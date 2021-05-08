Girişimciliği, sadelikle buluşturan marka: IKEA

Mütevazilik, girişimcilik, yaratıcılık, ilham verme… Bir de öğrenme… İsveçli Ingvar Kampard’ı anlatacak onlarca söz var aslında. Ama benim aklıma ilk gelenler bunlar. Dünyanın en ünlü markalarından biri olan IKEA’yı yarattı. İncik-boncuk satarak başlayan iş hayatını, 58 milyar dolarlık bir servet yaratarak tamamladı. Yeni bir şey yaratmadı belki. Ama var olanı iyi pazarladı.

Ingvar Kamprad’ı anlatmadan önce sizlere IKEA’nın neden bu ismi aldığından bahsetmeliyim. Tıpkı diğer İskandinav markaları gibi yerele önem veren bu markanın ilk iki harfi Ingvar Kamprad’ın isminden geliyor. Son iki harfi ise doğduğu Elmtaryd köyü ve yakınlardaki başka bir köy olan Agunnaryd’ı simgeliyor. 1926’da doğan Kamprad, öğrencilik yıllarında disleksi yani öğrenme bozukluğu ile mücadele etti. 5 yaşında kibrit satarak ilk harçlığını kazanan, 10 yaşında da kolye, kalem, boncuk satarak ticaret hayatına atılan Kamprad, hastalığına rağmen başarıyla liseden mezun oldu. Hemen ardından 1943’te Kamprad’ın babasından aldığı bir miktar para IKEA’nın temellerinin atıldığı dönem olarak biliniyor. İlk yıllarda mobilya üretmeyen IKEA’da Kamprad, yalnızca irili ufaklı eşyalar satıyor, mağazaya müşteri çekmek için kahve ve kurabiye dağıtıyordu. Daha sonra rakip bir firmanın mobilya satmasından etkilenerek mobilya satmaya başlayan Kamprad, satışlar artınca mobilyaya odaklandı. Ancak farklı bir biçimde; ucuz ve daha ekonomik olarak.

“YAPACAK ÇOK İŞİM VAR ÖLMEYE BİLE VAKTİM YOK”

1951’de ilk IKEA kataloğunu çıkaran Kamprad, müşterilerine seçme şansı verdi. Bir mobilya fabrikası satın aldı. Bu onun hem dışlanma hem de markalaşma sürecinin başlangıcıydı aslında. İsveç Mobilya Federasyonu bu davranışını kınadı, tedarikçileri işbirliğini sonlandırdı. Polonya’ya yönelen Kamprad, yeni tedarikçiler buldu.

Mobilya parçaları ithal etmesi, onu diğerlerinden ayıran serüvenin yani parça mobilyanın da başlangıcıydı. ABD pazarına girmesiyle bir anda küresel yolculuğa adım atan Kamprad, hayatının sonuna kadar şirketin kaptan köşkünde yer aldı.

Yapacak daha çok şey var. Ölmeye bile vaktim yok” sözüyle çalışmaya verdiği önemi her daim öne çıkaran Kamprad, 2018’de 91 yaşında hayatını kaybetti.

20 YIL AYNI OTOMOBİLİ KULLANDI

Mütevazıydi. Uçuşlarını ekonomi sınıfında yapardı. Lükse karşı bir savaş açan Kamprad, şu sözüyle anlatıyordu karşıtlığını: “Sade bir rutin büyük bir etkiye sahiptir. Lüks otellerde kalmaya, pahalı arabalara binmeye, tasarım ürünü kıyafetler giymeye ihtiyacımız yoktur.” Zaten hayatının son anına kadar kullandığı 20 yıllık Volvo, bu sözünün de bir göstergesiydi. Dünyanın değişik coğrafyalarında 500’e yakın zinciri bulunan IKEA’yı 45 milyar dolarlık bir ciroya sahip bir dev haline getiren Kamprad, hatayla yaşamayı savundu. “Yalnızca uyuyanlar hata yapmaz” sözüyle de bunu anlatıyordu.

Kamprad’ın en büyük pişmanlığı ise gençlik dönemine aitti. Ergenlik yıllarında Alman babaannesi nedeniyle Nazi gençlik hareketinde yer alan Kamprad, “hayatının en büyük pişmanlığı” olarak nitelendirip çalışanlarına özür mektubu dahi yazdı. Soyadının da “Kamerade” yani “Yoldaş” anlamına gelmesi ilginç bir tesadüf olsa gerek.