Gezegenin yedek akçesi tükeniyor, diplomasinin karbon ayak izi yükseliyor
New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumu başlıyor. Savaşlar, ekonomi, güvenlik, yapay zekâ, enerji ve elbette masanın tam ortasında iklim var.
İklim değişikliği ada ülkeleri için ölüm kalım meselesi
23 Eylül’de Genel Kurul’da iklim eylemi ve adil geçiş için yüksek düzeyli toplantı yapılacak. 24 Eylül’de deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı “varoluşsal tehditler” ele alınacak. Durum, özellikle küçük ada devletleri, kıyı kentleri için hayat memat meselesi. Ülke kalacak mı? Devlet batacak mı? İnsanlar nerede yaşayacak? Hukuki statü ne olacak? Sorular korkutucu.
Gezegenin yedek akçesi tükeniyor
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo’ya göre “gezegenin yedek akçesi kalmadı.” State of Global Water Resources 2025 raporuna göre “2025 yılı, küresel nehir debileri açısından 35 yılı aşkın sürenin en kurak yıllarından biri oldu. Karasal su depolaması son on yılda geriledi. Dünyadaki büyük buzullu bölgelerin tamamı üst üste dördüncü yıl buz kaybetti. 2015-2025 arasındaki 11 yıl, kayıtlardaki en sıcak 11 yıl oldu.”
Nepal’de buz eriyor, Rize’de umut
Nepal’de Himalaya buzulları geri çekiliyor, Rize İyidere’de yaşanan sel felaketi sadece toprağı değil umutları da götürürken yanlış yatırımları ortaya koyuyor.
Yıllık afet kaybı 2,3 trilyon dolar
BM’nin 2026 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri raporuna göre 1970-2021 döneminde hava, iklim ve su kaynaklı yaklaşık 12 bin afet, 2 milyondan fazla ölüm ve 4,3 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandı. Yazması zor yaşaması ölümcül.
Everest’te çiş yasaklandı
Felaketin rakamları gelmeye devam ederken, Everest Ana Kampı’ndaki insan faaliyetlerinin Khumbu Buzulu üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmaya göre, kampta günde 6 bin litreden fazla idrar yaklaşık 154 ton buz ve karı eritiyor. Önlem olarak hükümet kampta çiş yapmayı yasakladı.
Zengine sessiz lüks halka iklim bilinci
İnsanın tüketim biçimi, dünyanın en yüksek noktasında bile doğanın hesabına yazılıyor. Bir tarafta ölüm kalım meselesi, sürdürülebilirlik diyor diğer tarafta sessiz lüksü pazarlıyoruz. Büyük evler, otomobiller, şaşalı hayatlar, sınırsız sofraları pazarlıyor. Sonra da yoksula “iklim bilinci” anlatıyoruz. İklim son yılların en popüler konusu, herkesin fikri, zikri var ancak. Çözüm için kimse ödün vermiyor. İklim zirvelerinde verilen sözlerle, tutulanlar arasında dağlar var. İklim diplomasisinin kesinlikle güven krizi var.
Masada iklim, gökyüzünde jet
Dünya liderleri yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve emisyon azaltımını konuşurken, siyasi ve ekonomik elitlerin yüksek karbonlu yaşam biçimi gözlerimizi yaşartıyor. Reuters’a göre 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında 92 binden fazla özel jet uçuşu gerçekleşti, BM için New York’a gidenler cabası.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, diğer liderlerin yoğun uluslararası diplomasi trafiğinin karbon ayak izi hiç hesaplanıyor mu? Bir toplantının diplomatik getirisi, karbon faturası nedir? Çünkü iklim adaleti biraz da bu hesabı yapabilmekte.
New York’ta Emine Erdoğan Sıfır Atık’ı anlatacak
Emine Erdoğan da, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak New York İklim Haftası’nın açılış konuşmasında çözüm “atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltmaktan, sistemlerle birlikte zihniyetimizi değiştirmekten geçiyor.” Diyerek iklim adaletinden bahsetmiş, şaşalı hayatlarımızın sıfır atık için bir engel olduğunu vurgulamış olabilir mi?
Masalar çoğalıyor, sözler neden azalıyor?
Velhasıl, COP17 bitti. New York İklim Haftası başladı.COP37’ye az kaldı. BM Genel Kurulu iklimi konuşuyor. Bilim rapor üstüne rapor yayımlıyor. Sigorta şirketleri iklim riskini fiyatlıyor. Muteber muktedirler sadeleşelim diyor. Kısacası iklim her masada, ancak masalar dağıldığında. Sözer, fonlar, duygulu sözler unutuluyor. Dünya liderleri BM’de “güveni yeniden inşa edeceğiz” dese de “hayaller Paris gerçekler yeşil yıkama.” Belki de artık zirvelere daha az fotoğraf, daha az gösterişli toplantı, daha az jet. Daha çok somut dönüşüm lazım. Çünkü gezegenin de dez avantajlı grupların da yedek akçesi gerçekten tükeniyor. Bizden söylemesi.
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