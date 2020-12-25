GetirYemek, ‘Bi Mutluluk’la restoranlara destek olacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci ülkelerin, şirketlerin, insanların ekonomisini zora sokmaya devam ediyor. Şu ana kadar pandeminin yarattığı yıkımın bir ekonomisi çıkarılmış değil. Ancak on milyonlarca insanın iş kaybı yaşadığı aşikar. Turizm, ulaşım gibi sektörleri adeta durma noktasına getiren pandeminin olumsuz etkilediği bir başka sektör ise yeme- içme. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) verilerine göre Türkiye’de restoran ve cafe olarak nitelediğimiz yeme-içme noktalarının sayısı 100 bin civarında. 500 binden fazla insana iş imkanı yaratan yiyecek–içecek sektörünün büyüklüğü ise 90 milyar TL. Pandemi ile birçok işletmeci zor duruma girerken, alınan yeni tedbirlerle beraber müşterilerine hizmet etmekte zorlanmış durumda. Bu sorunu ise restoranlar paket servis ile çözmeye çalışıyor. İşte bu noktada ilginç bir kampanya dikkatimi çekti. Getir markasıyla tanıdığımız GetirYemek, restoranların açık kalması ve işsizliğin artmaması için “Bi Mutluluk Hareketi” adlı bir çalışma başlattı.

"Komisyon almıyoruz nakit hızlandı"

Yapılan çalışma ve sonuçları hakkında bilgi almak için GetirYemek CEO’su Batuhan Gültakan ile görüştüm. Verdiği bilgiler ilginçti. Sizlerle paylaşayım istedim. Restoranları kendilerine iş ve emek ortağı belirlediklerini anlatan Gültakan, “Onlarla birlikte büyüyeceğimizin bilinciyle, dayanışma içinde hareket ettik ve ediyoruz. Bu nedenle restoranlar için bir destek sunma planını hayata geçirdik. GetirYemek’teki sipariş yönlendirme hizmeti komisyonumuzu Ocak ayı sonuna kadar kaldırdık” bilgisini veriyor. Restoranların şu anda sıcak paraya ihtiyaç duyduğunu da dile getiren Gültakan, “İşletmecilerin hızlı nakit ihtiyacı yükseldi. Bu nedenle restoranların kazançlarını 24 saat içerisinde hesaplarına gönderiyoruz. Bunun yanı sıra restoranların platforma listelenmeleri ve kampanyalara katılmaları gibi süreçler için herhangi bir ek ücret de talep etmiyoruz” diyor.

1 HAFTADA SİPARİŞ YÜZDE 25 ARTTI

KAMPANYA 10 Aralık’ta başlamış. Gelinen sonucu sorduğumda ise Batuhan Gültakan, “Bir haftada siparişler ortalama yüzde 25 arttı. Şu anda İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Denizli olmak üzere 7 şehirde hizmet veriyoruz ve 15 binin üzerinde restoranla iş birliği içindeyiz. Pandemi ile birlikte restoranlar kepenk indirmişti. Birçok işletmeci ışığı gördü ve tekrar kapılarını açtı. Bu da istihdam kaybını engelliyor. Bizim en büyük arzumuz da bu” diye yanıtlıyor.