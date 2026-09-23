Gezegenin yedek akçesi tükeniyor, diplomasinin karbon ayak izi yükseliyor

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Ku­rulu’nun 81. oturumu başlıyor. Savaşlar, ekonomi, güvenlik, yapay zekâ, enerji ve elbette masanın tam ortasında iklim var.

İklim değişikliği ada ülkeleri için ölüm kalım meselesi

23 Eylül’de Genel Kurul’da iklim eylemi ve adil geçiş için yüksek düzeyli toplantı yapılacak. 24 Eylül’de deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı “varoluşsal tehditler” ele alınacak. Du­rum, özellikle küçük ada devletleri, kıyı kentleri için hayat memat meselesi. Ülke kalacak mı? Devlet batacak mı? İnsanlar nerede yaşayacak? Hukuki statü ne olacak? Sorular korkutucu.

Gezegenin yedek akçesi tükeniyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo’ya göre “gezegenin yedek akçesi kalmadı.” State of Global Water Resources 2025 raporuna göre “2025 yılı, küre­sel nehir debileri açısından 35 yılı aşkın sürenin en kurak yıllarından biri oldu. Karasal su depo­laması son on yılda geriledi. Dünyadaki büyük buzullu bölgelerin tamamı üst üste dördüncü yıl buz kaybetti. 2015-2025 arasındaki 11 yıl, ka­yıtlardaki en sıcak 11 yıl oldu.”

Nepal’de buz eriyor, Rize’de umut

Nepal’de Himalaya buzulları geri çekiliyor, Rize İyidere’de yaşanan sel felaketi sadece top­rağı değil umutları da götürürken yanlış yatı­rımları ortaya koyuyor.

Yıllık afet kaybı 2,3 trilyon dolar

BM’nin 2026 Sürdürülebilir Kalkınma Hedef­leri raporuna göre 1970-2021 döneminde hava, iklim ve su kaynaklı yaklaşık 12 bin afet, 2 milyon­dan fazla ölüm ve 4,3 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandı. Yazması zor yaşaması ölümcül.

Everest’te çiş yasaklandı

Felaketin rakamları gelmeye devam eder­ken, Everest Ana Kampı’ndaki insan faaliyet­lerinin Khumbu Buzulu üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmaya göre, kampta günde 6 bin litreden fazla idrar yaklaşık 154 ton buz ve karı eritiyor. Önlem olarak hükümet kampta çiş yapmayı yasakladı.

Zengine sessiz lüks halka iklim bilinci

İnsanın tüketim biçimi, dünyanın en yüksek noktasında bile doğanın hesabına yazılıyor. Bir tarafta ölüm kalım meselesi, sür­dürülebilirlik diyor diğer tarafta sessiz lüksü pazarlıyoruz. Büyük evler, otomobiller, şaşalı hayatlar, sınırsız sofraları pazarlıyor. Sonra da yoksula “iklim bilinci” anlatıyoruz. İklim son yılların en popüler konusu, herkesin fikri, zikri var ancak. Çözüm için kimse ödün vermiyor. İk­lim zirvelerinde verilen sözlerle, tutulanlar ara­sında dağlar var. İklim diplomasisinin kesin­likle güven krizi var.

Masada iklim, gökyüzünde jet

Dünya liderleri yenilenebilir enerjiyi, ener­ji verimliliğini ve emisyon azaltımını konuşur­ken, siyasi ve ekonomik elitlerin yüksek karbon­lu yaşam biçimi gözlerimizi yaşartıyor. Reu­ters’a göre 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında 92 binden fazla özel jet uçuşu gerçekleşti, BM için New York’a gidenler cabası.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, diğer liderlerin yoğun uluslararası diplomasi trafiğinin karbon ayak izi hiç hesaplanıyor mu? Bir toplantının diplomatik getirisi, karbon fatu­rası nedir? Çünkü iklim adaleti biraz da bu hesa­bı yapabilmekte.

New York’ta Emine Erdoğan Sıfır Atık’ı anlatacak

Emine Erdoğan da, BM Sıfır Atık Yüksek Dü­zeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ola­rak New York İklim Haftası’nın açılış konuşma­sında çözüm “atıklarımızla birlikte alışkanlıkla­rımızdaki aşırılıkları azaltmaktan, sistemlerle birlikte zihniyetimizi değiştirmekten geçiyor.” Diyerek iklim adaletinden bahsetmiş, şaşalı ha­yatlarımızın sıfır atık için bir engel olduğunu vurgulamış olabilir mi?

Masalar çoğalıyor, sözler neden azalıyor?

Velhasıl, COP17 bitti. New York İklim Hafta­sı başladı.COP37’ye az kaldı. BM Genel Kurulu iklimi konuşuyor. Bilim rapor üstüne rapor ya­yımlıyor. Sigorta şirketleri iklim riskini fiyat­lıyor. Muteber muktedirler sadeleşelim diyor. Kısacası iklim her masada, ancak masalar da­ğıldığında. Sözer, fonlar, duygulu sözler unu­tuluyor. Dünya liderleri BM’de “güveni yeniden inşa edeceğiz” dese de “hayaller Paris gerçekler yeşil yıkama.” Belki de artık zirvelere daha az fotoğraf, daha az gösterişli toplantı, daha az jet. Daha çok somut dönüşüm lazım. Çünkü geze­genin de dez avantajlı grupların da yedek akçesi gerçekten tükeniyor. Bizden söylemesi.