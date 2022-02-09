Girişim ekosisteminde 360 derece yüksek etki hareketi

“Geçen yıl dünya genelinde 621 milyar dolarlık yatırım teknoloji şirketlerine aktarıldı; unicorn olarak bahsedilen milyar dolar değerlemeyi aşan şirket sayısı önceki yıla oranla yüzde 69 artarak 1000’e ulaştı. Son 2 yılda 5 adet milyar dolara ulaşan unicorn’a ve 2 tane de decacorn’a şahit olduk. 2011-2020 yılları arasında girişimcilik dünyamız 754 milyon dolarlık yatırım alırken, bu tutar yalnızca 2021 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.”

Gedik Yatırım & Inveo Yatırım Holding CEO’su ve hiVC Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç’ın bu sözleri, girişimcilik ekosisteminin ne derece hızlı bir büyüme içinde olduğunu ortaya koyuyor. “Son 10 yıldır iş dünyasının, gün geçtikçe daha da gelişen girişimcilik dünyasının etkin çalışmalarıyla ciddi bir dönüşüm içerisinde” ifade eden Figopara Kurucu Ortağı & CEO’su ve hiVC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Bahar ise, “Ülkemizin global pazarlarda rekabet eden milyar dolarlık şirketleri var. Ancak biliyoruz ki ekosistemimiz bundan çok daha fazla potansiyele sahip. Bugün Türkiye’de 50’nin üzerinde VC, 20’nin üzerinde melek yatırım şirketi ve 80’in üzerinde hızlandırma programı mevcut. Bunların hepsi ayrı ayrı hareket eden yapılar ama hepsi birlikte hareket ettiğinde ve iş birliklerini artırdığında tüm bu yapıların ürettiği değer de katlanarak artıyor ve daha anlamlı hale geliyor” yorumlarını yapıyor.

Startuplar'a uçtan uca destek

hiWorld de işte bu ihtiyaçtan yola çıkıyor ve girişimcilerin, yatırımcıların ve ekosistem paydaşlarının ihtiyacı olan tüm bileşenleri bulabileceği yüksek etki ve değer yaratmak üzerine bir dünya kuruyor.

Startuplar'ı uçtan uca desteklemek üzere sektörün deneyimli isimleri tarafından kurulan hiWorld, bir girişimcinin ihtiyaç duyabileceği tüm bileşenleri 360 derece bakış açısı ile bir araya getiren, girişimlere nakit yatırım dışında bilgi ve tecrübe aktarımı yapan bir girişimci gelişim platformu olarak tanımlıyor kendini. Bu platform; hiVC, hiBoost, Startup Borsa ve helo! adlı dört yapının bileşiminden oluşuyor.

4 farklı yapı bir arada

hiVC GSYO, startuplar'ın iş modellerini geliştirip küresel başarılarını artırmak üzere değer yaratan bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak konumlanıyor. hiVC çatısı altında erken aşama girişimlere yatırım yapmanın yanı sıra gelişimleri için tüm süreçlerde destek de sağlanıyor.

hiBoost’ta, henüz yatırıma hazır olmayan ama globalde başarı potansiyeli olan kazanan iş modellerine ve ekiplere destek veriliyor.

Startup Borsa ile girişimler internet ortamında kendilerini listeliyor ve yatırımcılar girişimleri takip edebiliyor. Girişimci ve yatırımcıya erişim süreçlerini hızlandırırken, girişimlerin bilgi ve veri noktası olarak konumlanıyor.

helo! ise bu yapıların operasyonlarının tekrarlayan ve standart süreçlerde yönetilmesine imkan sunacak operasyonel altyapıyı sağlıyor.

Hedef önümüzdeki 5 yıl içinde en az 1 tane unicorn adayı girişim çıkarmak

hiVC ve hiBoost CEO’su Bora Şahinoğlu, “hiVC çatısı altında şu ana dek 11 girişime yatırımımızı tamamladık ve bu girişimlerin değer üretme süreçlerine aktif katkı sağlamaya başladık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde fon büyüklüğümüzü 5’e katlamak, 100’ün üzerinde girişime yatırım yapan bir yapı olmak ve en az 1 tane unicorn adayı girişim çıkarmak” diyor. Şahinoğlu, “hiVC GSYO olarak yakın zamanda borsaya açılmayı ve küçük yatırımcıların da teknoloji girişimlerinde hissedar olarak yolculuğumuza ortak olabilecekleri bir hale gelmeyi hedefliyoruz” diye ekliyor.

Startup Borsa CEO’su Levent Burak Demiralp, “Ülkemizde 2011’den bu yana 1.500’ün üzerinde girişim tohum aşamasında 428 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu aşamada Startup Borsa olarak bizler yatırım yapan melek yatırımcıların yatırım süreçlerinde kullanabilecekleri veriye dayalı bir platform ihtiyacını karşılıyoruz. Melek yatırımcıların elindeki hisseleri likite dönebilecekleri ve tekrar tekrar yatırım yapıp, girişimlerin yolculuklarına değer katabilecekleri ikincil pazaryeri oluşturduk” bilgilerini veriyor. helo! CEO’su Orhan Bayram ise, “Bugüne dek 120’den fazla ülkede 3 bin girişimi yatırımcılarla buluşturduk. Kurumsal VC, melek yatırımcı, VC gibi çok sayıda yatırım kuruluşunun yatırım süreçlerinde aktif rol aldık” diye ekliyor.