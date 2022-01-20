Girişimciler, “Deneyimden Üretime Kaviyer” projesi ile yeni nesil rehberlik hizmetlerine kavuştu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ankara Kalkınma Ajansı’nın “Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen Türkiye’nin kendi alanında ilk sosyal kooperatifi olan Üretkeniz.Biz’in liderliğinde, TOSYÖV, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve ASO’nun ortaklığı ile 18 ay süren “Deneyimden Üretime Kaviyer” projesi 17 Ocak 2022 tarihinde yapılan kapanış toplantısıyla başarılı bir biçimde tamamlandı.

Üretkeniz.Biz’in, 35-70 yaşları arasında tam zamanlı çalışamayan yetkin bireyleri tekrar ekonomiye kazandırmak için yürüttüğü çalışmalardan biri olan proje , sosyal kooperatifçiliğe getirdiği yenilikçi bakış açısı ve deneyimin KOBİ’leri güçlendirmede kaldıraç etkisi yaratmasıyla da dikkat çekiyor..

Proje paydaşlarından, TOSYÖV başkanı Nezih Kuleyin, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve Üretkeniz.Biz’in Kooperatifi Başkanı ve proje koordinatörü Melek Bar Elmas ile yaptığımız konuşmada projenin hedeflerini ve süreçlerini öğrenme, projeye ilişkin verileri de edinme olanağını buldum.

Kendilerine ilk sorum projenin amacı nedir, neden yaş grubu olarak 35-70 aralığını seçtiniz. ? oldu..

Verilen cevap ise;

“Projenin temel amacı; tost kuşağı olarak tanımladığımız, 35-70 yaş arasında tam zamanlı çalışamayan ya da çalışmak istemeyen yetkin bireylerin, sahip oldukları mesleki bilgilerini girişimcilerin güçlenmesi için kullanmalarını sağlayarak, yetkin bireylerin tekrar ekonomiye geri kazandırılmasıdır.

Girişimciler ihtiyaç duydukları bilgi, finansal kaynak, yönetim ve sürdürülebilirlik konusunda, güvenli ve doğru bir yolda destekleyerek girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaktır.

Kaviyer.biz platformu Girişimci Rehber Programı’dır.

Girişimcilerin ihtiyaçlarının, alanında uzman Rehberler tarafından analiz edildiği ve önceliklendirildiği bir güçlendirme destek programıdır.

Yaş grubuna gelince;

- Dijital dönüşüm ve istihdamın daralması

- Teknolojiye uyumlanma sorunu

- İşverenin gençleri tercih etmesi

- Sağlık sorunları ve akın çevre

- Eski işinde yaşadığı tükenmişlik duygusu,

gibi nedenler tercihlerimizi belirledi..

Yol haritamızı;

- Proje süreç tasarımı,

- Kurumsal kimlik çalışmasının yönetimi,

- Sanal medya sürecinin yönetimi,

- Muhasebe ve bütçe takip, izleme,

- Haftalık proje takip toplantıları,

Süreci ise,

- Girişimci & rehber eşleştirmeleri

- Rehberlik süreçlerin yürütülmesi & takibi

- Girişimci değerlendirme toplantısı

- Girişimci rehberleri değerlendirme toplantısı

- Etki ölçümleme toplantıları,

olarak belirledik.

Projedeki hedefimiz;

80 rehber adayı Kaviyer atölyesi katılım, 40 rehber, 50 girişimci, 50 girişimci X 5 saat = 250 saat

5 Saat Rehberlik /Rehber, 3 Farklı Girişimci/Rehber

Gerçekleşen;

94 rehber adayı katılım sağladı, 64 rehber, 54 girişimci, 654 saat rehberlik hizmeti verildi

14 Saat Rehberlik /Rehber, 4 Farklı Girişimci/Rehber

“Deneyimden Üretime Kaviyer” projesi kapsamında 35-70 yaş aralığında tam zamanlı çalışamayan 265 yetkin birey arasından seçilen 94 rehber adayı, iki hafta süresince KAVİYER Kav ve Kariyer Değiştirme Atölye’sine katıldı.

Atölyede rehber adaylarının girişimci rehberi olmaları için gerekli bireysel farkındalığa ulaşması sağlandı. KAVİYER atölyesine katılan 94 aday arasından seçilen 64 girişimci rehberi adayı, üç hafta süren “Girişimci Rehberliği Atölyesi”ne katılarak girişimci rehberi olarak yetiştirildi.

Yetiştirilen girişimci rehberleri; kendi alanlarında ortalama 25 yıl deneyime sahip olup, %8’i doktora, %34’ü yüksek lisansa sahip.

Yine proje kapsamında başvuru yapan 85 girişimci arasından 54 girişimci seçilerek, girişimci rehberleriyle birlikte “Kuşaklar Arası İletişim” eğitimine alındı.

Eğitimin ardından sektörel olarak gruplandırılan rehberler ve girişimciler, eşleştirilerek bir saat süren rehberlik oturumlarına katıldılar.

Proje kapsamında toplam 654 saat rehberlik hizmeti verildi.

“Deneyimden Üretime Kaviyer” projesi kapsamında geliştirilen kaviyer.biz web yazılımı, rehberlik görüşmelerinin yapıldığı, girişimcilerin hedefledikleri alanlarda kolayca rehber bulmalarının sağlandığı yeni nesil Girişimci Rehberleri Platformu olarak hayata geçirildi.

Tedarikçilerin 531 Adam/Gün, Üretkeniz.Biz’in 531 Adam/Gün çalıştığı projede toplam 1.243 Adam/Günlük zaman harcandı.

Türkiye’de ilk kez bir girişimcinin birden çok alanda uzmanlaşmış rehber havuzu ile birlikte çalışmasının sağlandığı proje, hem rehberlik hizmetlerine getirdiği yenilikçi bakış açısı, hem de elde ettiği kalıcı ve başarılı sonuçlarla bu yılın başarılı projeleri arasında yer aldı” diyorlar..

Projeye ilişkin edindiklerim bunlar.

35-70 yaşları arasında tam zamanlı çalışamayan yetkin bireylerin iş yaşamlarına tekrar dönmeleri için hedeflenen bu projeyi Oda’larımızın, KOBİ’lerimizin, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kamuoyuna en geniş anlamda duyurmaları ve katılımın sağlanmasında yarar görmekteyim.

Günümüz ekonomik koşullarında daha da önem kazanan bu önemli projeyi destekleyen kuruluşları, emeği geçenleri, projenin paydaşlarından, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin’i, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’yi ve Üretkeniz.Biz’in Kooperatif başkanı ve proje koordinatörü Melek Bar Elmas’ı kutluyorum…

Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen girişimciler www.uretkeniz.biz 'den bilgi edinebilir.