arasına geçtiğimiz hafta açtığı Portekiz operasyonunu da ekledi. Bir yandan hizmet ağını genişleten Getir, bir yandan da altyapı çalışmalarına hız verdi. Getir, Asya’nın yazılım üssü Hindistan pazarına giriyor. Ancak Getir burada dağıtım işi değil, büyük bir teknoloji merkezi kurmayı planlıyor. Getir, Hindistan’daki operasyonuna aslında satın aldığı İspanya’daki Blok adlı uygulama ile girdi. Vishal Verma ve Varun Kapoor adlı iki Hintli ile Hunab Moreno adlı bir İspanyol girişimcinin kurduğu Blok’un Hindistan’da 12 kişilik bir mühendislik ekibi bulunuyordu. İşte o ekip büyüyecek ve Getir, Asya’nın en kalabalık ikinci ülkesini kendisi için bir teknoloji merkezi haline getirecek.

ÜLKENİN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK

Blok’un kurucularından olan, şu anda da Getir’in Hindistan'da Mühendislik Direktörü Varun Kapoor, mühendislik merkezinin yıl sonuna kadar 12 olan çalışan sayısını 300’ün üzerine çıkarmayı planladıklarını söyledi. Kapoor, “Hindistan, dünyayı ölçeklendiren eşit derecede fantastik teknolojiler inşa etmiş bir ton fevkalade yetenekli mühendise sahip. Getir için, buradaki kaynak havuzundan yararlanmak istiyor. Burada açmayı planladığımız operasyonların ölçeği ile Getir, Hindistan'daki en büyük teknoloji merkezlerinden birine sahip olacak ve diğer pek çok küresel unicorn’u geride bırakacak” dedi.

ABD’DE 3 ŞEHİR İÇİN HAZIRLANIYOR

Getir, bu sene başında İngiltere ile Avrupa pazarına adım attıktan sonra kısa bir süre içinde Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’ya giriş yaptı. Getir’in son durağı da dün Portekiz oldu. 8 ülkeye giren Getir, bu yılın sonuna kadar da ABD operasyonuna başlamak istiyor. Burada da ilk hedef 3 şehirde yer almak.

ANLAŞMA TAMAMLANDI, MOOV’U 23 MİLYON DOLARA ALDI

Getir, bir yandan yurt dışında büyürken bir yandan Türkiye’de de varlıklarını artırıyor. Anadolu Grubu bünyesindeki mobilite şirketi Moov'un yüzde 75'ini almak için Ağustos ayında anlaşmaya varan yerli unicorn’un Getir'e satışında, sona gelindi. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz haftalarda onay verdiği satış sürecinde imzalar atıldı ve Moov’un yüzde 75’i Getir’e satıldı. Ağustos ayında yapılan açıklamada fiyat 16 milyon dolar olarak açıklanmışken, bugün yapılan açıklamada bu rakam 23 milyon dolar olarak ifade edildi. Getir ise, geçtiğimiz Mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu. En son Haziran ayı başında 550 milyon dolar yatırım alan Getir, bu yatırımın ardından değerini 7.5 milyar dolara taşımıştı.