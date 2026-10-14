Gıdanın fiyatını panik mi, gerçekler mi belirliyor

Tarımın en pahalı girdisi artık yalnızca enerji, gübre ya da tohum değil; geleceğe ilişkin belirsizlik, endişe. Korkunun fiyatını bazen piyasa, bazen siyaset, bazen de gelece­ği herkesten önce gördüğünü iddia edenlerin açıklamaları ve sansasyon yaratacak biçimde yorumlanan istatistikler belirliyor.

Bu anlamda, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton’un “Hür­müz Boğazı’ndaki kesintinin uzun sürmesi ha­linde küresel tahıl fiyatlarının 2020 seviye­sinin yüzde 81 üzerine çıkabileceği. En ağır senaryoda azotlu gübre kullanımının yakla­şık yüzde 37 azalabileceği, tahıl verimliliğinin yüzde 10’a kadar gerileyebileceği ve Doğu As­ya, Pasifik ile Sahra Altı Afrika’da tüketici gıda fiyatlarının 2020 baz seviyesinin yaklaşık yüz­de 70 üzerine çıkabileceği” açıklamalarının ta­rım gıda ekosisteminde yaratacağı etki sorgu­lanmaya değer.

Değerlendirmeler, Edinburgh Üniversitesi, Aberdeen Üniversitesi ve İskoçya Kırsal Kole­ji araştırmacılarının hazırladığı, ICC tarafın­dan finanse edilen bir modellemeye dayanıyor. Araştırma henüz hakem değerlendirmeden geçmemiş bir ön baskı, sonuçları kesin tahmin değil. Açıklamalar dikkatle okunmalı. Çünkü gelecekte yaşanabilecek bir gıda krizinin bu­günden nasıl anlatıldığı, hangi verilerle destek­lendiği ve bu anlatının piyasaları ve kamu poli­tikalarını nasıl etkilediği, en az krizin kendisi kadar önemli.

Bu senaryo haberleştirildiğinde ithalatçılar erken alım yapabilir, şirketler stoklarını artı­rabilir, ihracatçılar kısıtlamalara yönelebilir ve finansal yatırımcılar fiyat artışı beklentisiy­le pozisyon alabilir. Rapor manipülasyon ama­cıyla hazırlanmasa da açıklamaların piyasayı nasıl etkileyeceği sorumluluk gerektiren bir alan olarak dikkatle incelenmeli.

Dünyada her yıl ortamala 200 milyon ton gübre kullanılıyor. ICC’nin açıklamasına göre Hürmüz kaynaklı kesinti nedeniyle Nisan–Ha­ziran 2026 döneminde 3,7 milyon tonluk üre talebi ertelendi veya ortadan kalktı. Bu rakam, küresel gübre kullanımındaki fiziksel arz kay­bıyla aynı anlama gelmiyor. Gübre arzındaki fi­ziksel kayıptan küresel gıda fiyatlarındaki olası artışa uzanan nedensellik zinciri, ara aşamala­rı ve varsayımları açıklanmadan tek bir felaket senaryosuna indirgenemez.

Risk açıklamaları, çiftçinin ekim kararından tüccarın stok politikasına kadar pek çok davra­nışı etkileyebiliyor. İhracatçı ülkeler iç piyasa­yı korumak amacıyla ihracatı kısıtlayabilir. İt­halatçı ülkeler daha fazla ürün almaya çalışabi­lir. Finansal yatırımcılar fiyatların yükseleceği beklentisiyle pozisyon alabilir. Böylece henüz gerçekleşmemiş bir risk, bugünkü piyasa dav­ranışını değiştirebilir. Bu anlamda gıda piya­sasında bilgi, artık yalnızca bilgi değil, fiyatları değiştirebilecek stratejik bir güç.

Sara Menker’in “sekiz hasat” uyarısından geriye ne kaldı?

2021’de de Gro Intelligence’ın kurucusu Sara Menker gıda güvenliği ve iklim risklerine ilişkin uyarıları, alınacak önlemler ve gelecekteki üre­tim kapasitesi üzerine önemli bir tartışma baş­latmıştı. Gıda üretimine ilişkin riskleri anlatan açıklamalar, bilimsel uyarı olmanın ötesinde, tarımda hangi teknolojilere yatırım yapılaca­ğını ve geleceğin hangi araçlarla yönetileceğini de etkiliyor olabilir mi? Menker’in açıklamaları üzerinden beş yıl geçti. Geriye dönüp hangi risk­lerin gerçekleştiğini, hangi korkuların piyasayı manipule ettiğini araştırdık mı?

Gıda milliyetçiliği gıda fiyatlarını artırıyor mu?

Menker’in 2021’deki söyleşisinde dikkat çektiği konulardan biri de gıda enflasyonu kar­şısında ülkelerin ihracatı kısıtlaması, stok artı­şına gitmeleriydi. Gıda arzına ilişkin risk açık­lamaları, zaten savaş, iklim ve tedarik zinciri sorunlarıyla karşı karşıya olan ithalatçı ülke­lerin beklentilerini etkileyebilir. Ülkeler ola­sı kıtlık karşısında daha erken ve daha yüksek miktarda alım yapabilir, stratejik rezervlerini artırabilir. Her ülkenin aldığı önlem aynı sonu­cu doğurmuyor. Bir ülkede güvenlik amacıyla alınan önlem, diğer ülkelerdeki arz endişesini artırarak uluslararası fiyat baskısını büyüte­biliyor. Finlandiya son yıllarda stratejik tahıl rezervlerini altı aylık tüketimden dokuz aya çıkardı. Benzer pek çok örnek var. Bazı açıkla­malar piyasa beklentilerini değiştirebiliyor; bu değişim alım, stok ve yatırım kararlarına yan­sıyabiliyor. Tüm bunlar dezavantajlı grupları tahmin ettiğimizden çok daha fazla etkiliyor.

Velhasıl, geleceğe ilişkin riskleri açıklayan aktörler, yalnızca geleceği tarif mi ediyor, yok­sa piyasanın geleceğe hazırlanma biçimini mi değiştiriyor? Piyasa gücü yalnızca ürüne sa­hip olmaktan doğmuyor. Bilgiye daha erken erişmek, belirsizliği daha iyi yorumlamak ve başkalarının beklentilerini etkileyebilmek de ekonomik bir güç. Bu anlamda, tarım-gıda eko­sistemindeki her verinin bir sorumluluğu, na­musu var. Bilginin bu etkisi artık bir etik mese­lesi. Bu bakımdan açıklamaları çok daha dik­katli okumakta, yaymakta ve pozisyon almakta fayda var.