Girişimcilik ruhu, bütün zorlukların üstesinden geldi

Bugün bir girişimcinin öyküsünü sizlerle paylaşmak istedim.

Öykümüzün kahramanı Doğan Kefeli.

Kendisini 2012 yılında yönetim kurul üyeliği yaptığım Dentistanbul şirketinde genel müdür yardımcısı iken tanımıştım.

Uzun yıllar sonra geçtiğimiz günlerdeki görüşmemizde girişimcilik öyküsünden söz edince anlattıklarını sizlerle paylaşmak istedim.

Doğan bey öyküsünü şöyle anlatıyor;

“Marmara Üniversitesi İşletme bölümü 1991 yılı mezunuyum.

Üniversite son sınıfta çalışma hayatına Ekinciler Holding’de tahsilat elemanı olarak başladım.

Kısa sürede ofiste muhasebe bölümüne geçtim ve 2 yıl içerisinde muhasebe şefi oldum.

5 yıllık Ekinciler Holding çalışma hayatımın sonunda ticarete atılmaya karar verdim.” sözleriyle başladığı anlatımına ilk kez işini kurmasını şu sözleriyle devam ettirdi:

“İlk girişimim 1996 yılında hazır mutfak banyo satış showroom’u kurarak piyasaya atılmak oldu.

O dönemler çok yeni olan hazır mutfak sektöründe birçok iş fırsatı olduğunu düşündüm.

Sıfır sermayeyle ve hatta borçla bu işe girdim ve 2 yıl sonunda hedeflediğim noktaya geldim. Borçlarımı kapattım ve elimde sermaye olabilecek birikimim oldu.

3. yılda bayiliğini aldığım fabrika kapanınca ben kendi imalatımı yapmaya başladım.

Tüm kaynaklarımı sermaye olarak kullandım.

30 kişilik personelle üretime başladım.

Ancak 1999 yılı depremi yaklaşık 8 ay işleri durdurdu.

Maalesef buna dayanamadım.

Şirketimi kapatarak yeniden bürokrasi yaşamıma dönüşümde, Doğuş Oto, Esas Holding, Rhea Girişim gibi şirketlerde üst düzeyde görev aldım.” Diyen Doğana Kefeli’ye ikinci kez kendi işinizi kurma sürecine nasıl başladınız soruma;

“2013 yılında 27 yıllık çalışma hayatımı sonlandırarak yakın dostlarıma yatırımlarıyla ilgili danışmanlık desteği vermeye başladım.

Keza bu yılın tekrar işimi kurmak için bana fırsatlar doğuracağına inandım.

Donuk unlu mamuller üretimi yapan küçük bir işletmeye danışmanlık verdim.

5 yıllık iş planı yaptık.

Ancak Türkiye’deki birçok işletmenin yaşadığı sermayeye ulaşım sorunu nedeniyle sistem kilitlendi.

Bu aşamada gelen talep üzere sermayedarlar ile işletmeciyi bir çatı altında buluşturarak tüm yapıyı baştan kurguladık.

2013 yılı temmuz ayında Arma Grup Gıda’yı kurduk.

Dondurulmuş gıdalar üreterek ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet göstermek temel hedefimiz oldu.

İlk ürünümüz Türkiye’de yaygın olmayan künefe ve Antep Katmeri oldu.

20 yıllık SAM markasını devir alarak iç piyasa HORECA kanalında SAM Künefe, SAM Antep Katmeri ürünlerimizle satış yapmaya başladık.

İlk ay üretim ve satışımız 10 bin adet idi.

5 yıllık iş planımıza göre hedefimiz aylık 1 milyon adet olarak belirledik.

Bu hedefin tutturulabilmenin yolunun hane halkına ulaşmaktan geçtiğinin bilinciyle süpermarketlerde satış için planlama yaptık.

Bu ürünlerin marketlerde bugüne kadar hiç satılmamış olması bizim zorlu bir süreç olacağını gösteriyordu.

Tüm yerel ve ulusal marketlerle, SuperFresh gibi dünya markası olmuş kurumsal yapılarla irtibata geçtik.

Ürün tanıtımları, denemelerin yapılması, ürün analizleri sonucunda değerlendirmeye alınmasını sağladık.

Bir yıllık zorlu süreç sonunda Künefe ve Antep Katmeri ürünlerimizi yerelde 15 maket zincirinde, ulusalda A101, Metro ve Carrefour’da satışa başladık.

Bugün itibariyle ulusal çapta yaklaşık 12.000 market şubesinde ve 81 ili kapsayan 27 bayimizle birden fazla ürünle satış yapmaktayız.

Super Fresh markasının Künefe ve Antep Katmerinde tek tedarikçisiyiz.

Little Caesars Pizza zincirlerinin Türkiye sufle tedarikçisiyiz.

İlave olarak uluslararası alanda Türk lezzetlerini dünyaya tanıtmak ve ülkemize döviz girdisi sağlamak için üstlendiğimiz görevimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Arma Grup olarak son 4 yılda yurtiçi ve yurtdışı 17 fuara katılarak müşteri portföyümüzü genişletmeyi hedefledik.

ABD, Almanya, Fransa, Kuveyt, İsrail, Katar, Irak, Libya, Pakistan, Gana halen ihracat yapmakta olduğumuz ülkeler.

Müşteri portföyümüzü geliştirmek için her türlü ulusal ve uluslar arası işbirliğine açık bir yönetim sergiliyoruz.

Sahip olduğumuz başlıca tescilli markalarımız Sam Künefe, Lezzeti Antep, İstanbul Künefe, Osmanlı Künefe.

5 yıllık iş planımızda hedeflediğimiz aylık 1 milyon adet satış rakamına 6 aylık sapmayla 5,5 yılda ulaştık.

Şirketimiz üretmiş olduğu ürünler ve yeni ürünler için sürekli Ar-Ge yaparak pazarda ürün gamıyla da büyümeyi hedeflemektedir.

Tesisimiz 6 bin metrekare kapalı alana sahip olup 90 kişilik kadroyla faaliyet göstermekteyiz.

Tesisimizin günlük kapasitesi 50 bin adet nihai paketlenmiş üründür.

İlave olarak Kadayıf ve Yufka üretimini şirketimiz bünyesinde yapıyoruz.

Aylık 100 ton kadayıf ve 20 ton baklavalık yufka üretim kapasitemiz mevcut.

Arma Grup olarak ana hammaddelerimizi (kadayıf ve yufka) şirketimiz bünyesinde üretmekteyiz.

Satışa sunduğumuz dondurulmuş ürünlerimiz; künefe, Antep Katmeri, sufle ve çeşitleri, irmik helvası, gözleme, pasta, baklava, börek çeşitleri, çiğ kadayıf.

Tabi ki sadece ürünümüzle değil tesisimizle de fark yaratmamız gerektiğini bilerek uluslararası kalite sertifika altyapılarına uygun yatırımlar yaptık.

Şuan itibariyle uluslararası kabul gören ISO, HACCP, HELAL, BRC ve FCCS22000 kalite sertifikalarına sahibiz.

Son bir yıldır hayatımıza giren COVID–19 nedeniyle Türkiye’de güvenli hijyenik üretim sertifikasını alan ilk firmalardan biriyiz.

Sahip olduğumuz belgeler sayesinde ulusal ve uluslararası market zincirleri ve kurumlarla iş birliği yapabilmekteyiz.

Girişimci ve sermayedar olarak bundan sonraki süreçte hedefim, uluslararası alanda büyümeyi sağlayacak bir yapı kurmak, yerli ve yabancı fonlarla, melek yatırımcılarla güçlerimizi birleştirerek dünyada ticaret merkezi olan ülke ve şehirlerde merkezi depolar kurarak yapılanmak.

Ülkemizden dünya çapında kabul gören ürün ve markalar çıkarmak.

Bu bağlamda uluslararası alanda büyümeyi sağlayacak bir yapı kurmak, yerli ve yabancı fonlarla, melek yatırımcılarla güçlerimizi birleştirmeyi amaçlıyoruz.” sözleriyle öyküsünü sonlandırdı.

Doğan Kefeli’nin öyküsü , girişimcilere gerçekten örnek olacak türden.

Girişimcilik ruhuyla inancın ve başarmanın azmi bu olsa gerek.

Dileğim, ülkemizde Doğan Kefeli gibi başarıyı yakalamış girişimcilerimizin sayısının artması.

Doğan bey ve tüm girişimcilerimizin şansları bol, yolları açık olsun.