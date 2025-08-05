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Gıda fiyatı/kalitesi sorunluysa; işçi/öğrenci verimliliği de sorunludur…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Ekonominin bugünü ve geleceğinde:

İşçi ve öğrencinin önceliği/önemi var…

* * *

Üretimin/verimliliğin artırılıp/kali­teleştirilmesinde ve bu vesile ile enflas­yondan faizlere, tasarruftan açıklara tüm makro sorunların çözümünde önceliği/ önemi olan işçinin, öğrencinin verimliliği ve sağlığında ise:

Gıda fiyatları ve kalitesinin önceliği/ önemi var…

* * *

Yani…

Gıda fiyatları ve kalitesindeki sorun:

Bugünümüzü ve geleceğimizi hayati önemde etkiliyor…

Ve…

Bu alandaki sorunu öncelikli olarak gö­rüp, çözmemiz gerekiyor…

* * *

Sorunu nasıl göreceğiz?

Resmi verilerle…

* * *

Dün TÜİK tarafından açıklanan enflas­yon verileri:

Gıda fiyatlarının normal seyrettiğini ve önemli bir sorun olmadığını gösteriyor!

* * *

Oysa…

Yine dün, domates örneğiyle açıklamaya çalışmıştım:

Antalya Ticaret Borsası’nın Hal Endek­si’ne göre:

Temmuz ayında domates fiyat endeksi aylık yüzde 40 artmış…

Bu artış, miktardaki yüzde 70 azalış saye­sinde gerçekleşmiş….

* * *

Hububat ve bakliyatlarda da, meyve seb­zenin genelinde de fiyatlarda ciddi artış var, üretimdeki (çeşitli nedenlerle) düşüş nedeniyle…

VELHASIL

Hal, marketler, pazarların dili, gıda fiyat­larındaki artışı/sorunu anlatıyor…

Ürünler ise kalitedeki/korumadaki sıkıntıyı gösteriyor…

* * *

Hal böyleyken:

“Gıda fiyatları geçen ay binde 7 yükseldi” demek, üretene de tüketene de fayda sağla­maz…

Sonuçta:

Sorun çözülemez, daha da artar…

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