Girişimcilere sıra dışı öneriler

Her başarılı hayatın bir hikayesi vardır. Ve başarı hikayeleri insanlık için çok önemli izler bırakırlar. Bu yüzden bana en sevdiğin hobin hangisi diye sorsalar “Başarılı insanları dinlemek ya da okumak” diye cevap veririm. Ne zaman bir konuda kendimi geliştirmek istesem, geliştirmek istediğim konuda başarılı olmuş kişileri bulmaya çalışırım. Etrafımda bulamazsam, kitaplarını araştırır, otobiyografilerini incelerim.

Sadece iş konusunda elde edilen başarıdan söz etmiyorum… Sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsam bunu başarmış birisini örnek alırım. Para yönetimi veya yatırım konusunda kendimi geliştirmek istiyorsam bunu başarmış kişilerin kitaplarını okur, onları modellerim.

Mentorluk ya da koçluk yaptığım danışanlarıma da önerim hep bu olmuştur:

“Başarılı bir lider olmak istiyorsanız başarılı liderleri izleyin, onların günlük alışkanlıklarının ne olduğunu öğrenin ve onların yaptıklarını kendi hayatınıza uygulayın. Kendinizi hangi beceri konusunda geliştirmek istiyorsanız o konunun uzmanını bulup zirveye giden yolun ipuçlarını elde etmeye çalışın. Kaliteli sorular sorarak başarıya giden yolun püf noktalarını çıkarın.” Çünkü başarı hikayeleri içerisinde basit, anlaşılır ve uygulanabilir mesajlar içerir.

Başarılı insanlar her zaman iz bırakır ve bu izleri takip etmek başarıya giden en kısa ve kolay yoldur.

Amerika’nın başarılı girişimcisi

Kurumsal dünyada çalışan ve kendi işini kurmak isteyen birçok okuyucum bana ulaşıp girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulunmamı istiyor.

Önce onlara kendi fikirlerimi aktarıyorum, sonra da girişimcilik konusunda dünyada ve Türkiye’de başarılı olmuş insanların izlerini takip etmelerini öneriyorum.

Örneğin, Gary Vaynerchuk Amerika’nın son on yılına damga vuran girişimcilerinin başında geliyor. Vaynerchuk’in başarı serüveni 3 milyar dolarlık cirosu olan aile şirketinin başına geçip 60 milyar dolara çıkartmasıyla başlamış. Bu başarının arkasında sosyal medyayı etkileyici bir şekilde kullanması geliyor. Bu yüzden genç girişimcilerden çok sayıda hayranı var.

Babasının kurduğu şarap şirketinin başına geçip kurduğu Youtube kanalı ile internetten satış yaparak bu noktaya gelmiş. Her gün 20 dakikalık vloglar ile şarap kültürünü anlatıp böylelikle internet fenomeni haline gelip yüksek satışlar gerçekleştirmiş.

Vaynerchuk esas girişimcilik başarısını 2008 yılında Facebook, Snapchat, Twitter gibi sosyal medya şirketlerine yatırım yaparak elde etmiş. Sosyal medyanın gücünü erkenden anlayıp bu alandaki şirketlere yatırımlar yapmış.

Bütün bunları yaptıktan sonra yine 2008 yılında ilk kitabını çıkarmış ve Amerika’da en çok satanlar listesine girmiş. Genç girişimcilere aktardığı bilgiler hala internette rakorlar kırıyor.

Girişimcilere 5 öneri

Bugün 200 milyon doların üzerinde serveti bulunan Vaynerchuk başarı hikayesinden bahsederken girişimcilere şunları öneriyor:

1- Hiç kimsenin aklı sizin kendinizi dinlemenizden daha değerli değildir. Kalbinizi dinlemelisiniz ve kalbinizin size fısıldadıklarını uygulama cesaretiniz varsa doğru yoldasınız demektir.

2- Başarılı bir girişimci olmak istiyorsanız iki konuda disiplinli olmak zorundasınız. Pozitif olmak ve işinizi tutkuyla yapmaya devam etmek. İnsanlar tutkulu ve pozitif insanları dinlemeyi severler.

3- Mükemmel koşulların oluşmasını asla beklemeyin. Kalbinizdeki iş fikrini ertelemeyin. Yenilikler her zaman konfor alanının dışında gerçekleşir. Değişime ne kadar çabuk ayak uydurursanız rakiplerinizin önüne o kadar kolay geçersiniz.

4- Başarılı olmak istiyorsanız kendinizi iyi tanımalısınız. Hangi durumlarda duygularınızı yönetip yönetemediğinizi, güçlü ve zayıf yanlarınızı bilirseniz neye odaklanmanız gerektiğini de bilirsiniz.

5- Bir gün öleceğiniz gerçeğini kabul edin ve hayalleriniz için hemen harekete geçin.

Vaynerchuk’in söylediği bu son sözü çok önemsiyorum.

Bir hayranı “Bana günü daha motive geçirmem için üç kelime söyle desem ne olurdu” diye sorduğunda Vaynerchuk, “Bir gün öleceksin” yanıtını vermişti. Bu kelimeleri duyan hayranı, anlık şaşkınlığını üzerinden atar atmaz şu sözleri söyler: “Yani hayallerime ulaşmak için bir an önce bir şeyler yapmalıyım.”

Hayranı ile Vaynerchuk’in yaptığı bu doğal gelişen konuşmayı Youtube kanalında bulabilirsiniz.

Vaynerchuk’ın da söylediği gibi ölümün varlığı, gerçekten ne istediğimizi bir an önce keşfetmemiz ve harekete geçmemiz için önemli bir motivasyon aracı olmalı.

Hafta sonunu satın almak için, beş gün her sabah, kalbinde bir boşlukla uyanan, derinleşen bir anlamsızlık duygusu ile işinin yolunu tutan, küçük problemlere takılıp anların güzelliğini yakalayamayan, tutkularından vazgeçip güvenli sığınakları tercih edenlere hep hatırlattığım katalizördür bir gün öleceğimiz gerçeği…

Tam da bu yüzden Zincirlikuyu Mezarlığı’nın kapısında duran eskiden korkutucu bulduğum yazıyı bugün anlamlı ve ilham verici bulurum.

Hayallerinizi bir saat bile ertelemediğiniz, hayati “Yarın yapacağım” diye tüketmediğiniz, anların kıymetini bildiğiniz günler dileğiyle…