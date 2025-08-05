Gıda fiyatı/kalitesi sorunluysa; işçi/öğrenci verimliliği de sorunludur…
Ekonominin bugünü ve geleceğinde:
İşçi ve öğrencinin önceliği/önemi var…
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Üretimin/verimliliğin artırılıp/kaliteleştirilmesinde ve bu vesile ile enflasyondan faizlere, tasarruftan açıklara tüm makro sorunların çözümünde önceliği/ önemi olan işçinin, öğrencinin verimliliği ve sağlığında ise:
Gıda fiyatları ve kalitesinin önceliği/ önemi var…
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Yani…
Gıda fiyatları ve kalitesindeki sorun:
Bugünümüzü ve geleceğimizi hayati önemde etkiliyor…
Ve…
Bu alandaki sorunu öncelikli olarak görüp, çözmemiz gerekiyor…
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Sorunu nasıl göreceğiz?
Resmi verilerle…
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Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri:
Gıda fiyatlarının normal seyrettiğini ve önemli bir sorun olmadığını gösteriyor!
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Oysa…
Yine dün, domates örneğiyle açıklamaya çalışmıştım:
Antalya Ticaret Borsası’nın Hal Endeksi’ne göre:
Temmuz ayında domates fiyat endeksi aylık yüzde 40 artmış…
Bu artış, miktardaki yüzde 70 azalış sayesinde gerçekleşmiş….
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Hububat ve bakliyatlarda da, meyve sebzenin genelinde de fiyatlarda ciddi artış var, üretimdeki (çeşitli nedenlerle) düşüş nedeniyle…
VELHASIL
Hal, marketler, pazarların dili, gıda fiyatlarındaki artışı/sorunu anlatıyor…
Ürünler ise kalitedeki/korumadaki sıkıntıyı gösteriyor…
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Hal böyleyken:
“Gıda fiyatları geçen ay binde 7 yükseldi” demek, üretene de tüketene de fayda sağlamaz…
Sonuçta:
Sorun çözülemez, daha da artar…