Gıdada kendine yeterlilik nasıl olabilir?

Dünyada iklimsel değişimler tarımda mevsim normallerini ortadan kaldırdı. Kuraklık, ürün arzını ciddi etkiler oldu. ‘Gıda Güvenliği’ konusunu toplumun sorun dizgisinde ilk üç arasına almalıyız. Bu alanda örnek ülke deneylerinden yararlanmamız gerekiyor...

DÜNYA’nın deneyimli tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım haftalardır “gıda açığı” konusunda yönetimi uyarıyordu. Geçen hafta TZOB ‘’Buğday Rekolte Tahmini‘’ni açıkladı. Ortada 2 milyon tonu aşan bir açık vardı, Yıldırım haklı çıkmıştı...

Bu alanda neler oluyordu?

Dünya genelinde ülkeler iki gelişme ile karşılaştı:

1-İklimsel değişim tarımda mevsim normallerini ortadan kaldırdı. En kötüsü ‘’kuraklık‘’ ürün arzını ciddi etkiler oldu. Bu durum önlenemez şekilde devam edeceğe benzer.

2-Tarımsal işgücü açığı kronik boyut kazandı. Türkiye’nin tarım hasadını en az 10 yabancı ulusun insanı yapıyor. Güney Doğu Asya ülkeleri, Filipinler ve Endonezya'dan işgücü getirmek zorundalar.

Roma Kulübü'nün 60’lı yıllardaki ‘’Beslenme ve Nüfus‘’ raporu, birçok ülkeyi panikleterek ‘’Tarımda Yeterlilik” ilkesini benimsetti. Kaynak tahsisleri her ürünü yetiştirmeye dönük olarak yanlış olarak işletildi. Bu konu tek ‘’övünç kaynağı’’ oldu. Oysa, Hollanda gibi kimi ülke olayı yeni tarım teknikleri ve ‘’Gıda Güvenliği‘’ konusu olarak ele aldı. İklimsel döngüye uygun ürünlerde ihtisaslaştı. AB bu yeniliği ‘’Ortak Tarım Politikası‘’ (CAP) uygulamasında eksen yaptı.

Bu alanda, hem Kuzey, hem de Güney Kore’nin ‘’gıda güvenliği‘’ konusundaki anlamlı politikaları dikkat çekiyor.

Her 2 ülke zıt yönde ayrı rejimlerle yönetiliyor ama ‘’gıda güvenliği‘’ konusunda tavır ve duruşları aynı. Yaklaşımları ‘’el açmadan‘’ insanını doyurabilmek. Kuzey için ‘’açlık var‘’ dense de, doğrusu ‘’protein açığı‘’ olacak. ‘

’Gıda Güvenliği’’ konusunu toplumun sorun dizgisinde ilk üç arasına almazsak, oluşacak açıklar, toplumu tehdit edici düzeye gelecek.

İşin şakası yok, alarm zilleri “sürekli‘’ çalıyor... Rusya, Brezilya gibi ülkelerin tahıl ihracatını “bloke‘’ eden ve ‘’yaptırım’’ koyan yaklaşımları işin bedelini daha da arttırıyor.

GÜNÜN NOTU:

Naftali Bennett başbakanlığındaki yeni İsrail Hükümeti, 6 partiden oluşuyor. En önemlisi İsrailli Arapların 73 yıldır ilk kez bir koalisyonda yer alması...