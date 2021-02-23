Gıda üreticisine Afrika kapısını açtı

İstanbul Bağcılar’da bir pizza üreticisi, Gana’nın en büyük fast food zincirlerinden birinde en çok tercih edilen ürüne imza atıyor. İzmir OSB’deki bir sos üreticisi ise yine aynı ülkede bistro restoranın mutfağına kilolarca ürün gönderiyor. Bu küçük üreticilerin ortak noktası onları Afrika’daki alıcılarla buluşturan Trek Food Services’ın patronu Evrim Rizvanoğlu. Türkiye’nin dört bir yanındaki başta dondurulmuş olmak üzere hazır tüketime uygun gıda ürünlerini Orta ve Batı Afrika ülkeleri ve Filipinler gibi pazarlara gönderen Rizvanoğlu, pandemi döneminde yerel üreticileri dünyanın gelişmekte olan pazarlarına ulaştıran bir isim.

Eğitimini California State Üniversitesi ve Florida International Üniversitesi’nde tamamlayan Rizvanoğlu, özellikle yurtdışında altyapı inşaatları yapan Fermak’ın üçüncüsü kuşak temsilcisi. Kendi deyimiyle kurumsal hayattan çok macera peşinde koşan bir girişimci olduğundan aile şirketinin güvenli suları onu kesmemiş. Kendi başına bir şeyler kurmak için her zaman küçük girişimleri bulunduğunu anlatan Rizvanoğlu’nun, hikayesini netleştirmek için Fizan’a gitmesi gerekmiş. Deyim gereği değil, gerçekten de bizim Fizan olarak adlandırdığımız, Libya’nın Sabya bölgesinde bir yılı aşkın süre yaşadığı deneyimin kendisine yeni ufuklar açtığını söylüyor. “Fermak’ın Fizan’da altyapı projesi vardı. Ben de daha 29 yaşındaydım ama buradaki işleri yerinden yöneteceğim dedim. Hayatımın çok önemli 1.5 yılını geçirdiğim Fizan’da Afrika ile de ilgili önemli bilgiler edindim. Önemli insanlarla tanıştım. Libya’da devrim olunca oradaki işlerimizi ÇAD’lı korumalara bırakıp Türkiye’ye geldik. Ancak ben cebimde güzel fikirlerle buraya dönmüştüm” diye anlatıyor yaşadığı deneyimi.

‘Öyle bir iş yap ki sosyal fayda da sağlasın’

Van’da doğup büyüyen Evrim Rizvanoğlu, girişimciliğin sosyal bir yanı olması gerektiğine inananlardan. Yaptığı işin kapsayıcı olması gerektiğini belirten Rizvanoğlu, küçük üreticilere nasıl ulaştığı ve ihracat pazarlarıyla nasıl buluşturduğunu şöyle anlatıyor: “Bu iş modeli uzun zamandır aklımdaydı. Afrika’nın büyüyen kentlerinde müthiş bir ticari hareketlilik var. Bizde de müthiş bir üretici profili var. Öyle üreticilerimiz var ki son derece temiz, lezzetli ancak bulundukları bölgeyle kısıtlanmış durumdalar. İhracat fikri onlara uzak geliyor. Örneğin bir arkadaşımın okulu öğrencilere çok lezzetli bir pizza veriyormuş. Anlatınca merak ettim. Bağcılar’da bir üretici. Son derece temiz, bütün izinleri var. Dondurulmuş halde Afrika’ya pizza gönderelim dedim. Elbette kabul etti. Gana’nın gıda ithalat izinlerini aldık, bütün sertifikaları hallettik. Ülkenin en büyük fast food zincirine pizza gönderiyoruz. Bunun gibi salça, tavuk, sos gibi ürünleri Moritanya, Gana hatta Filipinler’e gönderiyoruz.”

Trek Food Services’in şu anda çalıştığı yaklaşık 10 üretici var. Pandemi nedeniyle Afrika’da da restoranlar açılamadığı için şu anda frene bastıklarını anlatan Rizvanoğlu, bu dönemi Gana’da bir depo yatırımı için değerlendirdiklerini söylüyor. Rizvanoğlu, “Gana’da Lübnanlı bir restoran zincirine döner veriyoruz. Dönerin özel bir sosu var. Burada döner yiyen başka bir restoran patronu bu sostan sipariş verdi. Şu anda en çok satan ürünlerden biri bu. Küçük üretici ister kendi markasıyla ihracat yapıyor isterse bizim etiketlerimizle. Önemli olan farklı pazarlara ulaşabilmeleri. Hedefimiz bu yıl 15 üreticiye ulaşmak. Pandemiden sonra Türk gıda ürünlerinin bütün Afrika’daki zincirlerin aranılanı olacağını belirtiyorlar. Çünkü Afrika’da orta sınıf güçleniyor. Tüketim artıyor. Biz de özellikle gıdada bu pazar fırsatını gördük” diyor.

Salça, sos gibi ürünlerle özellikle kadın girişimcileri ihracatçı yapmaya odaklandığını anlatan Rızvanoğlu, bu yaz hedeflerinin Anadolu’daki kadın üreticileri keşfedip ihracata yönlendirmek olduğunun altını çiziyor.

'Van’daki Dostluk Grubu büyüyecek’

Evrim Rizvanoğlu, 2018’de Van’da erkek gömleği üretim tesisi kuran Dostluk Grubu’nun üyesi. Çalışanların yüzde 85’ini kadınların oluşturması hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Rizvanoğlu, 500 milyon TL’lik yatırımla kurulan fabrikada şu anda sadece fason üretim yapıldığını söylüyor. Rizvanoğlu, “Sadece erkek gömleği üretiyoruz. Amacımız üretimi ihracata taşımak. İlerleyen tarihlerde tekstil projeyi geliştireceğiz. Bu yıl ihracata başlanacak. İlk gönderimi Kuveyt’e yaptık” diye konuştu.