Gıda için yeni bir tarım politikası…

Son dönemde sürekli gündemde olan tarım ve gıda fi yat artışlarını düşünürken, hangi yanlışları yaptığımızı sıralayıp, yeni bir tarım planlamasına ihtiyacımız olduğunu ortaya koydum.

Tarım ürünlerinin fiyat artışı nedeniyle siyasi liderler çok sayıda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda açıklama yaparken, “Gerek sebzede, gerek meyvede, hatta bakliyatta çok ciddi fiyat artışları görüyoruz. Esnaf olarak siz süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizi bulacaktır” diyerek, polisiye kontrolleri ima etti.

Hem üreticinin hem de tüketicinin memnun olmadığı tarımsal gıda fiyatlarının artışına neden olan konularla ilgili son dönemde üreticilerle ve gıdacılarla yaptığım görüşmeler sonucu düşündüğüm konuları başlıklar altında sıralamak istiyorum:

- Kentlere göç sonucu ekim yapılan alanlar daraldı. Miras yoluyla küçülme bir yana minyatürleşen tarımsal alanlar verimliliğini kaybetti.

- Kent yakınlarındaki üretim alanları imara açılıp, betonlaştı.

- Çiftçi nüfus, ürettiğinin karşılığını alamadığı düşüncesiyle hızla tarım alanını terketti/ terkediyor. Üstelik koruyucu maaş sistemiyle bu gelirin benzerini iş yapmadan, kentte yaşayarak sağlayabiliyor.

- Mazot, tohum gibi tümü dışa bağlı girdilerde döviz kurlarına bağlı artış yaşandı. Kamudan yapılan destekler üreticiyi tatmin edecek seviyeye ulaşmadı.

- Kooperatifçilik gibi girdi maliyetlerini düşürecek birliktelikler desteklenmiyor. Tire Süt gibi başarılı deneyler yönetici becerisine bağlı tesadüfi örnekler olarak kaldı.

- Tarımsal birlikler, üyelerine yüksek faizle kredi kullandırarak zora düşürdü hatta hacizler uyguladı.

Bunlar, konunun yeniden ele alınması, üretenin tatmin edici fiyat bulması için dolara bağlı girdi maliyetlerini indirecek kamu desteklerinin devreye sokulması, ekim alanlarının büyütülmesi gerektiğini gösteriyor. Polisiye önlemlerin çare olmadığı yüzyıl önce anlaşıldı. Türkiye, sistemli bir tarımsal ürün ithalatçısı konumunda. Bu nedenle çok yönlü bir tarım politikası için adımlar atılmalı. Ama salt günü planlayan bir Tarım Bakanlığı buna hazır mı, bundan emin değilim. Fahiş fiyat artışları, ancak çok yönlü yeni tarım politikasıyla önlenebilir.

Tarımın kaderi planlanmadır…

GÜNÜN SÖZÜ:

İnsan gerçeği ülkenin asıl konusu. Cüzzamı ülkeden silen Dr. Türkân Saylan için Çağdaş Yaşam‘ın anma günü, öncülerin önemini bir kez daha ortaya koydu.