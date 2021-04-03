Girişimciliğin dünü ve bugünü

Zafer ÖZCİVAN (zozcivan@hotmail.com)

Toplum içinde insanlar refah düzeyini arttırmak, gelir elde etmek için birtakım işlerle uğraşırlar. Önemli olan yapılacak olan işin en fazla gelir getireninin yanında en fazla haz vereni, en farklı olanı seçmektir. İşte saydığımız amaçlara ulaşmak için karar vererek bir konuya odaklanılması ve odaklanılan bu konu ile ilgili olarak faaliyetlere başlanmasına girişimcilik denir.

Girişimcilik, gelişen teknoloji, insanların ihtiyaçlarının değişim göstermesi, kazanç şekli ve miktarına bağlı olarak değişim gösterir. Girişimlerin hepsi başarılı olacak diye bir kural yoktur ama bireyler veya gruplar, başarısız olmak için atılım yapmazlar. Yani her girişim kâr amaçlıdır. Ancak başarısızlıkla sonuçlanan girişimler de yok değildir. Başarılı bir girişim için yapılacak işin fizibilitesinin çok dikkatli, kantitatif olarak yapılması gerekir.

Toplumda bazı girişimciler rakiplere göre karar vermektedir ve bu şekilde yapılan girişimler maalesef başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Örneğin A firması ürettiği 10 çeşit ürünü belirli fiyatlarla ve kendi belirlediği satış koşullarıyla satmakta ve sektörde çizgi ötesine geçmiş, marka olmuş bir yapıdadır. Ayrıca ürün kalitesi de oldukça yüksek seviyededir ve firma uzun yıllardan bu yana sektörün içindedir.

Yeni kurulan ve girişim yapma hazırlığında olan B firması ise, sektörde lider konumundaki A firmasının ürettiği ürünleri üreterek pazarda söz sahibi olmayı, rakip fiyatlarıyla ürünlerini satmayı, birebir aynı ürünleri üretmeyi esas almaktadır. Bu amaçla aynı ürün ve aynı pazarda faaliyet göstermeyi planlamaktadır.

İşte rakiplere göre girişim yukarıdaki örnekte anlatmaya çalıştığım gibidir. Hâlbuki A firması sektöre yıllarını vermiş, pazar elde etmek için çeşitli problemleri çözmüş, ürün kalitesini çok zor elde etmiş, ithal ürünlerle rekabet etmiş ve son tüketici tarafından da talep görmektedir. Firma bu duruma gelene kadar yıllarını vermiş, çeşitli uğraşılardan geçmiştir.

B firmasının aynı başarıyı göstermesi kısa vadede olanaksızdır. En başta hatasız üretim olmayacağına göre, ürün kalitesini yakalaması çok zordur. İkinci olarak Türkiye’de tüketici alışkanlıkları kolay kolay değiştirilemez. Örnek olarak traş bıçağı ilk defa 1970’li yıllarda Jilet marka olarak çıkmıştı ve bugün hala son tüketici marketten isterken Jilet olarak istemektedir. İkinci bir örnek kâğıt mendil olarak verilebilir. Kâğıt mendil de ilk çıktığında sel pak olarak çıkmıştı. Markete gittiğinizde birçok marka kâğıt mendil görebilirsiniz ama bunların adı tüketici dilinde selpak tır. Örneklerde görüldüğü gibi tüketiciyi ikna etmek, son tüketiciden talep yaratmak çok zor ve aşamalı işlemlerdir. Bunun için çeşitli şekillerde tüketiciye ulaşacak şekilde, gerekirse bölgelere göre reklam ve tanıtımlar yapmanız, yazılı ve görsel reklamlar yapmanız da yetmeyebilir. Bir de bayinizin ve son tüketicinin rakipten çok fayda sağlayacağı koşullar uygulamalısınız. Rakiple aynı fiyatla ürün satmayı düşünmek ise sadece hayalden başka bir şey değildir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığım örnekler maalesef yaşadığım tecrübelerden alınmıştır ve ülkemizde bu tür örnekler çoğunluktadır.

Günümüzde girişimcilik kavramına gelince; Özellikle Z kuşağı veya şimdiki gençlerin internet kullanarak kazanç elde etme peşinde oldukları bir gerçektir. Çünkü bugünkü gençler teknolojik değişimlere kolayca ayak uydurabiliyor ve teknolojiyi de çok iyi kullanabiliyorlar. 1980’li yılların ikinci yarısında başlayan ve kullanımı çok hızlı şekilde yayılan ve sürekli teknolojik yeniliklere haiz olan internet kullanımı, artık kadın erkek, genç yaşlı, çocuk öğrenci toplumun tüm kesimlerde kullanılmıştır ve internet kullanımı günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu süreç sonunda günümüzde e ticaret kavramı oldukça büyümüş, sadece ülkemiz içinde değil uluslararası düzeyde iş hacmi yaratmıştır. Öyle ki büro kirası, depo kirası, insan kaynakları gibi giderlerin de azalmasıyla internetten ticaret çok kolay bir şekilde benimsenmiş ve hızla ilerlemektedir. Yukarıda bahsettiğim gibi Z kuşağı gençler de internet kullanımı ile yaygınlaşan ticaret pazarında pay alma yarışına girmişlerdir. Kurulum ve işleyişin kolay olması yanında yabancı dil gerekliliği de uygun olan gençler kolay kazanma yoluyla hayatlarını idame ettirmeyi planlamaktadır. Aşağıda kendimden vereceğim örnek ise 80’li yıllarda yaptığım girişimdir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandığımda Antalya’dan gelmiş, İstanbul’u da hiç tanımıyordum. Para kazanmaya da çok ihtiyacım vardı. Dost ahbap ilişkileri gereği Tahtakale’de tezgahtarlık yapmaya başladım. Bir taraftan da okula gidip geliyordum. Yaklaşık bir yıl tezgahtarlıktan sonra okula devem etmekten vazgeçmemek için tezgahtarlıktan ayrılıp kendi adıma dükkân açmıştım. Sermaye zaten yok ama eşten dosttan alacağım kredili ürünleri satarak tahsilatını yapıp borçlu olduğum işletmelere ciro etmek suretiyle faaliyetimi sürdürmekteydim. Ancak dönemin koşulları gereği ürün kıtlığı söz konusuydu. Yani satış problemi neredeyse yoktu ve enflasyonist ortamda mücadele vermekteydim. Derken ürün çeşitlerim her gün biraz daha artıyordu ve verdiğim sözleri yerine getirmem nedeniyle oldukça önemli olan piyasa kredisi elde etmiştim. Kredili alamadığım mal yoktu dersem yalan olmaz. Bu şekilde ticari hayatımı devam ettirerek üniversiteyi bitirmiştim. 8 ay süren kısa dönem askerliğimden sonra faaliyetime aynı şekilde devam ederek 1999 yılına kadar ticari hayatımı sürdürmüştüm.

Daha sonra değişen ekonomik koşullar nedeniyle büyük bir fabrikanın satış müdürlüğü görevini üstlendim ve hayat mücadelem devam etti.

Girişimcilik konusuna dönersek yukarıda anlattığım gibi bu kavram da değişen ekonomik koşullara, gelişen teknolojiye atak uydurarak çeşitli şekillere evirilmiştir.