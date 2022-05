Gezegenin kaderi G20’ye bağlı ama G20 doğru yolda değil

World Resources Institute (Dünya Kaynakları Enstitüsü), E3G ve Energy and Climate Intelligence (Enerji ve İklim İstihbarat Birimi - ECIU) yazarları tarafından hazırlanan, “Keeping 1.5°C alive: the G20+ gap to close this year” başlıklı rapor iklim krizi ile mücadeleye dair olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Yeni analiz bulgularına göre, G20 ülkeleri şimdiye kadar, dünyanın Birleşmiş Milletler’nin 1,5 derece küresel ısınma hedefine ulaşma yolunda ilerlemesini sağlayabilecek, iyileştirilmiş yeni emisyon azaltım taahhütlerinde bulunmadı. Gruptaki büyük ekonomiler, dünyanın sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 75’inden sorumlu oldukları için, ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma yolunda kilit bir role sahip.

Kamuya açık verilere ve analizlere dayanan rapor, makta olup, yüksek emisyona neden olan ülkelere, ülkelerinin ulusal iklim taahhütlerine, iklim azaltım hedeflerine ve bu hedefleri uygulama çabalarına ilişkin bir değerlendirme sunuyor.

Verilen sözler unutuldu

G20 ülkeleri geçen yıl Kasım ayında Glasgow’da düzenlenen COP26 BM İklim Zirvesi’nde, G20 ekonomileri bu yıl 2030 iklim hedeflerini (Ulusal Katkı Beyanları - NDC’leri) yeniden gözden geçirme ve güçlendirme konusunda anlaşmışlardı; ancak şimdiye kadar, hiçbir G20 ekonomisi bu taahhüdü yerine getirmedi. Jeopolitik bağlam, COP26’dan bu yana, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesiyle önemli ölçüde değişti. Birçok ülke, fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını sona erdirmek ve bu nedenle Rusya’ya finansman akışını kesmek için karbonsuz ekonomi geçişini hızlandırmaya çalışıyor.

Avrupa Birliği’nin politika önerileri, bu süreci destekliyor. Öte yandan, fosil yakıt fiyatları yükselirken, yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesi, iklim çözümlerine yatırım yapmanın ekonomik faydaları daha da netleştiriyor. Raporda ortaya çıkan temel veriler ise şöyle:

Türkiye Ulusal Katkı Beyanı’nı henüz güncellemedi

Avustralya, Brezilya, Endonezya ve Meksika’nın 2030 için açıkladıkları emisyon hedefleri son derece yetersiz. Eğer 1.5 derece hedefini ulaşılabilir bir yerde tutacaksak, 2030 emisyon hedeflerini 1.5 derecelik bir yola uyum sağlayacak şekilde geliştirmek, bu grup ülkeler için acil bir önceliktir. Mısır, Hindistan ve Türkiye henüz herhangi bir yeni veya güncellenmiş NDC sunmadı. COP27’den önce geliştirilmiş NDC’lerin sunulması gerekiyor. Özellikle Hindistan, COP26’da 2030 yılına kadar enerjisinin yarısını yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya yönelik ve 2070’e kadar net sıfıra ulaşan cesur taahhütler sunabilir.

Çin, Rusya ve Suudi Arabistan, önceki NDC’lerine kıyasla daha gelişmiş 2030 iklim hedefleri sundu, ancak bu yıl taahhütlerini mevcut politikalarının ötesinde iyileştirmek için hala ciddi bir alan var. Geri kalan G20 ülkeleri ve BAE, metan veya ana emisyon sektörleri için daha iddialı hedefler de dahil olmak üzere, bu yıl 2030 iklim hedeflerini hala iyileştirebilir. Bu ülkeler, geçtiğimiz yıl geliştirilen mevcut hedeflerini gerçekleştirme yolunda değiller ve sözlerini eyleme dönüştürmek için acilen yeni planlar ve politikalar sunmaları gerekiyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

ÇÖZÜM BELLİ

ECIU Ulusararası Lideri Gareth Redmond-King “IPCC’nin, Enerji Geçişleri Komisyonu’nun, Uluslararası Enerji Ajansı’nın ve diğer birçok kişinin defalarca işaret ettiği gibi, sıcaklık artışlarını 1,5 derecede tutmak için gereken çözümlere sahibiz. Nasıl ve nerede en büyük etkiye sahip olabileceklerini biliyoruz. Dahası, fosil yakıt fiyatları yükseldikçe ve yenilenebilir enerji maliyetleri düştükçe, bu çözümlere yatırım yapmanın kesinlikle daha ucuz olduğunu ve her G20 ülkesinin ekonomik çıkarına olacağını da biliyoruz. Dünya birbirine bağlı çok sayıda krizle karşı karşıyayken ve ülkeler Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını sona erdirmek için mücadele ederken, COP27 öncesinde ilerleme kaydetmek için yılın yarısından daha az zamanımız kaldı.”

HEDEFLER ÇOK ZAYIF

E3G Jeopolitika, İklim Diplomasisi ve Güvenlik Programı Araştırmacısı Tom Evans “G20 ülkelerinin hiçbiri ısınmayı 1.5 derece ile sınırlama umutlarını canlı tutmak için yeterince çaba sarf etmiyor. Ya hedefleri çok zayıf ya da onları gerçekleştirmek için doğru yolda değiller. Sadece 6 ay önce COP26’da verdikleri 2030 iklim hedeflerini güçlendirme sözünü bu yıl şimdiye kadar tamamen unutmuş görünüyorlar. G20 bu gezegenin kaderini belirleyecek. Mısır’daki COP27 iklim zirvesinde sorumluluk almak, sözlerine bağlı kalmak ve iddialı yeni iklim hedefleri ile öne çıkmak; ya da taahhütlerini bozmak, eli boş dönmek ve bizi 1.5 derece güvenlik eşiğini aşmaya itmek onların seçimi.” FIRSAT

PARMAKLARININ UCUNDA

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nden Jamal Srouji “En son IPCC raporu, küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmanın hala mümkün olduğunu ortaya koyuyor - ancak bu, her sektörde hızlı, geniş kapsamlı dönüşümler gerektirecek. Küresel emisyonların büyük çoğunluğundan sorumlu bir grup olan G20 ülkeleri, metan ve ana emisyon sektörleri için daha iddialı hedefler belirlemek ve aynı zamanda dönüşüm için gerekli politikaları ve yatırımları sunmak da dahil olmak üzere bu yıl 2030 iklim hedeflerini iyileştirme konusunda büyük bir fırsata sahipler. Bunu yapacak araçlar ve çözümler parmaklarımızın ucunda - G20 liderlerinin sadece bunları kullanmaları gerekiyor.”